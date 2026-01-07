Tizennyolc év után rúgták ki az NFL-vezetőedzőt: máris kapott egy sor ajánlatot, de vajon vállalja?

A Baltimore Ravens kedden este menesztette John Harbaugh vezetőedzőt, ezzel lezárva a klub történetének legsikeresebb edzői korszakát.

A döntés két nappal azután született, hogy a Ravens 26–24-re kikapott a nagy rivális Pittsburgh Steelerstől. A csapat az utolsó másodpercekben rontott el egy mezőnygól-kísérletet, és a vereség miatt 2021 óta először maradt le a rájátszásról. Harbaugh a tavalyi idény előtt még hároméves szerződéshosszabbítást írt alá, amely 2028-ig szólt volna.

Steve Bisciotti tulajdonos közleményében "hihetetlenül nehéznek" nevezte a döntést, és hangsúlyozta, hogy szerinte Harbaugh munkássága a Hírességek Csarnokába kívánkozik.

A 64 éves Harbaugh 193 győzelmével a 12. helyen áll az NFL történetének legeredményesebb edzői között, és 2012-ben Super Bowl-győzelemre vezette a csapatot. A ligában eltöltött 18 szezonja alatt Mike Tomlin mögött ő volt a második leghosszabb ideje egyetlen klubnál dolgozó vezetőedző.

KATTINTS a friss és élő eredményekért, hírekért a Sportonlinera!

Harbaugh ügynöke, Bryan Harlan elmondta, hogy a menesztést követő 45 percben hét NFL-csapat jelezte érdeklődését az edző iránt. Források szerint Harbaugh a New York Giants üres vezetőedzői posztjának egyik fő esélyese lehet.

Az utóbbi években elmaradtak a playoff-sikerek, ami különösen csalódást keltett, hiszen a kétszeres MVP, Lamar Jackson volt a csapat irányítója. A Jacksonnal eltöltött nyolc szezon alatt Harbaugh mindössze három playoff-mérkőzést nyert, és egyszer sem jutott túl az AFC döntőjén.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Az utolsó szezonja különösen nehéznek bizonyult: a Super Bowl-esélyesként induló Ravens 8–9-es mérleggel zárt, ami Harbaugh irányítása alatt csak a harmadik vesztes szezon volt. A hazai 3–6-os mutató a franchise történetének legrosszabb otthoni teljesítménye, a szurkolók elégedetlensége nőtt, és az utolsó hét hazai meccsen rengeteg üres szék maradt a stadionban.

Harbaugh az NFL történetének egyetlen edzője, aki első öt szezonjában minden évben nyert rájátszásmeccset. Emellett pályafutása első öt évében háromszor is bejutott az AFC döntőjébe. A Super Bowl-győzelem óta eltelt 13 idényben azonban a Ravens csak egyszer jutott túl a divisional-körön.

A Ravens az 1996-os, Clevelandből való elköltözése óta az NFL egyik legstabilabb szervezetének számít: közel 30 év alatt mindössze három vezetőedzője, két general managere és két tulajdonosa volt.