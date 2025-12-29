Bár a hó még nem tökéletes, a pályák már használhatók, és a hóágyúk éjjel-nappal dolgoznak az eplényi Síarénában és Mátraszentistvánon is.
Autóbaleset érte Anthony Joshuát: a rendőrség szerint halálos áldozatok is vannak
Anthony Joshua brit nehézsúlyú bokszoló autóbalesetet szenvedett Nigériában. Az Oguni Állami Rendőrkapitányság közlése szerint a balesetben két ember életét vesztette, Joshua pedig megsérült.
A rendőrség a BBC-nek megerősítette, hogy a 36 éves brit bokszoló könnyebb sérülésekkel megúszta a balesetet, amikor az őt szállító Lexus terepjáró egy álló teherautónak ütközött. A járműben összesen négyen utaztak, Joshua mellett a sofőr és további utasok is, akik a karambol következtében életüket vesztették.
Anthony Joshua családja Sagamuban él, amely Ogun állam délnyugati részén található. A közösségi médiában terjedő fotók és videók egy súlyosan megrongálódott járművet mutatnak, amely a helyi beszámolók szerint érintett volt a balesetben. A hatóságok vizsgálják a baleset körülményeit, további részleteket egyelőre nem közöltek.
Anthony Joshua néhány héttel ezelőtt éppen a népszerű vloggert, Jake Pault verte meg, aki súlyos sérüléseket szenvedett a mérkőzésen.
Szoboszlai világsztárrá érett, óriási meglepetések és bukták: ezek voltak a legjobb sportsztorik idén
2025 sem volt mentes a hatalmas sportteljesítményektől, az óriási sztoriktól sem. Most összegyűjtöttünk néhányat, hogy velünk együtt tekints vissza a 2025-ös sportévre.
Armand Duplantis olimpiai, világ- és Európa-bajnok, világcsúcstartó svéd rúdugró végzett az élen az európai hírügynökségek 2025 legjobb európai sportolóiról rendezett szavazásán.
Újabb fordulatot vett a török labdarúgást megrázó fogadási botrány, amely október végén robbant ki.
Súlyos autóbalesetet szenvedett a magyar szövetségi kapitány: egy ittas sofőr szaladt bele a kocsijába
A baleset különösen érzékenyen érintheti a magyar teniszválogatottat, hiszen 2026 februárjában fontos Davis Kupa selejtező mérkőzés vár a csapatra.
Eszement összegeket kaszáltak a Forma 1-es pilóták: szerinted ki kereste ebben az évben a legtöbbet?
A négyszeres világbajnok Max Verstappen végzett a Forma-1-es versenyzők bevételi listájának élén 2025-ben.
A felcsúti, idén a válogatottban is bemutatkozott támadó elmondta, melyik karácsonyi édesség a gyengéje, de szót ejtett a terveiről is.
Thomas Müller, a Bayern München legendája szerint Florian Wirtz rossz döntést hozott, amikor a bajor klub helyett az angol Liverpoolt választotta nyári átigazolásakor.
Elhunyt Sivert Guttorm Bakken norvég sílövő, akit holtan találtak olaszországi szállodai szobájában. A 27 éves sportoló halálának oka egyelőre ismeretlen.
Tragikus sílift-balesetben életét vesztette Montenegróban a 34 éves egykori német válogatott labdarúgó, Sebastian Hertner.
Lamine Yamal, a Barcelona sztárja betekintést engedett életébe egy otthonában készült videótúra során - az is kiderült, miért nem lehet barátnője.
Lawrence Stroll szerint csapatának türelmesnek kell lennie a Hondával, aki új motorpartner lesz
Egyre nagyobb nyomás nehezedik az olasz hatóságokra, hogy felgyorsítsák a februári téli olimpia előkészületeit.
Az angol krikett-válogatott vizsgálatot indít a játékosok túlzott alkoholfogyasztásáról szóló hírek miatt.
Mondo Duplantis, a rúdugrás királya 2025-ben tökéletes szezont zárt, ő maga sem lehetne elégedettebb a teljesítményével.
A Kansas City Chiefs 2031-től egy új, 3 milliárd dolláros, fedett stadionba költözik Kansas államban - az állam vezetése is beszáll.
A brazil futballsztár, Neymar újabb térdműtéten esett át, így legalább egy hónapig nem léphet pályára.
Szélesi Zoltán veszi át az Újpest labdarúgócsapatának irányítását. Az egykori jobbhátvéd mellett német szakember is érkezik a lila-fehér klubhoz.
Leesik az állad, mennyit kaszáltak a magyar tippmixkirályok 2025-ben: 8 ezerből csinált 8 milliót a legnagyobb mágus
Egyre nagyobb szorzókra is nagy pénzeket raknak a Tippmixen a fogadók, és volt pár egészen hihetetlen nyeremény 2025-ben.
