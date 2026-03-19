Vakarhatja fejét a szövetségi kapitány: nehéz választania, de kit rakjon be a csapatba?

Thomas Tuchel pénteken hirdeti ki az angol válogatott keretét a márciusi felkészülési mérkőzésekre: ez lesz az utolsó előtti névsor a nyári világbajnokság előtt. A szövetségi kapitány döntései így komoly jelzésértékkel bírnak arra nézve, hogy ki utazhat az Egyesült Államokba - tudósított a BBC Sport.

Anglia hibátlan mérleggel, nyolcból nyolc győzelemmel jutott ki a világbajnokságra. Tuchel a selejtezők során nagyrészt stabil kezdőcsapattal dolgozott. A kezdőtizenegy magja hét poszton gyakorlatilag biztosnak tűnik. Pickford, James, Konsa, Rice, Anderson, Saka és Kane helye megkérdőjelezhetetlen. Néhány poszton azonban továbbra is maradtak nyitott kérdések a Horvátország elleni csoportnyitóig.

A legnagyobb vita az irányító posztja körül forog. Jude Bellingham továbbra is a világ egyik legjobb középpályása, bár combizomsérülése miatt február eleje óta nem játszott. Távollétében az Aston Villa játékosa, Morgan Rogers vette át a helyét, aki öt selejtezőn is kezdőként lépett pályára.

Tuchel hangsúlyozta, hogy inkább mindenkit a saját, legideálisabb posztján akar látni, és nem a legjobb játékosait fogja mindenáron beerőltetni a csapatba. Ha azonban Bellingham a szezon végére visszanyeri a formáját, a szövetségi kapitányra rendkívül nehéz döntés vár. Cole Palmer sérülések miatt alig játszott Tuchel irányítása alatt, Phil Foden szerepe pedig szintén tisztázatlan. Utóbbi legutóbb csak cserecsatárként kapott lehetőséget.

A középhátvéd-páros kérdése szintén megoldatlan. Konsa helye biztos, de a mellette lévő poszt még kiadó. John Stones fizikai állapota ingadozó, tíz mérkőzésből mindössze négyen volt bevethető. Marc Guéhi az Európa-bajnokságon nyújtott kiemelkedő teljesítménye után a Manchester Cityhez igazolt. Ő viszont sérülés miatt már két Tuchel-keretből is kimaradt. Harry Maguire eközben a Manchester United feltámadásának köszönhetően 33 évesen újra kopogtat a válogatott ajtaján.

A balhátvéd posztja hagyományosan problémás az angoloknál, és ez most sincs másként. Tuchel a selejtezők során Myles Lewis-Skellyt és Nico O'Reillyt is kipróbálta ezen az oldalon. Sőt, a természetes posztjuk szerint jobbhátvéd Jamest és Spence-t is bevetette itt. O'Reilly remekül teljesített, de a Manchester Cityben azóta középpályásként szerepel. A Newcastle-ben jól játszó Lewis Hall sérülések miatt eddig alig volt bevethető. Az Uruguay és Japán elleni mérkőzések jelentik Tuchel számára az utolsó lehetőséget arra, hogy felmérje, Hall beilleszthető-e a 4-2-3-1-es rendszerbe.

A csatárposzton Kane mögött is nyílt a verseny. Ollie Watkins formája visszaesett, utolsó tíz klubmérkőzésén mindössze kétszer talált a kapuba. Dominic Calvert-Lewin a Leeds Uniteddel jó szezont fut, de a gólgyártása az utóbbi hetekben lelassult. A 35 éves Danny Welbeck viszont kiváló idényt produkál a Brightonban, hiszen már tíz bajnoki gólnál jár. Bár 2018 óta nem szerepelt a válogatottban, tapasztalata és játéktudása még hasznos lehet a csapat számára.

A pénteken kihirdetett keret egyértelművé teszi majd, hogy kinek van még esélye felkerülni a világbajnokságra utazók listájára. A végső kérdések azonban most már leginkább a bővebb keret peremén lévő játékosokat érintik.