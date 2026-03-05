2026. március 5. csütörtök Adorján, Adrián
Románia, Bukarest, Parlamenti Palota, a világ második legnagyobb épülete, az Unirii körútra néző kilátás
Kvíz

Kvíz: Jártál már Romániában? Lássuk, mennyit tudsz keleti szomszédunkról!

Pénzcentrum
2026. március 5. 17:56

Gyakran éppen azoknak az országoknak a földrajzáról, történelméről, szokásairól tud az ember kevesebbet, amik a legközelebb esnek hozzá. A magyarok kedvelt úti célja Erdély, sokan családtagok miatt utaznak, mások csak kíváncsiak a városkra, tájakra. Erdély városairól, falvairól, történelméről sokat tudnak általában a magyarok, Románia többi részéről már jóval kevesebbet. Te mennyire ismered Romániát? A mai kvíz során tesztelheted!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Kvíz: Jártál már Romániában? Lássuk, mennyit tudsz keleti szomszédunkról!

1/10 kérdés
Mi Románia fővárosa?
Kolozsvár
Bukarest
Prága
Brassó
2/10 kérdés
Melyik hegység húzódik végig Románia középső részén?
Alpok
Kárpátok
Kaukázus
Pireneusok
3/10 kérdés
Meliyk tenger partján fekszik Románia?
Azovi-tenger
Égei-tenger
Földközi-tenger
Fekete-tenger
4/10 kérdés
Mi Románia hivatalos pénzneme?
hrivnya
euró
leva
lej
5/10 kérdés
Melyik folyó folyik Románia déli határán?
Volga
Duna
Rajna
Tisza
6/10 kérdés
Románia melyik területét nevezik Transilvaniának több más nyelven?
Bánság
Dobrudzsa
Havasalföld
Erdélyt
7/10 kérdés
Hány méter magas a Moldoveanu-csúcs, a Fogarasi-havasok és egész Románia legmagasabb hegye?
1558
2544
2059
1301
8/10 kérdés
Mi működött Parajd mellett 2025. május végéig, amikor a Korond-patak áradásának következtében végleg megsemmisült?
barlangfürdő
függőhíd
sóbánya
lombkoronasétány
9/10 kérdés
Melyik romániai tó vize sós az alábbiak közül?
Szent Anna-tó
Medve-tó
Rák-tó
Gyilkos-tó
10/10 kérdés
Melyik szín nem szerepel Románia zászlajában?
kék
sárga
piros
fehér
Címlapkép: Getty Images
#utazás #turizmus #külföld #románia #erdély #országok #szokások #kvíz #földrajz kvíz #történelmi kvíz

