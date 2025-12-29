2025. december 29. hétfő Tamás, Tamara
1 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
bokszkesztyű lóg le a bokszringről egy nyomortáborbanbokszkesztyű lóg le a bokszringről egy nyomortáborbanbokszkesztyű lóg le a bokszringről egy nyomortáborban
Sport

Autóbaleset érte Anthony Joshuát: a rendőrség szerint halálos áldozatok is vannak

Pénzcentrum
2025. december 29. 14:43

Anthony Joshua brit nehézsúlyú bokszoló autóbalesetet szenvedett Nigériában. Az Oguni Állami Rendőrkapitányság közlése szerint a balesetben két ember életét vesztette, Joshua pedig megsérült.

A rendőrség a BBC-nek megerősítette, hogy a 36 éves brit bokszoló könnyebb sérülésekkel megúszta a balesetet, amikor az őt szállító Lexus terepjáró egy álló teherautónak ütközött. A járműben összesen négyen utaztak, Joshua mellett a sofőr és további utasok is, akik a karambol következtében életüket vesztették.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Anthony Joshua családja Sagamuban él, amely Ogun állam délnyugati részén található. A közösségi médiában terjedő fotók és videók egy súlyosan megrongálódott járművet mutatnak, amely a helyi beszámolók szerint érintett volt a balesetben. A hatóságok vizsgálják a baleset körülményeit, további részleteket egyelőre nem közöltek.

Friss sporteredmények a Sportonline oldalán!

Anthony Joshua néhány héttel ezelőtt éppen a népszerű vloggert, Jake Pault verte meg, aki súlyos sérüléseket szenvedett a mérkőzésen. 
Címlapkép: Getty Images
#kórház #baleset #sport #áldozat #boksz #autóbaleset #brit #halálos baleset #áldozatok #BBC #bokszoló #nigéria

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:01
14:43
14:30
14:17
14:06
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 29.
Óriásit kaszált, aki időben lépett a pénzével: még most is megéri beszállni az év sztárbefektetéseibe?
2025. december 28.
Többszázezres luxusbulikon szilveszterezik a magyar elit: ki tudja ezt megfizetni?
2025. december 29.
Milliós bírsággal indulhat 2026: alig ismert, új szabály miatt kaphat vaskos csekket már a héten rengeteg magyar
2025. december 29.
Megváltozik az életünk január 1-jétől: ezekről az intézkedésekről mindenkinek tudnia kell
2025. december 28.
Megvan a dátum, ekkor nyomja le a magyar gazdaság a nyugati bezzegországokat: tényleg utolérjük Ausztriát is?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 29. hétfő
Tamás, Tamara
1. hét
December 29.
A magyar kártya napja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Horrorbalesetben halt meg a focista: felesége végignézte, nem tudtak segíteni rajta
2
1 hete
Ennyi volt, 24 év után visszavonul a teniszlegenda: "Még mindig vannak álmaim..."
3
6 napja
Leesik az állad, mennyit kaszáltak a magyar tippmixkirályok 2025-ben: 8 ezerből csinált 8 milliót a legnagyobb mágus
4
2 hete
Végre kiderült, folytatja-e Milák Kristóf az úszást: barátján keresztül üzent az olimpiai bajnok
5
3 hete
Megszólalt a paralimpiai bajnok a Milák-ügyről: nem igaz, hogy megszavazta az ösztöndíj visszavonását
PÉNZÜGYI KISOKOS
Havi limit
hitelkártyával kapcsolatosan az a limit, melyet a társkártya birtokos a kártyájával költhet a főkártyabirtokossal közös hitelkeretéből

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 29. 14:30
Meglepnéd a barátokat szilveszterkor? Így készíts ínyenc házi magos mustárt fillérekből – recepttel!
Pénzcentrum  |  2025. december 29. 13:03
Milliós bírsággal indulhat 2026: alig ismert, új szabály miatt kaphat vaskos csekket már a héten rengeteg magyar
Agrárszektor  |  2025. december 29. 14:28
Hamarosan rég nem látott hideg csap le Magyarországra: bekeményít a tél