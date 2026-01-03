2026. január 3. szombat Genovéva, Benjámin
Modern edzőterem Bangkokban, bokszkesztyűk közelről.
Sport

Pillanatokon múlt Anthony Joshua élete: másodpercekkel a baleset előtt csinálta ezt

Pénzcentrum
2026. január 3. 15:00

Anthony Joshua az utolsó pillanatban ült át másik helyre a kocsiban - a vizsgálat szerint ez mentette meg az életét - közölte a Daily Mail.

A világbajnok bokszoló, Anthony Joshua hajszál híján maga is odaveszett, amikor a nigériai utazása során bekövetkezett autóbalesetben két barátja, Sina Ghami és Latif Ayodele életét vesztette. A Daily Mail információi szerint Joshua eredetileg az anyósülésen utazott, de sofőrje, Kayode Adeniyi kérésére átült a hátsó ülésre, mivel termete miatt a vezető nem látta megfelelően a visszapillantó tükröt.

A baleset után kiderült, hogy a 47 éves Adeniyi, aki több mint három éve dolgozik Joshuának, nem rendelkezett érvényes jogosítvánnyal. A sofőrt négy vádpontban állították bíróság elé, köztük halálos kimenetelű veszélyes vezetés és gondatlan járművezetés miatt. A Sagamu Felsőbíróságon tartott meghallgatáson Adeniyi ártatlannak vallotta magát, és azt állította, hogy a baleset a fékrendszer meghibásodása miatt következett be.

A sofőr ügyvédje, Olalekan Abiodun elmondta, hogy védence szerint a fékek nem működtek, és ezért nem tudta elkerülni az út szélén szabálytalanul parkoló teherautóval való ütközést. A bíróság 5 millió naira (körülbelül 2580 font) óvadékot szabott ki, és a tárgyalást 2025. január 20-ra halasztotta.

Adeniyi 19 éves fia, Ifeoluwa a bíróság előtt nyilatkozva védte édesapját, hangsúlyozva, hogy apja nem szokott gyorsan vezetni, betartotta a sebességhatárt, és a baleset csak azért következett be, mert a fékek felmondták a szolgálatot. A fiú szerint édesapja éppen Joshua családjához vitte a bokszolót Sagamuba, és már csak néhány percre voltak a céltól, amikor a baleset történt.
Címlapkép: Getty Images
#baleset #sofőr #sport #jogosítvány #bíróság #boksz #autóbaleset #halálos baleset #nigéria

