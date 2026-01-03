2026. január 3. szombat Genovéva, Benjámin
Felcsút, 2025. május 24.A Diósgyőr szurkolói a labdarúgó OTP Bank Liga 33. fordulójában játszott Puskás Akadémia FC - Diósgyőri VTK mérkőzésen a felcsúti Pancho Arénában 2025. május 24-én.MTI/Bodnár Boglárka
Sport

Megelégelték a diósgyőri szurkolók a nihilt: komolyat léptek az ultrák, mindenkit csatlakozni hívnak

Pénzcentrum
2026. január 3. 11:35

A diósgyőri szurkolók határozatlan időre bojkottálják a csapat hazai és idegenbeli mérkőzéseit, miután a klubvezetés elutasította Vladimir Radenkovics vezetőedző és több klubvezető menesztésére irányuló követelésüket.

A diósgyőri futballcsapat szervezett szurkolói csoportjai pénteken, a közösségi médiában jelentették be döntésüket, miután eredménytelenül zárultak a klubvezetéssel folytatott tárgyalásai, és a petícióban megfogalmazott követeléseiket is visszautasították. Az ultrák szerint a jelenlegi szakmai vezetés mellett egyre reálisabb veszély az élvonalból való kiesés, ezért ultimátumban követelték a változtatásokat.

A szurkolók korábban egyértelmű feltételeket szabtak: ha a klub továbbra is számít a lelátók támogatására, akkor azonnali hatállyal meg kell válnia Vladimir Radenkovics vezetőedzőtől és a szakmai stáb több tagjától. A klubvezetés azonban kitart a jelenlegi felállás mellett, ami a drukkerek radikális lépéséhez vezetett.

Mint ahogyan azt jeleztük a petíciónkban: amennyiben Radenkovics és stábja marad a helyén, úgy az Ultras Diósgyőr és a Szervezett Szurkolói Csoportok tagjai távol tartják magukat a hazai és idegenbeli mérkőzésektől

– fogalmazták közleményükben a szurkolók. Hozzátették, hogy a klub pénteki hivatalos állásfoglalása, amely megerősítette a szakmai stáb pozícióját, végleg megpecsételte a bojkott sorsát.

A szurkolók hangsúlyozzák, hogy akciójuk nem jelenti a véleménynyilvánítás teljes felfüggesztését. Továbbra is hangot adnak követeléseiknek mindaddig, amíg a klubvezetés nem hoz számukra elfogadható döntéseket. A drukkerek minden diósgyőri érzelmű szimpatizánst arra kérnek, hogy csatlakozzanak a bojkotthoz.

Csak az egységes kiállásnak van ereje. Ezért felkérünk minden diósgyőri érzelmű szurkolót, aki egyetért a Szervezett Diósgyőri Szurkolói Csoportok véleményével, hogy álljatok mellénk, tartsátok a bojkottot, és kényszerítsük ki közösen a változást!

– zárul a felhívás.

A szurkolók szerint a mostani lépés nem a klub ellen irányul, hanem éppen azért, hogy kikényszerítsék a szakmai munka színvonalának emelését és az eredményesség javulását. A bojkott időtartamát nem határozták meg, annak lezárását a klubvezetés reakciójától teszik függővé.

A miskolci csapatot egyébként valóban komolyan fenegeti a kiesés: a klub a bajnokság tizedik, még éppen bentmaradó helyen tölti a téli szünetet, azonban csak vékony, négy pontos előnyük van a már a vonal alatt, 11. helyen álló Nyíregyházával szemben. Január végén, az NB I tavaszi nyitányakor egy keleti rangadó, a debreceni vendégjáték várja őket - úgy tűnik, hogy a fanatikusok nélkül.

Magyarország  |  2025-2026
Fizz Liga
Bajnokság állása
# CSAPAT
Pontszám
1.
Győri ETO FC
35
2.
Ferencváros
34
3.
Paksi FC
33
4.
Debreceni VSC
31
5.
Puskás Akadémia
28
Több csapat
Góllövőlista
# JÁTÉKOS
Gólok
1.
Aljosa Matko
(Újpest FC)
11
2.
Lukács Dániel
(Puskás Akadémia)
11
3.
Varga Barnabás
(Ferencváros)
10
4.
Ahmed Nadhir Benbouali
(Győri ETO FC)
10
5.
Gruber Zsombor
(Ferencváros)
8
Teljes lista
Adatlap létrehozva: 2026.01.02.

címlapkép: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA
#petíció #miskolc #sport #tárgyalás #futball #kiesés #bojkott #magyar labdarúgás #magyar foci #magyar bajnokság #NB I #diósgyőr #szurkolók #Fizz liga #vezetőedző #edzőváltás

