2026. január 5. hétfő Simon
-1 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Kragujevac, Szerbia - 2012. november 17: Wilson Composite bőrből készült másolata a hivatalos NFL amerikaifutball-labdának. A fotó stúdióban készült, kék színátmenettel a háttérben
Sport

Drámai kiesés az NFL-ben: megvan a rájátszás mezőnye, nem is akárhogyan

Pénzcentrum
2026. január 5. 10:12

A Ravens rúgója, Tyler Loop 44 yardos mezőnygól-kísérlete centikkel a jobb oldali kapufa mellett szállt el az utolsó másodpercben, így a Pittsburgh Steelers drámai győzelemmel megszerezte az utolsó rájátszáshelyet, az NFL-ben - írta a BBC.

Lamar Jackson három touchdownpasszt dobott, Derrick Henry 126 yardot futott, Zay Flowers pedig 138 elkapott yarddal és két touchdownnal zárt, ám mindez kevésnek bizonyult az NFL alapszakaszának utolsó vasárnapján.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Aaron Rodgers a negyedik negyed hajrájában, az utolsó percben touchdownpasszt osztott, Jackson viszont  ezután egy elképesztő támadást vezetett, amellyel helyzetbe hozta az újonc rúgót a győztes mezőnygólra - a labda azonban célt tévesztett. A kihagyott mezőnygól itt van videón:

A Denver Broncos biztosította az első kiemelt helyet az AFC-ben, miután legyőzte a tartalékosan pályára lépő Los Angeles Chargerst. A New England Patriots szintén 14–3-as alapszakaszt zárt a Miami Dolphins legyőzésével, ám az egymás elleni eredmények a Broncost hozták ki jobbnak.

A Jacksonville Jaguars kiütéses győzelmet aratott a Tennessee Titans felett, és megnyerte az AFC Southot. Az első éves vezetőedző, Liam Coen irányítása alatt látványos fordulat következett be: a tavalyi 13 vereséget idén 13 győzelemre cserélte a csapat.

KATTINTS a friss és élő eredményekért, hírekért a Sportonlinera!

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Az NFC South-ban különös helyzet alakult ki: az Atlanta Falcons és a New Orleans Saints úgy játszott az osztályelsőségért, hogy a győztes valójában a Carolina Panthersnek kedvezett. Az Atlanta sikere a Panthersnek juttatta a divíziócímet, amely 8–9-es mérleggel jutott be a rájátszásba – az NFL történetében mindössze ötödikként negatív mutatóval. A Falcons egyébként mindössze órákkal a meccs után már be is jelentette, hogy elköszönt a vezetőedző Raheem Morristól és a general manager Terry Fontenottól is.

Caleb Williams a negyedik negyedben 16 pontos hátrányból hozta vissza a Chicago Bearst, a csapat azonban egy késői mezőnygóllal végül kikapott a Detroit Lionstól. A Bears így is megőrizte második kiemelését az NFC-ben, mivel a Philadelphia Eagles – több sztárját, köztük Jalen Hurtst és Saquon Barkleyt pihentetve – szintén vereséget szenvedett a Washington Commanderstől. A rájátszás teljes mezőnye, és az első kör pedig az alábbi képen látható módon alakult ki:
Címlapkép: Getty Images
#sport #eredmények #nfl #amerikai futball #amerikai foci #amerikai sportok #sporteredmények

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
Elhunyt Horváth Csaba

Elhunyt Horváth Csaba

Nemcsak edzőként, hanem emberként is nagy hatással volt mindazokra, akikkel együtt dolgozott - írta róla az egyesülete.

FRISS HÍREK
Több friss hír
11:35
11:23
11:15
11:03
10:45
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 5.
Betegek tízezrei várnak térd- és csípőprotézis, vagy szürkehályog műtétre: ennyivel nőtt tavaly óta a NEAK várólista hossza
2026. január 4.
Iszonyú fontos levél jön a bankodtól hamarosan: ki ne dobd, rengeteg pénzről kell dönteni
2026. január 5.
Ezt még ma intézd el a munkahelyeden: rengeteg szabadnap múlik rajta, ne hagyd, hogy elvegyék
2026. január 5.
Bomba befektetésekkel és éles kritikákkal startolt el a Cápák között új évada
2026. január 4.
Szabályosan megrohanhatják a mozikat 2026-ban a nézők: erre a két filmre vált mindenki jegyet már most
NAPTÁR
Tovább
2026. január 5. hétfő
Simon
2. hét
Sport legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Elhunyt Horváth Csaba
2
2 napja
Most érkezett: meghalt a legendás szövetségi kapitány, gyászol az ország fociélete
3
2 hete
Horrorbalesetben halt meg a focista: felesége végignézte, nem tudtak segíteni rajta
4
3 napja
F1 2026 versenynaptár: itt az idei Formula-1 menetrend - Minden futam, közvetítés egy helyen
5
2 hete
Ennyi volt, 24 év után visszavonul a teniszlegenda: "Még mindig vannak álmaim..."
PÉNZÜGYI KISOKOS
Adónem
az adó valamely fajtája. (pl: SZJA, ÁFA)

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 5. 10:04
Ezt még ma intézd el a munkahelyeden: rengeteg szabadnap múlik rajta, ne hagyd, hogy elvegyék
Pénzcentrum  |  2026. január 5. 05:37
Betegek tízezrei várnak térd- és csípőprotézis, vagy szürkehályog műtétre: ennyivel nőtt tavaly óta a NEAK várólista hossza
Agrárszektor  |  2026. január 5. 10:29
Megérkezett az igazi fagy: ilyen mínuszokat rég láttunk itthon