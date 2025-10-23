Dollártízmilliárdok a kosárban: ennyi pénzt csináltak tavaly az NBA-csapatok

Az NBA csapatai a 2024-25-ös szezonban összesen 12,25 milliárd dollár bevételt termeltek, miközben a liga új, 11 évre szóló, 76 milliárd dolláros médiaszerződése jelentősen átalakítja a bevételi struktúrát. A Golden State Warriors 833 millió dolláros bevétellel vezeti a mezőnyt, míg a Memphis Grizzlies 301 millió dollárral zárja a sort - közölte összeállításában a Sportico.

Az NBA 80. szezonja új televíziós megállapodással indul, amely magában foglalja az ESPN-nel való partnerség folytatását, az NBC-hez való visszatérést 23 év után, valamint az Amazon streaming szolgáltatását. Ez a szerződés jól tükrözi a liga fejlődő médiastratégiáját és gazdasági átalakulását.

Negyven évvel ezelőtt, amikor Michael Jordan a második szezonját kezdte a ligában, az NBA-csapatok összesen évi 33 millió dollárt kerestek. Az új médiaszerződések értéke évi 6,9 milliárd dollár, ami több mint 200-szorosa az 1985-86-os szezon értékének.

A 2024-25-ös szezonban az NBA-csapatok átlagosan 408 millió dollár bevételt termeltek, beleértve a csapatok által tulajdonolt vagy üzemeltetett létesítményekben rendezett nem NBA-eseményeket is. A bevételek a Golden State Warriors 833 millió dollárjától a Memphis Grizzlies 301 millió dollárjáig terjedtek. Az összeg már tartalmazza a bevétel-megosztást, amely körülbelül 400 millió dollárt juttatott az alacsony bevételű csapatoknak, amit a magas bevételű csapatok és a luxusadó-bevételek 50%-a finanszírozott.

Összehasonlításképpen: az NFL-csapatok 22,2 milliárd, az MLB 12,75 milliárd, az NHL 7,7 milliárd, az MLS pedig 2,2 milliárd dollárt termelt.

Az NBA-ben a központi bevétel a legnagyobb forrás, amely a tavalyi bevételek 38%-át tette ki. Ez az NFL (62%) és az MLB (25%) között helyezkedik el. Az NBA új médiaszerződése azonban közelebb viszi a ligát az NFL gazdasági modelljéhez. A megállapodás minden csapat TV-bevételét 103 millió dollárról 143 millió dollárra emeli ebben a szezonban. A kifizetések évente átlagosan körülbelül 7%-kal nőnek, így a 2034-35-ös szezonra minden csapat várhatóan 281 millió dollárt kap majd.

Az átlagos NBA-franchise értéke 5,51 milliárd dollár a Sportico értékelése szerint. Ez az érték 20%-kal magasabb, mint tavaly, és 113%-kal magasabb, mint 2022-ben, amikor az átlag 2,58 milliárd dollár volt. A legalacsonyabbra értékelt csapat (Grizzlies) értéke 4 milliárd dollár, ami 2,5-szerese a 2022-es 1,63 milliárd dollárnak.

KATTINTS a friss és élő eredményekért, elemzésekért és hírekért a Sportonlinera!

Az ülőhelyek és luxus suite-ek alkotják az NBA második legnagyobb bevételi forrását, becsült 3,4 milliárd dollárral, ami a teljes bevétel 28%-a. A múlt szezonban a Warriors vezetett a ligában, több mint 5 millió dolláros jegybevétellel mérkőzésenként. A Los Angeles Lakers és a New York Knicks következett, mérkőzésenként körülbelül 4 millió dollárral.

A prémium ülőhelyek egyre fontosabbá válnak a csapatok számára. A Los Angeles Clippers új, 2 milliárd dolláros arénája, az Intuit Dome négy pályaszéli kabint kínál, amelyek évi 2 millió dollárba kerülnek, és mindegyiket bérbe adták. A Warriors mérkőzésenként 2,5 millió dollárt termel a suite-ek révén.

A szponzorációk jelentik a harmadik legnagyobb kategóriát az NBA-csapatok számára, 1,7 milliárd dollárral, ami a bevétel 14%-a. Az arénanév-jogok a kategória körülbelül 10%-át teszik ki, és a Knicks az egyetlen csapat, amely olyan létesítményben játszik, amelynek nincs vállalati neve.

A helyi média a 2024-25-ös szezon teljes bevételének 10%-át tette ki, és csökkent az előző évhez képest. A Lakers rendelkezik az NBA leggazdagabb helyi TV-szerződésével; a Charter Communications Spectrum márkájával kötött megállapodásuk közel 200 millió dollárt fizetett a klubnak a 2024-25-ös szezonra.

Az NBA-csapatok bevételének fennmaradó része az étel-ital értékesítésből, parkolásból, merchandising-ból és nem NBA-eseményekből, például koncertekből származik. Ez 1,15 milliárd dollár volt a 2024-25-ös szezonra, a teljes bevétel 9%-a.