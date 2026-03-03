Távozhat nyáron a Liverpool legendás kapusa: eljött végre Pécsi Ármin ideje?

Az Inter és a Juventus is világklasszis kapust keres a nyári átigazolási időszakra, és egybehangzó sajtóértesülések szerint mindkét olasz klub első számú célpontja a Liverpool brazil válogatott hálóőre, Alisson Becker - jelentette a Goal.com.

Az Internél egyértelmű a helyzet: a veterán Yann Sommer szerződése hamarosan lejár, és a klub nem tervezi a hosszabbítást. A tavaly igazolt Josep Martínez eddig nem teljesített elég meggyőzően ahhoz, hogy tartósan átvegye az első számú kapus szerepét. A Juventusnál sem ideális a kapusposzt: Michele Di Gregorio és Mattia Perin is folyamatos kritikák célpontja, így Damien Comolli sportigazgató mindkettejük esetében nyitott a beérkező ajánlatokra.

A két olasz klub már tavaly nyáron is próbálkozott: mindketten tárgyalásokat folytattak Gianluigi Donnarumma képviselőivel abban bízva, hogy ingyen megszerezhetik a PSG-től. A kapus és a párizsi vezetés közötti konfliktus azonban felgyorsította a távozást, Donnarumma pedig végül a Manchester Cityhez szerződött, ami mindkét Serie A-s csapatot arra kényszerítette, hogy teljesen újratervezze kapusstratégiáját.

Donnarumma Premier League-be igazolása után a két rivális figyelme az Anfield felé fordult. Alisson pozíciója a Liverpoolnál meggyengült, miután a klub jelentős összeget fizetett a Valencia kapusáért, Giorgi Mamardasviliért, akit hosszú távon első számú hálóőrének szán. A brazil kapus szerződése 2027. június 30-ig érvényes, októberben tölti be 34. életévét, és a lap szerint a Liverpool hajlandó lehet megválni tőle. Korábbi Serie A-s tapasztalata különösen vonzóvá teszi mindkét olasz klub szemében.

Az üzlet legnagyobb akadálya Alisson fizetése: évi ötmillió eurós bére jelenleg meghaladja mind az Inter, mind a Juventus bérkeretét. Ha a bérigény áthidalhatatlannak bizonyul, mindkét klubnak vannak alternatívái, de ezek sem olcsók: az Atalanta Marco Carnesecchiért legalább 45 millió eurót kér, míg a Tottenham Guglielmo Vicarióját minimum 30 millió euróért engedné el. Éppen ezért a két olasz nagyklub számára Alisson fizetésének újratárgyalása tűnik a legkedvezőbb megoldásnak a kapusproblémák rendezésére.