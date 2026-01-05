Drámai kiesés az NFL-ben: megvan a rájátszás mezőnye, nem is akárhogyan

A Ravens rúgója, Tyler Loop 44 yardos mezőnygól-kísérlete centikkel a jobb oldali kapufa mellett szállt el az utolsó másodpercben, így a Pittsburgh Steelers drámai győzelemmel megszerezte az utolsó rájátszáshelyet, az NFL-ben - írta a BBC.

Lamar Jackson három touchdownpasszt dobott, Derrick Henry 126 yardot futott, Zay Flowers pedig 138 elkapott yarddal és két touchdownnal zárt, ám mindez kevésnek bizonyult az NFL alapszakaszának utolsó vasárnapján.

Aaron Rodgers a negyedik negyed hajrájában, az utolsó percben touchdownpasszt osztott, Jackson viszont ezután egy elképesztő támadást vezetett, amellyel helyzetbe hozta az újonc rúgót a győztes mezőnygólra - a labda azonban célt tévesztett. A kihagyott mezőnygól itt van videón:

A Denver Broncos biztosította az első kiemelt helyet az AFC-ben, miután legyőzte a tartalékosan pályára lépő Los Angeles Chargerst. A New England Patriots szintén 14–3-as alapszakaszt zárt a Miami Dolphins legyőzésével, ám az egymás elleni eredmények a Broncost hozták ki jobbnak.

A Jacksonville Jaguars kiütéses győzelmet aratott a Tennessee Titans felett, és megnyerte az AFC Southot. Az első éves vezetőedző, Liam Coen irányítása alatt látványos fordulat következett be: a tavalyi 13 vereséget idén 13 győzelemre cserélte a csapat.

Az NFC South-ban különös helyzet alakult ki: az Atlanta Falcons és a New Orleans Saints úgy játszott az osztályelsőségért, hogy a győztes valójában a Carolina Panthersnek kedvezett. Az Atlanta sikere a Panthersnek juttatta a divíziócímet, amely 8–9-es mérleggel jutott be a rájátszásba – az NFL történetében mindössze ötödikként negatív mutatóval. A Falcons egyébként mindössze órákkal a meccs után már be is jelentette, hogy elköszönt a vezetőedző Raheem Morristól és a general manager Terry Fontenottól is.

Caleb Williams a negyedik negyedben 16 pontos hátrányból hozta vissza a Chicago Bearst, a csapat azonban egy késői mezőnygóllal végül kikapott a Detroit Lionstól. A Bears így is megőrizte második kiemelését az NFC-ben, mivel a Philadelphia Eagles – több sztárját, köztük Jalen Hurtst és Saquon Barkleyt pihentetve – szintén vereséget szenvedett a Washington Commanderstől. A rájátszás teljes mezőnye, és az első kör pedig az alábbi képen látható módon alakult ki: