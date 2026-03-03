A Flamengo vezetősége mindössze néhány órával azután menesztette vezetőedzőjét, Filipe Luist, hogy az együttes 8–0-ra megnyerte a Campeonato Carioca elődöntőjének visszavágóját.
Távozhat nyáron a Liverpool legendás kapusa: eljött végre Pécsi Ármin ideje?
Az Inter és a Juventus is világklasszis kapust keres a nyári átigazolási időszakra, és egybehangzó sajtóértesülések szerint mindkét olasz klub első számú célpontja a Liverpool brazil válogatott hálóőre, Alisson Becker - jelentette a Goal.com.
Az Internél egyértelmű a helyzet: a veterán Yann Sommer szerződése hamarosan lejár, és a klub nem tervezi a hosszabbítást. A tavaly igazolt Josep Martínez eddig nem teljesített elég meggyőzően ahhoz, hogy tartósan átvegye az első számú kapus szerepét. A Juventusnál sem ideális a kapusposzt: Michele Di Gregorio és Mattia Perin is folyamatos kritikák célpontja, így Damien Comolli sportigazgató mindkettejük esetében nyitott a beérkező ajánlatokra.
A két olasz klub már tavaly nyáron is próbálkozott: mindketten tárgyalásokat folytattak Gianluigi Donnarumma képviselőivel abban bízva, hogy ingyen megszerezhetik a PSG-től. A kapus és a párizsi vezetés közötti konfliktus azonban felgyorsította a távozást, Donnarumma pedig végül a Manchester Cityhez szerződött, ami mindkét Serie A-s csapatot arra kényszerítette, hogy teljesen újratervezze kapusstratégiáját.
Donnarumma Premier League-be igazolása után a két rivális figyelme az Anfield felé fordult. Alisson pozíciója a Liverpoolnál meggyengült, miután a klub jelentős összeget fizetett a Valencia kapusáért, Giorgi Mamardasviliért, akit hosszú távon első számú hálóőrének szán. A brazil kapus szerződése 2027. június 30-ig érvényes, októberben tölti be 34. életévét, és a lap szerint a Liverpool hajlandó lehet megválni tőle. Korábbi Serie A-s tapasztalata különösen vonzóvá teszi mindkét olasz klub szemében.
Az üzlet legnagyobb akadálya Alisson fizetése: évi ötmillió eurós bére jelenleg meghaladja mind az Inter, mind a Juventus bérkeretét. Ha a bérigény áthidalhatatlannak bizonyul, mindkét klubnak vannak alternatívái, de ezek sem olcsók: az Atalanta Marco Carnesecchiért legalább 45 millió eurót kér, míg a Tottenham Guglielmo Vicarióját minimum 30 millió euróért engedné el. Éppen ezért a két olasz nagyklub számára Alisson fizetésének újratárgyalása tűnik a legkedvezőbb megoldásnak a kapusproblémák rendezésére.
A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) elnöke a rasszizmus elleni küzdelem jegyében azonnali kiállítást javasol azoknak a játékosoknak, akik a pályán zajló szóváltások közben eltakarják a szájukat.
Bernie Ecclestone szerint az idei év Lewis Hamiltonról szólhat. A korábbi F1-főnök úgy véli, hogy a hétszeres világbajnok tanult a tavalyi hibákból.
A Liverpool vezetőedzője élesen kritizálta a Premier League jelenlegi játékstílusát.
Bizonytalanná vált az iráni labdarúgó-válogatott részvétele a nyári világbajnokságon, miután az Egyesült Államok és Izrael légicsapásokat mért az országra.
A kékek számára egyre komolyabb gondot jelent a fegyelmezetlenség és a rögzített helyzetekből kapott gólok sorozata.
A melbourne-i szezonnyitó futamra tartó mintegy ezer érintettnek – csapattagoknak, versenyzőknek és a sorozat munkatársainak – az utolsó pillanatban kellett módosítania útvonalát.
A BBC Match of the Day nézőinek szavazatai alapján Szoboszlai Dominik Manchester City ellen szerzett találata lett február legszebb gólja.
A Bayern fontos győzelmet aratott a Dortmund ellen, az Arsenal tovább növelte előnyét, itthon pedig a Győri ETO FC megőrizte hárompontos fórját.
Ausztrál Nagydíj 2026: itt a Forma 1 menetrend, a Formula 1 versenynaptár Melbourne, Ausztrália helyszínen
Hosszú várakozás után hamarosan végre kigyulladnak a lámpák a versenypályákon, az Ausztrál Nagydíjjal kezdetét veszi a Forma 1 2026-os világbajnoki idénye.
A kereset szerint a szervezet az ESPN-nel kötött, 1,5 milliárd dolláros közvetítési megállapodás idején mesterségesen magasan tartotta az események pay-per-view (PPV) árait.
A rendbontó az argentin válogatott mezét szorongatva vetette rá magát a játékosra, aki szerencsére sértetlenül megúszta az esetet.
Hihetetlen, mit csinált tavaly a világbajnok Lando Norris: így tudta csak behúzni a vb-címet, most duplázni készül
A McLaren brit pilótája úgy érzi, tavaly nemcsak a bajnoki címet hódította el, hanem önmagát is legyőzte.
A kereset szerint a fiatal játékos egy másik egyetemre történt átigazolása után nem fizette meg a szerződésében rögzített egymillió dolláros kivásárlási árat.
Jakabos Zsuzsanna nem csak világklasszis úszó: a pénzügyekhez is ért - Őszintén vallott arról, hogy spórolt össze egy lakásra
Volt idő, amikor úgy érezte, a pénz a legfontosabb – ma már egészen máshol van a hangsúly.
A mai futballkínálat bővelkedik rangadókban: az Arsenal–Chelsea londoni derbi mellett az olasz derbi, az andalúz csata is műsorra kerül.
Egy podcastben vitáztak arról, vajon ki lehet még benne a top tíz legsikeresebb olimpiai nemzetben - sokára ment, hogy minket is megemlítsenek.
Bár a 33 éves egyiptomi csatár továbbra is a csapat meghatározó játékosa, Mohamed Salah jövője egyre bizonytalanabb a Liverpoolnál.
Nagy változás élesedhet a labdarúgásban: így akadályoznák meg az időhúzást, új szabályokról döntöttek
Bevezetik például a a bedobásokat és a kirúgásokat érintő visszaszámlálást. A változtatások hivatalosan július 1-től lépnek hatályba.
-
Nem elég a Facebook: miért fontos a saját honlap is a magyar mikro- és kisvállalkozások többségénél?
Demján Sándor Program "Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja" - így élt a pályáazati lehetőséggel négy hazai kisvállalkozó.
-
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
-
Tartósan alacsony árakkal és akciókkal erősít a Lidl
A Lidl termékek vásárlásával nemcsak a magyar fogyasztók járnak jól, hanem a hazai gazdák is.
-
Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)
A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.