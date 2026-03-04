Az Arizona Cardinals megválik Kyler Murraytől, korábbi 1/1-es irányítójától, aki hét szezont töltött a klubnál, de nem tudta Super Bowl-győzelemhez vezetni a franchise-t.
38 éves titokról rántotta le a leplet az úszólegenda Darnyi Tamás: erről még soha nem beszélt
Darnyi Tamás, négyszeres olimpiai bajnok úszó a Magyar Olimpiai Bizottság felkérésére először beszélt részletesen szöuli aranyérmeiről – arról is, miért nem tudott igazán örülni világcsúccsal megszerzett első olimpiai győzelmének.
A nyilvánosságot következetesen kerülő Darnyi a MOB 130. születésnapja alkalmából osztott meg kulisszatitkokat mind a négy olimpiai aranyérméről. A mintegy kilencperces beszélgetésből kiderült, hogy pályafutását nem elsősorban a siker hajszolása, hanem sokkal inkább a kudarctól való félelem mozgatta, az edzéseken pedig szinte aszkétaként dolgozott.
Darnyi 21 évesen, már világbajnokként és kétszeres Európa-bajnokként érkezett az 1988-as szöuli olimpiára. A 400 méteres vegyesúszás döntőjét nagy fölénnyel nyerte, a tévékamerák azonban a célba érkezés után egy félreérthetetlen fintort rögzítettek az arcán.
Jobb időt akartam úszni, nem voltam megelégedve, nagyon nem voltam megelégedve az idővel. Az edzésen elért eredményeim alapján jobb időt vártam, sokkal jobban kellett volna úsznom, bár így is világcsúcs lett
– idézte fel most, 38 évvel később.
Edzője, Széchy Tamás minden tanítványának papírcetlin adta át az elvárt eredményt, sokszor századmásodpercnyi pontossággal. Darnyi ettől a céltól elmaradt – feltehetően azért is, mert a döntőket helyi idő szerint délben, vagyis magyar idő szerint hajnalban rendezték.
Ennek ellenére 4:14,75-ös idejével elsőként törte át a 4:15-ös álomhatárt, és 67 századdal javította meg saját világcsúcsát. A második helyezett amerikai Dave Wharton több mint két és fél másodperccel maradt el tőle. Négy nappal később 200 méter vegyesen is győzött, ismét világcsúccsal. Legnagyobb vágya azonban – a két percen belüli idő – ezúttal sem teljesült, 17 századmásodperccel maradt el tőle.
Darnyi az egyéni olimpiai aranyérmek számát tekintve holtversenyben áll Mark Spitz-cel, Alekszandr Popovval, Roland Matthes-szal és Kitadzsima Kószukéval, Michael Phelps mögött a második helyen. Az 1992-es barcelonai olimpián mindkét címét megvédte – ilyen bravúrt rajta kívül egyetlen magyar férfi úszó sem ért el.
Babonás szokásai közé tartozott, hogy rajt előtt rendszeresen eljátszotta a vízbe esést – akkoriban a rossz rajtért még nem járt azonnali kizárás –, és első győztes cipőjét később is mindig magával vitte a versenyekre.
Az Inter és a Juventus is világklasszis kapust keres a nyári átigazolási időszakra - állítólag jelöltje is van mind a két klubnak, nem is akárki.
A Flamengo vezetősége mindössze néhány órával azután menesztette vezetőedzőjét, Filipe Luist, hogy az együttes 8–0-ra megnyerte a Campeonato Carioca elődöntőjének visszavágóját.
Nuno Espirito Santo megkérte Traorét, hogy súlyzós edzéseket ne végezzen, ugyanis "éppen elég súlyt cipel" már most is.
Saját szurkolóit verte át az NFL-csapat: az új tulajnak kellett rendet tenni, így is buktak egymillió dollárt
A négy éve indult per tárgya az volt, hogy a csapat korábbi tulajdonosai félrevezették a szurkolókat a belső vizsgálatokról.
James Vowles, a Williams csapatfőnöke szerint csapata a vártnál gyengébb pozícióból vág neki a 2026-os Forma–1-es szezonnak.
Focirajongók, figyelem! Két nap is elmaradnak a meccsek, mutatjuk, hogy szervezték át az NB I-et és NB II-t
Még nem tudni, hogy valóban bevezetik-e az osztályozók rendszerét, de két meccsnap elhalasztásáról már döntött az elnökség.
A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) elnöke a rasszizmus elleni küzdelem jegyében azonnali kiállítást javasol azoknak a játékosoknak, akik a pályán zajló szóváltások közben eltakarják a szájukat.
Bernie Ecclestone szerint az idei év Lewis Hamiltonról szólhat. A korábbi F1-főnök úgy véli, hogy a hétszeres világbajnok tanult a tavalyi hibákból.
A Liverpool vezetőedzője élesen kritizálta a Premier League jelenlegi játékstílusát.
Bizonytalanná vált az iráni labdarúgó-válogatott részvétele a nyári világbajnokságon, miután az Egyesült Államok és Izrael légicsapásokat mért az országra.
A kékek számára egyre komolyabb gondot jelent a fegyelmezetlenség és a rögzített helyzetekből kapott gólok sorozata.
A melbourne-i szezonnyitó futamra tartó mintegy ezer érintettnek – csapattagoknak, versenyzőknek és a sorozat munkatársainak – az utolsó pillanatban kellett módosítania útvonalát.
A BBC Match of the Day nézőinek szavazatai alapján Szoboszlai Dominik Manchester City ellen szerzett találata lett február legszebb gólja.
A Bayern fontos győzelmet aratott a Dortmund ellen, az Arsenal tovább növelte előnyét, itthon pedig a Győri ETO FC megőrizte hárompontos fórját.
Ausztrál Nagydíj 2026: itt a Forma 1 menetrend, a Formula 1 versenynaptár Melbourne, Ausztrália helyszínen
Hosszú várakozás után hamarosan végre kigyulladnak a lámpák a versenypályákon, az Ausztrál Nagydíjjal kezdetét veszi a Forma 1 2026-os világbajnoki idénye.
A kereset szerint a szervezet az ESPN-nel kötött, 1,5 milliárd dolláros közvetítési megállapodás idején mesterségesen magasan tartotta az események pay-per-view (PPV) árait.
A rendbontó az argentin válogatott mezét szorongatva vetette rá magát a játékosra, aki szerencsére sértetlenül megúszta az esetet.
Hihetetlen, mit csinált tavaly a világbajnok Lando Norris: így tudta csak behúzni a vb-címet, most duplázni készül
A McLaren brit pilótája úgy érzi, tavaly nemcsak a bajnoki címet hódította el, hanem önmagát is legyőzte.
