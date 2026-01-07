2026. január 7. szerda Attila, Ramóna
Kragujevac, Szerbia - 2012. november 17: Wilson Composite bőrből készült másolata a hivatalos NFL amerikaifutball-labdának. A fotó stúdióban készült, kék színátmenettel a háttérben
Sport

Tizennyolc év után rúgták ki az NFL-vezetőedzőt: máris kapott egy sor ajánlatot, de vajon vállalja?

Pénzcentrum
2026. január 7. 10:45

A Baltimore Ravens kedden este menesztette John Harbaugh vezetőedzőt, ezzel lezárva a klub történetének legsikeresebb edzői korszakát.

A döntés két nappal azután született, hogy a Ravens 26–24-re kikapott a nagy rivális Pittsburgh Steelerstől. A csapat az utolsó másodpercekben rontott el egy mezőnygól-kísérletet, és a vereség miatt 2021 óta először maradt le a rájátszásról. Harbaugh a tavalyi idény előtt még hároméves szerződéshosszabbítást írt alá, amely 2028-ig szólt volna.

Steve Bisciotti tulajdonos közleményében "hihetetlenül nehéznek" nevezte a döntést, és hangsúlyozta, hogy szerinte Harbaugh munkássága a Hírességek Csarnokába kívánkozik.

A 64 éves Harbaugh 193 győzelmével a 12. helyen áll az NFL történetének legeredményesebb edzői között, és 2012-ben Super Bowl-győzelemre vezette a csapatot. A ligában eltöltött 18 szezonja alatt Mike Tomlin mögött ő volt a második leghosszabb ideje egyetlen klubnál dolgozó vezetőedző.

Harbaugh ügynöke, Bryan Harlan elmondta, hogy a menesztést követő 45 percben hét NFL-csapat jelezte érdeklődését az edző iránt. Források szerint Harbaugh a New York Giants üres vezetőedzői posztjának egyik fő esélyese lehet.

Az utóbbi években elmaradtak a playoff-sikerek, ami különösen csalódást keltett, hiszen a kétszeres MVP, Lamar Jackson volt a csapat irányítója. A Jacksonnal eltöltött nyolc szezon alatt Harbaugh mindössze három playoff-mérkőzést nyert, és egyszer sem jutott túl az AFC döntőjén.

Az utolsó szezonja különösen nehéznek bizonyult: a Super Bowl-esélyesként induló Ravens 8–9-es mérleggel zárt, ami Harbaugh irányítása alatt csak a harmadik vesztes szezon volt. A hazai 3–6-os mutató a franchise történetének legrosszabb otthoni teljesítménye, a szurkolók elégedetlensége nőtt, és az utolsó hét hazai meccsen rengeteg üres szék maradt a stadionban.

Harbaugh az NFL történetének egyetlen edzője, aki első öt szezonjában minden évben nyert rájátszásmeccset. Emellett pályafutása első öt évében háromszor is bejutott az AFC döntőjébe. A Super Bowl-győzelem óta eltelt 13 idényben azonban a Ravens csak egyszer jutott túl a divisional-körön.

A Ravens az 1996-os, Clevelandből való elköltözése óta az NFL egyik legstabilabb szervezetének számít: közel 30 év alatt mindössze három vezetőedzője, két general managere és két tulajdonosa volt.
Címlapkép: Getty Images
#sport #kirúgás #edző #nfl #amerikai futball #amerikai foci #amerikai sportok #edzőváltás

