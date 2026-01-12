Hatalmas bajban van Gareth Bale egykori ügynöke: súlyos börtönbüntetés várhat a szuperügynökre

Jonathan Barnett futballügynök ellen újabb terhelő bizonyítékok kerültek elő: a legfrissebb bírósági iratok szerint egy céges e-mailben egyenesen "rabszolgának" nevezte állítólagos áldozatát. Az ügynök tagadja a vádakat - írta meg a Daily Mail.

A bírósági dokumentumokban csak "Jane Doe" álnéven szereplő nő azzal vádolja Barnettet, hogy Ausztráliából az Egyesült Királyságba csempészte, majd több mint 39 alkalommal megerőszakolta. A Forbes magazin 2019-ben a világ legbefolyásosabb futballügynökének választotta Barnettet, aki több mint egymilliárd font értékben bonyolított le játékosátigazolásokat – köztük Gareth Bale 2013-as, rekordösszegű, 90 millió fontos átigazolását a Tottenhamtől a Real Madridhoz.

Az Egyesült Államokban tavaly júliusban benyújtott polgári kereset szerint Barnett 2017-ben egy londoni szállodában erőszakolta meg először a nőt. A beadvány állítása szerint ezt követően hat éven át rendszeresen szexuálisan bántalmazta és kínozta. Barnett ügyéről korábban már írtunk, ezt itt olvashatod el:

Az áldozat azt állítja, hogy a bántalmazást az tette lehetővé, hogy Barnett anyagi függésben tartotta őt és két tinédzser gyermekét. A nő szerint a férfi így érte el, hogy ne tudjon kilépni a helyzetből. Barnett elismerte, hogy "jóval több mint egymillió fontot" fizetett a nőnek. Állítása szerint erre azért került sor, hogy hallgatásra bírja, miután "közös megegyezésen alapuló kapcsolatuk" véget ért.

A most nyilvánosságra került iratok között szerepel egy 2021 februárjából származó e-mail is Barnetttől, amelyben ez áll: "Szólj a gazdádnak, amikor a rabszolga visszaért a helyére."

Az ügynök a neves hollywoodi ügyvédet, Marty Singert bízta meg azzal, hogy érje el a kereset elutasítását. Barnett következetesen tagadja a vádakat, és közölte, hogy "várja, hogy teljes mértékben tisztázza magát". dA kereset a Creative Artists Agency (CAA) ügynökséget is megnevezi. A cég tagadja, hogy bármilyen üzleti kapcsolatban állt volna a felperessel.