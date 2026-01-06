Liam Rosenior lett a Chelsea új vezetőedzője: a londoni klubbal 2032-ig szóló szerződést kötött, a partnercsapat Strasbourgtól érkezik.
Nagyobb lehet a gond a Manchester Unitednél: Amorim kirúgása csak a kezdet volt?
Ruben Amorim viharos távozása a Manchester Unitedtől újabb szégyenfolt Sir Jim Ratcliffe és az Ineos Old Trafford-i korszakán. A portugál edző a Leeds elleni 1–1-es döntetlen utáni nyilatkozatával gyakorlatilag olyan helyzetet teremtett, amelyben a vezetőségnek alig maradt más választása, mint a menesztése: szavai egyértelműen feletteseinek szóltak - írta meg a BBC.
A milliárdos Ratcliffe – sok más sikeres üzletemberhez hasonlóan – kénytelen volt rádöbbenni, hogy egy futballklub működtetése, különösen egy ilyen múltú és méretű egyesületé, egészen más világ, mint amit korábban ismert. A United ma ugyanolyan kaotikus állapotban van, mint amikor Ratcliffe 2024 februárjában 27,7 százalékos tulajdonrészt vásárolt, és átvette az irányítást. Pedig akkor sokan a Glazer-család örökségét eltakarító megváltóként tekintettek rá.
A valóság azonban egészen másnak bizonyult. Ratcliffe és csapata szinte semmit nem csinált jól: egyik rossz döntésből botladoztak a másikba, míg végül alig 14 hónappal azután rúgták ki Amorimot, hogy 9,25 millió fontért kivásárolták a Sportingból. A kirúgásról tegnap itt írtunk:
A káosz már Erik ten Hag esetében is egyértelműen látszott. A holland szakvezetővel 2024 nyarán szerződést hosszabbítottak, és az FA-kupa-győzelem jutalmául 200 millió fontos átigazolási keretet kapott. Októberben mégis menesztették, a végkielégítés pedig neki és stábjának összesen 10,4 millió fontjába került a klubnak.
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
5.
Chelsea
|
20
|
8
|
7
|
5
|
33
|
22
|
11
|
31
|
6.
Manchester United
|
20
|
8
|
7
|
5
|
34
|
30
|
4
|
31
|
7.
Brentford
|
20
|
9
|
3
|
8
|
32
|
28
|
4
|
30
A sportigazgatói poszton hasonló zűrzavar uralkodott. Dan Ashworthöt, akit a szakma egyik legélesebb elméjeként tartottak számon, mindössze öt hónap után küldték el – pontosan annyi időt töltött a klubnál, amennyit korábban kertészeti szabadságon várt a Newcastle-től való távozására. Kinevezése és elbocsátása együtt 4,1 millió fontjába került a Unitednek.
Egy olyan klubnál, amely Ratcliffe irányítása alatt a szigorú költségcsökkentésről vált hírhedtté – tömeges elbocsátásokkal és egyéb "hatékonysági intézkedésekkel" –, ezek a hibák nem csupán kínosak, hanem rendkívül drágák is. Ratcliffe maga is elismerte, hogy Ten Hag és Ashworth ügye "tévedés" volt.
Amorim az európai futball egyik legígéretesebb edzőjeként érkezett, akit a Liverpool is komolyan figyelt. Csakhogy a 3–4–3-as rendszerhez való makacs ragaszkodása ott a hátrányára vált, így végül Arne Slot mellett döntöttek – aki azóta bajnoki címet nyert. Ugyanez a taktikai rugalmatlanság végül a Unitednél is közrejátszott Amorim bukásában.
A portugál edző látványos, bulvárba illő érzelmi kitöréseiről és könyörtelen döntéseiről vált ismertté. Kölcsönadta Marcus Rashfordot a Barcelonának, Alejandro Garnachót pedig eladta a Chelsea-nek. Külön fejezet Kobbie Mainoo kezelése: a 20 éves akadémista, aki az Európa-bajnokság döntőjében kezdőként játszott, ebben a szezonban egyetlen bajnokin sem kezdett, összesen 212 percet kapott a Premier League-ben.
Ratcliffe márciusban még így nyilatkozott: "Ruben kiváló fiatal edző, és azt hiszem, hosszú ideig velünk marad." A vezetőség ennek megfelelően a múlt nyáron 200 millió fonttal támogatta meg, ebből érkezett többek között Matheus Cunha, Bryan Mbeumo és Benjamin Sesko.
A szurkolók sokáig kiálltak Amorim mellett, de az utóbbi hetekben megrendült a bizalom. Különösen a tíz emberre fogyatkozott Everton elleni hazai vereség, valamint a kiesőhelyen álló Wolverhampton elleni döntetlen után fordultak ellene egyre többen.
A kulisszák mögött folyamatosan nőtt a feszültség. A gyenge pályán mutatott teljesítménnyel párosulva ez oda vezetett, hogy Ratcliffe, Jason Wilcox futballigazgató és Omar Berrada vezérigazgató ismét a nulláról kezdheti az építkezést. Ideiglenesen Darren Fletcher veszi át a csapat irányítását, miközben lázasan keresik az új vezetőedzőt.
Mindez már bizalmi kérdéssé vált Ratcliffe, a klub vezetése és a Manchester United hatalmas nemzetközi szurkolótábora között. Újabb sorsdöntő választás előtt állnak – ezúttal pedig valóban bizonyítaniuk kell, hogy képesek jó döntést hozni.
