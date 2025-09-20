Amint előre jelezték, a városban csak egyetlen évre vállalják a csapat működtetését, most elindult az új tulajdonos keresése.
Eszement összeget kaszálnak a legjobb focisták: egymilliárd az összekereset, ki viszi haza a legtöbbet?
Az NFL legjobban fizetett játékosai 2025-ben összesen 1 milliárd dollárt keresnek, a listát Patrick Mahomes vezeti 80 millió dollárral - tudósított a Sportico.
Patrick Mahomes, a Kansas City Chiefs irányítója lett 2025-ben az NFL legjobban fizetett játékosa, ez derül ki a Sportico által a héten közölt listából. A háromszoros Super Bowl-győztes és kétszeres MVP 80 millió dolláros bevétellel vezeti a listát, amiből 50 millió a fizetése, 30 millió pedig szponzori bevételekből származik.
A top 20 játékos összesen 1 milliárd dollárt keres idén, ami 10%-os csökkenést jelent a tavalyi évhez képest. A második helyen Josh Allen áll 73 millió dollárral, míg a harmadik Justin Herbert 71 millió dollárral.
Mahomes a liga legértékesebb marketingarca, több mint egy tucat szponzori szerződéssel rendelkezik, köztük az Adidas, Coors Light, Invisalign, Oakley és State Farm márkákkal. Befektetési portfóliója tulajdonrészeket tartalmaz az MLB, MLS, NWSL és F1 csapatokban is.
Travis Kelce, Mahomes csapattársa a hetedik helyen áll 49 millió dollárral, amiből 32 millió a pályán kívüli bevétel. A tight end a New Heights podcastjából jelentős bevételre tesz szert, a Wondery-vel kötött hároméves megállapodása több mint 100 millió dollárt ér.
Az NFL top 20 keresőinek bevétele elsősorban fizetésekből és bónuszokból származik, a pályán kívüli jövedelem csak 17%-ot tesz ki. Bár az NFL a világ leggazdagabb sportligája, sztárjai elmaradnak az NBA top 20 játékosától, akik tavaly 1,4 milliárd dollárt kerestek.
A listát irányítók dominálják 15 hellyel. A top 5-ben Mahomes mellett Josh Allen (73 millió dollár), Justin Herbert (71 millió dollár), Dak Prescott (58 millió dollár) és Tua Tagovailoa (54 millió dollár) szerepel.
Luis Enrique, a Paris Saint-Germain jelenlegi vezetőedzője a jövőben szeretne visszatérni a Barcelona kispadjára, ahol korábban történelmi triplázást ért el.
Hatalmas tettre készül két magyar hegymászó: a hetedik legmagasabb csúcsot támadja Klein Dávid és társa
Klein Dávid és Nagy Márton expedíciója a világ hetedik legmagasabb hegyére, a Dhaulagiri 8167 méteres csúcsára mászik fel, oxigénpalack és magashegyi teherhordók nélkül.
Oscar Piastri szerint ő és csapattársa, Lando Norris saját maguk irányítják sorsukat a Formula–1-es világbajnoki címért folytatott küzdelemben.
Anze Kopitar, a Los Angeles Kings csapatkapitánya bejelentette, hogy a 2025-26-os szezon végén visszavonul a profi jégkorongtól
Az írek elleni labdarúgó világbajnoki selejtezőn kiállított Sallai Roland két mérkőzésre szóló eltiltást kapott, így az örmények elleni, októberi meccsen sem játszhat.
Fegyvertartási engedély megszerzése 2025: mi a fegyvertartási engedély szerzés menete, kinek lehet fegyvertartási engedélye Magyarországon és melyek a fegyvertartás szabályai?
A portugál szakember kevesebb mint egy hónappal azután vállalt új munkát, hogy a Fenerbahçe menesztette.
Akár már két év múlva indulhat az NBA európai ligája, ahol a kontinens topcsapatai játszanának.
Leköphette az Atleti egyik stábtagja a szurkolókat a BL-meccsen: súlyos fegyelmi vétség miatt vizsgálódnak
Az UEFA vizsgálatot indított a tegnap esti eset után, amikor az Atletico Madrid vezetőedzője a vidók tanúsága szerint a Liverpool-szurkolók felé köpött.
Elhunyt Nagy Tibor, a Vác FC-Samsung legendás csapatkapitánya, aki 1994-ben bajnoki címet nyert a csapattal.
A 11-szeres Grand Slam-győztes önéletrajzában vallotta be betegségét, hangsúlyozva, hogy minden nap úgy fog küzdeni, "mintha egy wimbledoni döntő lenne".
Karina, az orosz strandröpis lány nagyon szexi szettben tett fel egy fontos kérdést követőinek.
A Manchester United rekordbevételt ért el a 2024-2025-ös pénzügyi évben, annak ellenére, hogy a csapat rendkívül gyenge teljesítményt nyújtott.
Thomas Partey, a korábbi Arsenal-játékos tagadja a vádakat, miszerint két nőt megerőszakolt és egy harmadikat szexuálisan zaklatott.
Ma is nagy meccsekre lehet számítani a Bajnokok Ligájában; mutatunk három találkozót, amit érdemes lehet figyelemmel kísérni.
A milánói városvezetés eladta az Internazionale és az AC Milan futballkluboknak a közös használatú San Siro Stadiont, amely 2031-ig jelentős felújításon esik át.
Szoboszlai Dominik világklasszis teljesítményt nyújtott eddig a számára szokatlan pozícióban Virgil van Dijk, a Liverpool labdarúgócsapatának középső védője szerint.
A Benfica menesztette Bruno Lage vezetőedzőt, miután a csapat hazai pályán kikapott a Qarabagtól a Bajnokok Ligájában. A klub elnöke José Mourinhót szeretné utódnak
