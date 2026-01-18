Mikel Arteta vezetőedző szerint az Arsenal joggal bízik abban, hogy az idény mind a négy sorozatában esélyes a végső sikerre.
Eszement összeget kaszált 2025-ben Cristiano Ronaldo: itt a friss kereseti lista
Cristiano Ronaldo harmadik egymást követő évben vezeti a világ legjobban kereső sportolóinak listáját, 2025-ben becslések szerint 260 millió dolláros bevétellel - jelentette a Sportico.
A portugál futballlegenda tavalyi bevételéből 200 millió dollár érkezett a szaúdi Al Nassr csapatától, további 60 millió dollárt pedig pályán kívüli tevékenységeiből keresett meg. Ronaldo immár kilenc éve minden esztendőben legalább 100 millió dollárt visz haza, az utóbbi három évben pedig rendre átlépte a 200 millió dolláros határt.
A Sportico éves ranglistáján szereplő száz legjobban fizetett sportoló összesen 6,05 milliárd dollárt keresett, ami 2,1 százalékkal marad el a tavalyi rekordtól. A listát továbbra is az amerikai sportolók uralják: 62-en szerepelnek rajta, elsősorban az NBA és az NFL magas fizetéseinek köszönhetően. A leggazdagabbak mezőnye ugyanakkor rendkívül sokszínű: az első tizenöt helyen tizenkét különböző ország képviselője található, az első öt között pedig LeBron James az egyetlen amerikai.
A nők idén már harmadik éve nem jutottak be a legjobban kereső száz sportoló közé. A bekerüléshez legalább 37,9 millió dolláros éves bevételre volt szükség, miközben a legjobban kereső női sportoló, a teniszező Coco Gauff 31 millió dollárt keresett.
A tavalyi listán még szereplő két bokszoló, Tyson Fury és Olekszandr Uszik 2024-ben összesen 260 millió dollárt keresett két szaúd-arábiai mérkőzésen, idén azonban egyikük sem fért fel a rangsorba. Fury előbb bejelentette visszavonulását, majd 2026-ra már a visszatérését harangozta be. Uszik mindössze egyszer lépett ringbe: a júliusi, Daniel DuBois elleni összecsapás közel sem hozott akkora bevételt, mint korábbi meccsei.
Neymar az elmúlt négy évben mindig az első hat között zárt, és pályafutása során már jóval egymilliárd dollár feletti összeget keresett. Miután azonban elhagyta a szaúdi Al Hilalt, és visszatért nevelőegyesületéhez, a Santoshoz, bevételei mintegy 50 millió dollárral estek vissza. A brazil sztár most 60 millió dollárral a harmincadik helyet foglalja el.
Az NBA-játékosok adják a rangsor mintegy 40 százalékát. LeBron James 128,7 millió dollárt keresett, ebből 80 millió dollár származott pályán kívüli bevételekből. A szponzori megállapodásokat is figyelembe véve James az elmúlt tizenhárom idényből tizenkettőben az NBA legjobban fizetett játékosa volt. Ezt a sorozatot egyedül Stephen Curry törte meg a 2024–2025-ös szezonban, amikor az Under Armourral kötött szerződéshosszabbítása egyszeri, jelentős többletbevételt hozott számára.
James legfontosabb szponzora továbbra is a Nike, amelytől évi több mint 30 millió dollár üti a markát. Tavaly új támogatóként csatlakozott hozzá a Richard Mille luxusóramárka és a Mattel játékgyártó, amely áprilisban piacra dobta az első olyan Ken babát, amely hivatásos sportolóról mintázódott, és James alakját idézi.
Az NFL huszonkét játékossal képviselteti magát a listán, ezzel a második legtöbb sportolót adó liga. A mezőnyt Patrick Mahomes vezeti 80,3 millió dolláros bevétellel, közvetlenül mögötte Josh Allen és Justin Herbert következik. A labdarúgásból tizenhárom játékos került fel a rangsorba, és a húsz legjobban kereső között öt futballista szerepel, ami sportági rekord. Ronaldo mellett Karim Benzema, Riyad Mahrez és Sadio Mané is a szaúdi bajnokságban játszik.
A baseballt kilenc játékos képviseli, közülük ketten is átlépték a 100 millió dolláros bevételi határt, miközben korábban 72 millió dollár jelentette a rekordot. Juan Soto 129,2 millió dollárt keresett, amelynek 95 százaléka játékosszerződéséből származik. Ebben benne van a rekordösszegű, 75 millió dolláros aláírási bónusz is, amelyet a New York Metsszel kötött, tizenöt évre szóló, 765 millió dolláros szabadügynöki szerződése tartalmazott.
Ótani Sóhei a Los Angeles Dodgersszel kötött tízéves, 700 millió dolláros szerződésében az évi 2 millió dolláros kivételtől eltekintve minden kifizetést halasztott formában kap meg. A japán szupersztár ugyanakkor a 2025-ös szezonban becslések szerint 100 millió dollárt keresett szponzori megállapodásokból és relikviák értékesítéséből, miközben negyedik MVP-díját nyerte el. Ótani 100 millió dolláros szponzori bevétele olyan szintet jelent, amelyet korábban mindössze három sportoló ért el: Tiger Woods, Roger Federer és Stephen Curry, és ők is csak egy-egy alkalommal.
A Formula–1-ből négy pilóta keresett 38 millió dollárnál többet, szemben a tavalyi kettővel. A McLaren két versenyzője, Lando Norris és Oscar Piastri csatlakozott Lewis Hamiltonhoz és Max Verstappenhez az elitben. Norris tizenhét év után az első McLaren-pilóta lett, aki világbajnoki címet szerzett. Korábban mi is írtunk az F1 kereseti listájáról, ezt itt olvashatod újra:
A listán összesen nyolc sportág és huszonnyolc ország képviselői szerepelnek. A fizetések, bónuszok és pénzdíjak összege 4,63 milliárd dollárt tett ki, míg a szponzori és egyéb bevételek 1,42 milliárd dollárra rúgtak. Huszonhat sportoló idén debütált a rangsorban, közülük Juan Soto zárt a legmagasabban, a negyedik helyen. A legidősebb szereplő a december 30-án ötvenedik születésnapját ünneplő Tiger Woods, míg a legfiatalabbak között a Real Madrid huszonkét éves játékosa, Jude Bellingham és a teniszező Carlos Alcaraz található.
Minden korábbi rekordot megdöntenek a január 19-i egyetemi amerikaifutball-bajnoki döntő jegyárai: a Miami–Indiana mérkőzésre 3 és 16 ezer dollár között mozognak a belépők árai.
Hatalmas bejelentés a Tour de France-on: újra kiviszik az indulást az országból, ezúttal innen tekernek
Nagy-Britannia ad otthont mind a férfi, mind a női verseny rajtjának, ami Franciaországon kívül még soha nem fordult elő.
Győzelemmel kezdte a középdöntőt a magyar válogatott a belgrádi férfi vízilabda Európa-bajnokságon.
Csoboth Kevin egyoldalúan felbontja kölcsönszerződését a török élvonalbeli Genclerbirligivel, és a fizetési elmaradások miatt feljelenti a klubot a FIFA-nál.
A magyar csapatok közül a Ferencváros érte el a legjobb pozíciót a listán, a zöld-fehérek a 39. helyen vannak.
Székesfehérvár önkormányzata pénteken eredménytelennek nyilvánította a Fehérvár FC Kft. értékesítésére kiírt pályázatot, ám nem az érdeklődés hiánya miatt.
Odaszúrt a sztárocskáknak és a kluboknak a volt angol kapitány: szerinte hatalmas a baj, változtatni kell
A modern futballklubok struktúrája egyre inkább csökkenti az edzők hatáskörét, miközben a munkájukkal járó nyomás továbbra is jelentős - állítja Sir Gareth Southgate.
Thomas Tuchel, az angol labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya szerint a világbajnoki keretbe kerüléshez nem elég a tehetség.
Alcaraz nem csak a történelmi mérföldkőért hajt az év első Grand Slamjén, de bizonyítani is akar.
A Red Bull Detroitban mutatta be 2026-os Forma–1-es autójának új festését, egy tőlük megszokott látványos dobással.
A szezon közepére már elegendő statisztikai adat áll rendelkezésre ahhoz, hogy reális képet kapjunk a csapatok valós teljesítményéről és a várható folytatásról.
Michel Platini tisztázta, de úgy érzi, politikai játszmák fosztották meg attól, hogy a FIFA elnöke legyen.
Azonnali hatállyal távozott Shaun Wane, az angol rögbiliga-válogatott szövetségi kapitánya, így a nemzeti csapatnak új vezetőedzőt kell találnia az idei világbajnokságra.
Hatvannyolc éves korában elhunyt Medgyes Tamás vívóedző, aki évtizedeken át nevelte a magyar tőrözőket, és pályafutása során Ázsiában is maradandót alkotott.
Máris százmilliós szerződést kapott a kirúgott NFL-edző: ez lesz az új csapata, hihetetlen pénzt fog kapni
A New York Giants ötéves, közel 100 millió dollár értékű szerződésben állapodott meg John Harbaugh-val, aki a klub új vezetőedzője lesz.
Elfogatóparancsot adott ki a miami rendőrség Gervonta Davis, a WBA könnyűsúlyú világbajnoka ellen családon belüli erőszak gyanújával.
Az illegális sportközvetítések száma Nagy-Britanniában három év alatt több mint a duplájára, 3,6 milliárdra nőtt.
Dom Taylort hat hónapra tiltották el, miután a decemberi PDC-dartsvilágbajnokságon doppingvétségen érték.