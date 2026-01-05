A többszörös világbajnok brit nehézsúlyú ökölvívó, Tyson Fury ismét visszatérésre készül: közösségi oldalán jelezte, hogy Thaiföldön kezdte meg felkészülését következő mérkőzésére.
Drámai kiesés az NFL-ben: megvan a rájátszás mezőnye, nem is akárhogyan
A Ravens rúgója, Tyler Loop 44 yardos mezőnygól-kísérlete centikkel a jobb oldali kapufa mellett szállt el az utolsó másodpercben, így a Pittsburgh Steelers drámai győzelemmel megszerezte az utolsó rájátszáshelyet, az NFL-ben - írta a BBC.
Lamar Jackson három touchdownpasszt dobott, Derrick Henry 126 yardot futott, Zay Flowers pedig 138 elkapott yarddal és két touchdownnal zárt, ám mindez kevésnek bizonyult az NFL alapszakaszának utolsó vasárnapján.
Aaron Rodgers a negyedik negyed hajrájában, az utolsó percben touchdownpasszt osztott, Jackson viszont ezután egy elképesztő támadást vezetett, amellyel helyzetbe hozta az újonc rúgót a győztes mezőnygólra - a labda azonban célt tévesztett. A kihagyott mezőnygól itt van videón:
A Denver Broncos biztosította az első kiemelt helyet az AFC-ben, miután legyőzte a tartalékosan pályára lépő Los Angeles Chargerst. A New England Patriots szintén 14–3-as alapszakaszt zárt a Miami Dolphins legyőzésével, ám az egymás elleni eredmények a Broncost hozták ki jobbnak.
A Jacksonville Jaguars kiütéses győzelmet aratott a Tennessee Titans felett, és megnyerte az AFC Southot. Az első éves vezetőedző, Liam Coen irányítása alatt látványos fordulat következett be: a tavalyi 13 vereséget idén 13 győzelemre cserélte a csapat.
Az NFC South-ban különös helyzet alakult ki: az Atlanta Falcons és a New Orleans Saints úgy játszott az osztályelsőségért, hogy a győztes valójában a Carolina Panthersnek kedvezett. Az Atlanta sikere a Panthersnek juttatta a divíziócímet, amely 8–9-es mérleggel jutott be a rájátszásba – az NFL történetében mindössze ötödikként negatív mutatóval. A Falcons egyébként mindössze órákkal a meccs után már be is jelentette, hogy elköszönt a vezetőedző Raheem Morristól és a general manager Terry Fontenottól is.
Caleb Williams a negyedik negyedben 16 pontos hátrányból hozta vissza a Chicago Bearst, a csapat azonban egy késői mezőnygóllal végül kikapott a Detroit Lionstól. A Bears így is megőrizte második kiemelését az NFC-ben, mivel a Philadelphia Eagles – több sztárját, köztük Jalen Hurtst és Saquon Barkleyt pihentetve – szintén vereséget szenvedett a Washington Commanderstől. A rájátszás teljes mezőnye, és az első kör pedig az alábbi képen látható módon alakult ki:
Az utolsó perceket tölti állásában a United edzője? Most már tényleg lejárhatott a türelem, utódot keres a klub
Rúben Amorim helyzete egyre bizonytalanabb a Manchester Unitednél, miután nyílt konfliktus alakult ki közte és Jason Wilcox sportigazgató között.
Nagyon nagy bajban van ez a népszerű sport 2026 elején: egyre több szupersztár sokall be, itt a vég kezdete?
Több teniszcsillag is egyre hangosabban követeli a teniszidény lerövidítését, alig pár nappal az első idei Grand Slam-torna kezdése előtt.
Venus Williams 45 évesen pályára lép az Australian Openen, ezzel ő lesz a torna történetének legidősebb női versenyzője
A bokszbajnok az utolsó pillanatban ült át másik helyre a kocsiban - a vizsgálat szerint ez mentette meg az életét
A PDC dartsvilágbajnokság szombat esti döntőjében a holland Gian van Veen és a címvédő angol Luke Littler csap össze este kilenckor.
Megelégelték a diósgyőri szurkolók a nihilt: komolyat léptek az ultrák, mindenkit csatlakozni hívnak
A diósgyőri szurkolók határozatlan időre bojkottálják a csapat hazai és idegenbeli mérkőzéseit, miután a klubvezetés elutasította a követeléseiket.
Wilfried Nancy szerint igazságtalanul ítélik meg a Celticnél eltöltött első hetei alapján, de elismeri, hogy az állása veszélyben lehet egy újabb vereség után.
A F1 versenynaptár 2026-ban több ponton módosult a múlt évhez képest.
Legutóbb másfél hete műtötték, a bal térdében lévő meniszkuszt hozták rendbe. Az operáció sikeres volt, a rehabilitáció várhatóan egy hónapig tart.
Életveszélyes műtéten esett át a brazil focilegenda szilveszterkor: emiatt volt szükség a beavatkozásra
A legendás brazil balhátvéd szívproblémáira egy rutinvizsgálat során derült fény.
A szaúdi bajnokság rangadóján az Al-Ettifaq hazai pályán fogadta a listavezető Al-Naszr együttesét.
Ilyen aztán nem minden nap történik a kézilabdában! Időn túli szabaddobásból mentett pontot a magyar csapat
mérkőzés végkimenetele drámai körülmények között alakult ki.
Megszólalt Varga Barnabás menedzsere a csatár átigazolásáról: meglepő helyekről keresik a magyar klasszist
Az ideális klubprofilról Paunoch egyértelművé tette, hogy Varga számára olyan csapatot képzel el, amely támadó felfogású futballt játszik.
Az adómentességről a Bundesrat, a német parlament felsőháza döntött, miután a Bundestag korábban már elfogadta a vonatkozó javaslatot.
A klub döntése értelmében az új vezetőedző 2025. december 30-tól dolgozik az első csapatnál, és már a téli felkészülést is ő vezényli le.
Nemcsak edzőként, hanem emberként is nagy hatással volt mindazokra, akikkel együtt dolgozott - írta róla az egyesülete.
Új csatárt igazolt a Manchester City: mélyen a zsebükbe nyúltak, tőle várja Guardiola a bajnoki címet
A megbeszélések várhatóan a héten folytatódnak, mivel a City szeretné lezárni a 25 éves szélső szerződtetését a január 1-jén nyíló átigazolási időszakban.
Kimondta Cristiano Ronaldo, ekkor fog visszavonulni a profi futballtól: ezt a cél még el akarja érni a portugál legenda
Még komoly céljai vannak a portugál támadónak.