Gyakran éppen azoknak az országoknak a földrajzáról, történelméről, szokásairól tud az ember kevesebbet, amik a legközelebb esnek hozzá. A magyarok kedvelt úti célja Erdély, sokan családtagok miatt utaznak, mások csak kíváncsiak a városkra, tájakra. Erdély városairól, falvairól, történelméről sokat tudnak általában a magyarok, Románia többi részéről már jóval kevesebbet. Te mennyire ismered Romániát? A mai kvíz során tesztelheted!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Jártál már Romániában? Lássuk, mennyit tudsz keleti szomszédunkról! 1/10 kérdés Mi Románia fővárosa? Kolozsvár Bukarest Prága Brassó Következő kérdés 2/10 kérdés Melyik hegység húzódik végig Románia középső részén? Alpok Kárpátok Kaukázus Pireneusok Következő kérdés 3/10 kérdés Meliyk tenger partján fekszik Románia? Azovi-tenger Égei-tenger Földközi-tenger Fekete-tenger Következő kérdés 4/10 kérdés Mi Románia hivatalos pénzneme? hrivnya euró leva lej Következő kérdés 5/10 kérdés Melyik folyó folyik Románia déli határán? Volga Duna Rajna Tisza Következő kérdés 6/10 kérdés Románia melyik területét nevezik Transilvaniának több más nyelven? Bánság Dobrudzsa Havasalföld Erdélyt Következő kérdés 7/10 kérdés Hány méter magas a Moldoveanu-csúcs, a Fogarasi-havasok és egész Románia legmagasabb hegye? 1558 2544 2059 1301 Következő kérdés 8/10 kérdés Mi működött Parajd mellett 2025. május végéig, amikor a Korond-patak áradásának következtében végleg megsemmisült? barlangfürdő függőhíd sóbánya lombkoronasétány Következő kérdés 9/10 kérdés Melyik romániai tó vize sós az alábbiak közül? Szent Anna-tó Medve-tó Rák-tó Gyilkos-tó Következő kérdés 10/10 kérdés Melyik szín nem szerepel Románia zászlajában? kék sárga piros fehér Eredmények

