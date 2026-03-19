Vakarhatja fejét a szövetségi kapitány: nehéz választania, de kit rakjon be a csapatba?
Thomas Tuchel pénteken hirdeti ki az angol válogatott keretét a márciusi felkészülési mérkőzésekre: ez lesz az utolsó előtti névsor a nyári világbajnokság előtt. A szövetségi kapitány döntései így komoly jelzésértékkel bírnak arra nézve, hogy ki utazhat az Egyesült Államokba - tudósított a BBC Sport.
Anglia hibátlan mérleggel, nyolcból nyolc győzelemmel jutott ki a világbajnokságra. Tuchel a selejtezők során nagyrészt stabil kezdőcsapattal dolgozott. A kezdőtizenegy magja hét poszton gyakorlatilag biztosnak tűnik. Pickford, James, Konsa, Rice, Anderson, Saka és Kane helye megkérdőjelezhetetlen. Néhány poszton azonban továbbra is maradtak nyitott kérdések a Horvátország elleni csoportnyitóig.
A legnagyobb vita az irányító posztja körül forog. Jude Bellingham továbbra is a világ egyik legjobb középpályása, bár combizomsérülése miatt február eleje óta nem játszott. Távollétében az Aston Villa játékosa, Morgan Rogers vette át a helyét, aki öt selejtezőn is kezdőként lépett pályára.
Tuchel hangsúlyozta, hogy inkább mindenkit a saját, legideálisabb posztján akar látni, és nem a legjobb játékosait fogja mindenáron beerőltetni a csapatba. Ha azonban Bellingham a szezon végére visszanyeri a formáját, a szövetségi kapitányra rendkívül nehéz döntés vár. Cole Palmer sérülések miatt alig játszott Tuchel irányítása alatt, Phil Foden szerepe pedig szintén tisztázatlan. Utóbbi legutóbb csak cserecsatárként kapott lehetőséget.
A középhátvéd-páros kérdése szintén megoldatlan. Konsa helye biztos, de a mellette lévő poszt még kiadó. John Stones fizikai állapota ingadozó, tíz mérkőzésből mindössze négyen volt bevethető. Marc Guéhi az Európa-bajnokságon nyújtott kiemelkedő teljesítménye után a Manchester Cityhez igazolt. Ő viszont sérülés miatt már két Tuchel-keretből is kimaradt. Harry Maguire eközben a Manchester United feltámadásának köszönhetően 33 évesen újra kopogtat a válogatott ajtaján.
A balhátvéd posztja hagyományosan problémás az angoloknál, és ez most sincs másként. Tuchel a selejtezők során Myles Lewis-Skellyt és Nico O'Reillyt is kipróbálta ezen az oldalon. Sőt, a természetes posztjuk szerint jobbhátvéd Jamest és Spence-t is bevetette itt. O'Reilly remekül teljesített, de a Manchester Cityben azóta középpályásként szerepel. A Newcastle-ben jól játszó Lewis Hall sérülések miatt eddig alig volt bevethető. Az Uruguay és Japán elleni mérkőzések jelentik Tuchel számára az utolsó lehetőséget arra, hogy felmérje, Hall beilleszthető-e a 4-2-3-1-es rendszerbe.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A csatárposzton Kane mögött is nyílt a verseny. Ollie Watkins formája visszaesett, utolsó tíz klubmérkőzésén mindössze kétszer talált a kapuba. Dominic Calvert-Lewin a Leeds Uniteddel jó szezont fut, de a gólgyártása az utóbbi hetekben lelassult. A 35 éves Danny Welbeck viszont kiváló idényt produkál a Brightonban, hiszen már tíz bajnoki gólnál jár. Bár 2018 óta nem szerepelt a válogatottban, tapasztalata és játéktudása még hasznos lehet a csapat számára.
A pénteken kihirdetett keret egyértelművé teszi majd, hogy kinek van még esélye felkerülni a világbajnokságra utazók listájára. A végső kérdések azonban most már leginkább a bővebb keret peremén lévő játékosokat érintik.
AI vagy Excel? Most megmutatjuk, hol tart a céged a digitális versenyben
Töltsd ki a kérdőívet – csak 5 perc!
A fehérjeárak elszálltak, mégis rekordot döntött a BioTechUSA: ezek váltak a vásárlók kedvenc termékeivé
Lévai Bálintot, a cég tulajdonosát kérdeztük.
Nincs több kérdés, a GVH Árfigyelő adatai is megerősítik: tényleg a Lidl kínálta az átlagosan legolcsóbb élelmiszerkosarat az év első két hónapjában
A GVH Árfigyelő adatai igazolják: a Lidl kínálta az átlagosan legolcsóbb élelmiszerkosarat az év első két hónapjában.