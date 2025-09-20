Eszement összeget kaszálnak a legjobb focisták: egymilliárd az összekereset, ki viszi haza a legtöbbet?

Az NFL legjobban fizetett játékosai 2025-ben összesen 1 milliárd dollárt keresnek, a listát Patrick Mahomes vezeti 80 millió dollárral - tudósított a Sportico.

Patrick Mahomes, a Kansas City Chiefs irányítója lett 2025-ben az NFL legjobban fizetett játékosa, ez derül ki a Sportico által a héten közölt listából. A háromszoros Super Bowl-győztes és kétszeres MVP 80 millió dolláros bevétellel vezeti a listát, amiből 50 millió a fizetése, 30 millió pedig szponzori bevételekből származik.

A top 20 játékos összesen 1 milliárd dollárt keres idén, ami 10%-os csökkenést jelent a tavalyi évhez képest. A második helyen Josh Allen áll 73 millió dollárral, míg a harmadik Justin Herbert 71 millió dollárral.

Mahomes a liga legértékesebb marketingarca, több mint egy tucat szponzori szerződéssel rendelkezik, köztük az Adidas, Coors Light, Invisalign, Oakley és State Farm márkákkal. Befektetési portfóliója tulajdonrészeket tartalmaz az MLB, MLS, NWSL és F1 csapatokban is.

Travis Kelce, Mahomes csapattársa a hetedik helyen áll 49 millió dollárral, amiből 32 millió a pályán kívüli bevétel. A tight end a New Heights podcastjából jelentős bevételre tesz szert, a Wondery-vel kötött hároméves megállapodása több mint 100 millió dollárt ér.

Az NFL top 20 keresőinek bevétele elsősorban fizetésekből és bónuszokból származik, a pályán kívüli jövedelem csak 17%-ot tesz ki. Bár az NFL a világ leggazdagabb sportligája, sztárjai elmaradnak az NBA top 20 játékosától, akik tavaly 1,4 milliárd dollárt kerestek.

A listát irányítók dominálják 15 hellyel. A top 5-ben Mahomes mellett Josh Allen (73 millió dollár), Justin Herbert (71 millió dollár), Dak Prescott (58 millió dollár) és Tua Tagovailoa (54 millió dollár) szerepel.