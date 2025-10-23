2025. október 23. csütörtök Gyöngyi
23 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Férfi kosárlabdázó két kézzel dobja a labdát. Közelkép a peremről, a hálóról és a labdáról.
Sport

Dollártízmilliárdok a kosárban: ennyi pénzt csináltak tavaly az NBA-csapatok

Pénzcentrum
2025. október 23. 11:04

Az NBA csapatai a 2024-25-ös szezonban összesen 12,25 milliárd dollár bevételt termeltek, miközben a liga új, 11 évre szóló, 76 milliárd dolláros médiaszerződése jelentősen átalakítja a bevételi struktúrát. A Golden State Warriors 833 millió dolláros bevétellel vezeti a mezőnyt, míg a Memphis Grizzlies 301 millió dollárral zárja a sort - közölte összeállításában a Sportico.

Az NBA 80. szezonja új televíziós megállapodással indul, amely magában foglalja az ESPN-nel való partnerség folytatását, az NBC-hez való visszatérést 23 év után, valamint az Amazon streaming szolgáltatását. Ez a szerződés jól tükrözi a liga fejlődő médiastratégiáját és gazdasági átalakulását.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Negyven évvel ezelőtt, amikor Michael Jordan a második szezonját kezdte a ligában, az NBA-csapatok összesen évi 33 millió dollárt kerestek. Az új médiaszerződések értéke évi 6,9 milliárd dollár, ami több mint 200-szorosa az 1985-86-os szezon értékének.

A 2024-25-ös szezonban az NBA-csapatok átlagosan 408 millió dollár bevételt termeltek, beleértve a csapatok által tulajdonolt vagy üzemeltetett létesítményekben rendezett nem NBA-eseményeket is. A bevételek a Golden State Warriors 833 millió dollárjától a Memphis Grizzlies 301 millió dollárjáig terjedtek. Az összeg már tartalmazza a bevétel-megosztást, amely körülbelül 400 millió dollárt juttatott az alacsony bevételű csapatoknak, amit a magas bevételű csapatok és a luxusadó-bevételek 50%-a finanszírozott.

Összehasonlításképpen: az NFL-csapatok 22,2 milliárd, az MLB 12,75 milliárd, az NHL 7,7 milliárd, az MLS pedig 2,2 milliárd dollárt termelt.

Az NBA-ben a központi bevétel a legnagyobb forrás, amely a tavalyi bevételek 38%-át tette ki. Ez az NFL (62%) és az MLB (25%) között helyezkedik el. Az NBA új médiaszerződése azonban közelebb viszi a ligát az NFL gazdasági modelljéhez. A megállapodás minden csapat TV-bevételét 103 millió dollárról 143 millió dollárra emeli ebben a szezonban. A kifizetések évente átlagosan körülbelül 7%-kal nőnek, így a 2034-35-ös szezonra minden csapat várhatóan 281 millió dollárt kap majd.

Az átlagos NBA-franchise értéke 5,51 milliárd dollár a Sportico értékelése szerint. Ez az érték 20%-kal magasabb, mint tavaly, és 113%-kal magasabb, mint 2022-ben, amikor az átlag 2,58 milliárd dollár volt. A legalacsonyabbra értékelt csapat (Grizzlies) értéke 4 milliárd dollár, ami 2,5-szerese a 2022-es 1,63 milliárd dollárnak.

KATTINTS a friss és élő eredményekért, elemzésekért és hírekért a Sportonlinera!

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Az ülőhelyek és luxus suite-ek alkotják az NBA második legnagyobb bevételi forrását, becsült 3,4 milliárd dollárral, ami a teljes bevétel 28%-a. A múlt szezonban a Warriors vezetett a ligában, több mint 5 millió dolláros jegybevétellel mérkőzésenként. A Los Angeles Lakers és a New York Knicks következett, mérkőzésenként körülbelül 4 millió dollárral.

A prémium ülőhelyek egyre fontosabbá válnak a csapatok számára. A Los Angeles Clippers új, 2 milliárd dolláros arénája, az Intuit Dome négy pályaszéli kabint kínál, amelyek évi 2 millió dollárba kerülnek, és mindegyiket bérbe adták. A Warriors mérkőzésenként 2,5 millió dollárt termel a suite-ek révén.

A szponzorációk jelentik a harmadik legnagyobb kategóriát az NBA-csapatok számára, 1,7 milliárd dollárral, ami a bevétel 14%-a. Az arénanév-jogok a kategória körülbelül 10%-át teszik ki, és a Knicks az egyetlen csapat, amely olyan létesítményben játszik, amelynek nincs vállalati neve.

A helyi média a 2024-25-ös szezon teljes bevételének 10%-át tette ki, és csökkent az előző évhez képest. A Lakers rendelkezik az NBA leggazdagabb helyi TV-szerződésével; a Charter Communications Spectrum márkájával kötött megállapodásuk közel 200 millió dollárt fizetett a klubnak a 2024-25-ös szezonra.

Az NBA-csapatok bevételének fennmaradó része az étel-ital értékesítésből, parkolásból, merchandising-ból és nem NBA-eseményekből, például koncertekből származik. Ez 1,15 milliárd dollár volt a 2024-25-ös szezonra, a teljes bevétel 9%-a.
Címlapkép: Getty Images
#sport #gazdaság #dollár #bevétel #milliárd #bevételek #kosárlabda #NBA #sportgazdaság #los angeles lakers #amerikai sportok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:04
10:30
10:15
10:00
09:31
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 23.
Kiderült a súlyos igazság a divatos keto-, paleo-, atkins-, és böjti kúrákról: ezért baromi veszélyesek
2025. október 22.
Megszólalt az OTP biztonsági tanácsadója: hiába minden fejlesztés, ha önként adják csalóknak a pénzüket a magyarok
2025. október 23.
A hallgatás csendje: bestiális gyilkosságok, feltáratlan tömegsírok sora Kőszegen, Bucsuban és Bozsokon
2025. október 22.
Ezért keresnek többet a fiatalok a hanyatló Nyugaton: Magyarország lemaradása megdöbbentő
2025. október 22.
Ez ám az igazi konditerem sokk: így lett luxus edzeni járni Magyarországon 2025-ben
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 23. csütörtök
Gyöngyi
43. hét
Október 23.
Az 1956. évi forradalom és szabadságharc emléknapja
Október 23.
Mole Avogadro nap
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Ebből él ma a doppingbotrányba belebukott Annus Adrián: leesik az állad
2
2 hete
Formula-1 amerikai nagydíj 2025: itt a F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár USA, Austin helyszínen
3
4 napja
Formula-1 mexikói nagydíj 2025: itt a F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Mexikóváros, Mexikó helyszínen
4
1 hete
Gyászol a tornasport: meghalt a háromszoros olimpiai bajnok
5
2 hete
Erre kevesen számítottak: fű alatt Magyarország lett az egyik legnagyobb kerékpár-nagyhatalom
PÉNZÜGYI KISOKOS
Idegen forrású ügylet
Olyan hitelügylet, amely során a bank nem saját forrását helyezi ki az ügyfélnek, hanem valamely más pénzügyi intézménytől kapott forrást ad tovább.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 23. 10:15
Nagyon súlyos következménye lett Donald Trump legújabb döntésének: ezt a magyarok is érezni fogják
Pénzcentrum  |  2025. október 23. 10:00
A hallgatás csendje: bestiális gyilkosságok, feltáratlan tömegsírok sora Kőszegen, Bucsuban és Bozsokon
Agrárszektor  |  2025. október 23. 10:01
Durva, milyen állatot találtak ebben a térségben: mindenki meglepődött