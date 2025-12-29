Autóbaleset érte Anthony Joshuát: a rendőrség szerint halálos áldozatok is vannak

Anthony Joshua brit nehézsúlyú bokszoló autóbalesetet szenvedett Nigériában. Az Oguni Állami Rendőrkapitányság közlése szerint a balesetben két ember életét vesztette, Joshua pedig megsérült.

A rendőrség a BBC-nek megerősítette, hogy a 36 éves brit bokszoló könnyebb sérülésekkel megúszta a balesetet, amikor az őt szállító Lexus terepjáró egy álló teherautónak ütközött. A járműben összesen négyen utaztak, Joshua mellett a sofőr és további utasok is, akik a karambol következtében életüket vesztették.

Anthony Joshua családja Sagamuban él, amely Ogun állam délnyugati részén található. A közösségi médiában terjedő fotók és videók egy súlyosan megrongálódott járművet mutatnak, amely a helyi beszámolók szerint érintett volt a balesetben. A hatóságok vizsgálják a baleset körülményeit, további részleteket egyelőre nem közöltek.

Anthony Joshua néhány héttel ezelőtt éppen a népszerű vloggert, Jake Pault verte meg, aki súlyos sérüléseket szenvedett a mérkőzésen.