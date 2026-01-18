2026. január 18. vasárnap Piroska
Labdarúgó egy bankjegyekkel borított labdával a kapu előtt
Sport

Eszement összeget kaszált 2025-ben Cristiano Ronaldo: itt a friss kereseti lista

Pénzcentrum
2026. január 18. 08:56

Cristiano Ronaldo harmadik egymást követő évben vezeti a világ legjobban kereső sportolóinak listáját, 2025-ben becslések szerint 260 millió dolláros bevétellel - jelentette a Sportico.

A portugál futballlegenda tavalyi bevételéből 200 millió dollár érkezett a szaúdi Al Nassr csapatától, további 60 millió dollárt pedig pályán kívüli tevékenységeiből keresett meg. Ronaldo immár kilenc éve minden esztendőben legalább 100 millió dollárt visz haza, az utóbbi három évben pedig rendre átlépte a 200 millió dolláros határt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Sportico éves ranglistáján szereplő száz legjobban fizetett sportoló összesen 6,05 milliárd dollárt keresett, ami 2,1 százalékkal marad el a tavalyi rekordtól. A listát továbbra is az amerikai sportolók uralják: 62-en szerepelnek rajta, elsősorban az NBA és az NFL magas fizetéseinek köszönhetően. A leggazdagabbak mezőnye ugyanakkor rendkívül sokszínű: az első tizenöt helyen tizenkét különböző ország képviselője található, az első öt között pedig LeBron James az egyetlen amerikai.

A nők idén már harmadik éve nem jutottak be a legjobban kereső száz sportoló közé. A bekerüléshez legalább 37,9 millió dolláros éves bevételre volt szükség, miközben a legjobban kereső női sportoló, a teniszező Coco Gauff 31 millió dollárt keresett.

A tavalyi listán még szereplő két bokszoló, Tyson Fury és Olekszandr Uszik 2024-ben összesen 260 millió dollárt keresett két szaúd-arábiai mérkőzésen, idén azonban egyikük sem fért fel a rangsorba. Fury előbb bejelentette visszavonulását, majd 2026-ra már a visszatérését harangozta be. Uszik mindössze egyszer lépett ringbe: a júliusi, Daniel DuBois elleni összecsapás közel sem hozott akkora bevételt, mint korábbi meccsei.

Neymar az elmúlt négy évben mindig az első hat között zárt, és pályafutása során már jóval egymilliárd dollár feletti összeget keresett. Miután azonban elhagyta a szaúdi Al Hilalt, és visszatért nevelőegyesületéhez, a Santoshoz, bevételei mintegy 50 millió dollárral estek vissza. A brazil sztár most 60 millió dollárral a harmincadik helyet foglalja el.

Az NBA-játékosok adják a rangsor mintegy 40 százalékát. LeBron James 128,7 millió dollárt keresett, ebből 80 millió dollár származott pályán kívüli bevételekből. A szponzori megállapodásokat is figyelembe véve James az elmúlt tizenhárom idényből tizenkettőben az NBA legjobban fizetett játékosa volt. Ezt a sorozatot egyedül Stephen Curry törte meg a 2024–2025-ös szezonban, amikor az Under Armourral kötött szerződéshosszabbítása egyszeri, jelentős többletbevételt hozott számára.

James legfontosabb szponzora továbbra is a Nike, amelytől évi több mint 30 millió dollár üti a markát. Tavaly új támogatóként csatlakozott hozzá a Richard Mille luxusóramárka és a Mattel játékgyártó, amely áprilisban piacra dobta az első olyan Ken babát, amely hivatásos sportolóról mintázódott, és James alakját idézi.

Az NFL huszonkét játékossal képviselteti magát a listán, ezzel a második legtöbb sportolót adó liga. A mezőnyt Patrick Mahomes vezeti 80,3 millió dolláros bevétellel, közvetlenül mögötte Josh Allen és Justin Herbert következik. A labdarúgásból tizenhárom játékos került fel a rangsorba, és a húsz legjobban kereső között öt futballista szerepel, ami sportági rekord. Ronaldo mellett Karim Benzema, Riyad Mahrez és Sadio Mané is a szaúdi bajnokságban játszik.

A baseballt kilenc játékos képviseli, közülük ketten is átlépték a 100 millió dolláros bevételi határt, miközben korábban 72 millió dollár jelentette a rekordot. Juan Soto 129,2 millió dollárt keresett, amelynek 95 százaléka játékosszerződéséből származik. Ebben benne van a rekordösszegű, 75 millió dolláros aláírási bónusz is, amelyet a New York Metsszel kötött, tizenöt évre szóló, 765 millió dolláros szabadügynöki szerződése tartalmazott.

Ótani Sóhei a Los Angeles Dodgersszel kötött tízéves, 700 millió dolláros szerződésében az évi 2 millió dolláros kivételtől eltekintve minden kifizetést halasztott formában kap meg. A japán szupersztár ugyanakkor a 2025-ös szezonban becslések szerint 100 millió dollárt keresett szponzori megállapodásokból és relikviák értékesítéséből, miközben negyedik MVP-díját nyerte el. Ótani 100 millió dolláros szponzori bevétele olyan szintet jelent, amelyet korábban mindössze három sportoló ért el: Tiger Woods, Roger Federer és Stephen Curry, és ők is csak egy-egy alkalommal.

A Formula–1-ből négy pilóta keresett 38 millió dollárnál többet, szemben a tavalyi kettővel. A McLaren két versenyzője, Lando Norris és Oscar Piastri csatlakozott Lewis Hamiltonhoz és Max Verstappenhez az elitben. Norris tizenhét év után az első McLaren-pilóta lett, aki világbajnoki címet szerzett. Korábban mi is írtunk az F1 kereseti listájáról, ezt itt olvashatod újra:

A listán összesen nyolc sportág és huszonnyolc ország képviselői szerepelnek. A fizetések, bónuszok és pénzdíjak összege 4,63 milliárd dollárt tett ki, míg a szponzori és egyéb bevételek 1,42 milliárd dollárra rúgtak. Huszonhat sportoló idén debütált a rangsorban, közülük Juan Soto zárt a legmagasabban, a negyedik helyen. A legidősebb szereplő a december 30-án ötvenedik születésnapját ünneplő Tiger Woods, míg a legfiatalabbak között a Real Madrid huszonkét éves játékosa, Jude Bellingham és a teniszező Carlos Alcaraz található.
Címlapkép: Getty Images
