Manchester, Anglia - 2016. február 28: Az Old Trafford labdarúgó-stadion keleti lelátója, a Manchester United otthona. A 75 957 néző befogadására alkalmas Old Trafford a Wembley Stadion után a második legnagyobb befogadóképességű angol
Sport

Nagyobb lehet a gond a Manchester Unitednél: Amorim kirúgása csak a kezdet volt?

Pénzcentrum
2026. január 6. 13:14

Ruben Amorim viharos távozása a Manchester Unitedtől újabb szégyenfolt Sir Jim Ratcliffe és az Ineos Old Trafford-i korszakán. A portugál edző a Leeds elleni 1–1-es döntetlen utáni nyilatkozatával gyakorlatilag olyan helyzetet teremtett, amelyben a vezetőségnek alig maradt más választása, mint a menesztése: szavai egyértelműen feletteseinek szóltak - írta meg a BBC.

A milliárdos Ratcliffe – sok más sikeres üzletemberhez hasonlóan – kénytelen volt rádöbbenni, hogy egy futballklub működtetése, különösen egy ilyen múltú és méretű egyesületé, egészen más világ, mint amit korábban ismert. A United ma ugyanolyan kaotikus állapotban van, mint amikor Ratcliffe 2024 februárjában 27,7 százalékos tulajdonrészt vásárolt, és átvette az irányítást. Pedig akkor sokan a Glazer-család örökségét eltakarító megváltóként tekintettek rá.

A valóság azonban egészen másnak bizonyult. Ratcliffe és csapata szinte semmit nem csinált jól: egyik rossz döntésből botladoztak a másikba, míg végül alig 14 hónappal azután rúgták ki Amorimot, hogy 9,25 millió fontért kivásárolták a Sportingból. A kirúgásról tegnap itt írtunk:

És meg is van a végső döntés: kirúgta Amorimot a Manchester United, eddig tartott a türelem
A káosz már Erik ten Hag esetében is egyértelműen látszott. A holland szakvezetővel 2024 nyarán szerződést hosszabbítottak, és az FA-kupa-győzelem jutalmául 200 millió fontos átigazolási keretet kapott. Októberben mégis menesztették, a végkielégítés pedig neki és stábjának összesen 10,4 millió fontjába került a klubnak.

Anglia
Manchester United
Piaci érték: 719,15M
Jelenlegi helyezés: #6
English Premier League helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
5.
Chelsea
20
8
7
5
33
22
11
31
6.
Manchester United
20
8
7
5
34
30
4
31
7.
Brentford
20
9
3
8
32
28
4
30
Adatlap létrehozva: 2026.01.06.

A sportigazgatói poszton hasonló zűrzavar uralkodott. Dan Ashworthöt, akit a szakma egyik legélesebb elméjeként tartottak számon, mindössze öt hónap után küldték el – pontosan annyi időt töltött a klubnál, amennyit korábban kertészeti szabadságon várt a Newcastle-től való távozására. Kinevezése és elbocsátása együtt 4,1 millió fontjába került a Unitednek.

Egy olyan klubnál, amely Ratcliffe irányítása alatt a szigorú költségcsökkentésről vált hírhedtté – tömeges elbocsátásokkal és egyéb "hatékonysági intézkedésekkel" –, ezek a hibák nem csupán kínosak, hanem rendkívül drágák is. Ratcliffe maga is elismerte, hogy Ten Hag és Ashworth ügye "tévedés" volt.

Amorim az európai futball egyik legígéretesebb edzőjeként érkezett, akit a Liverpool is komolyan figyelt. Csakhogy a 3–4–3-as rendszerhez való makacs ragaszkodása ott a hátrányára vált, így végül Arne Slot mellett döntöttek – aki azóta bajnoki címet nyert. Ugyanez a taktikai rugalmatlanság végül a Unitednél is közrejátszott Amorim bukásában.

A portugál edző látványos, bulvárba illő érzelmi kitöréseiről és könyörtelen döntéseiről vált ismertté. Kölcsönadta Marcus Rashfordot a Barcelonának, Alejandro Garnachót pedig eladta a Chelsea-nek. Külön fejezet Kobbie Mainoo kezelése: a 20 éves akadémista, aki az Európa-bajnokság döntőjében kezdőként játszott, ebben a szezonban egyetlen bajnokin sem kezdett, összesen 212 percet kapott a Premier League-ben.

Ratcliffe márciusban még így nyilatkozott: "Ruben kiváló fiatal edző, és azt hiszem, hosszú ideig velünk marad." A vezetőség ennek megfelelően a múlt nyáron 200 millió fonttal támogatta meg, ebből érkezett többek között Matheus Cunha, Bryan Mbeumo és Benjamin Sesko.

A szurkolók sokáig kiálltak Amorim mellett, de az utóbbi hetekben megrendült a bizalom. Különösen a tíz emberre fogyatkozott Everton elleni hazai vereség, valamint a kiesőhelyen álló Wolverhampton elleni döntetlen után fordultak ellene egyre többen.

A kulisszák mögött folyamatosan nőtt a feszültség. A gyenge pályán mutatott teljesítménnyel párosulva ez oda vezetett, hogy Ratcliffe, Jason Wilcox futballigazgató és Omar Berrada vezérigazgató ismét a nulláról kezdheti az építkezést. Ideiglenesen Darren Fletcher veszi át a csapat irányítását, miközben lázasan keresik az új vezetőedzőt.

Mindez már bizalmi kérdéssé vált Ratcliffe, a klub vezetése és a Manchester United hatalmas nemzetközi szurkolótábora között. Újabb sorsdöntő választás előtt állnak – ezúttal pedig valóban bizonyítaniuk kell, hogy képesek jó döntést hozni.
Címlapkép: Getty Images
#sport #kirúgás #futball #manchester united #premier league #edző #átigazolás #angol foci #ruben amorim #edzőváltás

