Megelégelték a diósgyőri szurkolók a nihilt: komolyat léptek az ultrák, mindenkit csatlakozni hívnak

A diósgyőri szurkolók határozatlan időre bojkottálják a csapat hazai és idegenbeli mérkőzéseit, miután a klubvezetés elutasította Vladimir Radenkovics vezetőedző és több klubvezető menesztésére irányuló követelésüket.

A diósgyőri futballcsapat szervezett szurkolói csoportjai pénteken, a közösségi médiában jelentették be döntésüket, miután eredménytelenül zárultak a klubvezetéssel folytatott tárgyalásai, és a petícióban megfogalmazott követeléseiket is visszautasították. Az ultrák szerint a jelenlegi szakmai vezetés mellett egyre reálisabb veszély az élvonalból való kiesés, ezért ultimátumban követelték a változtatásokat.

A szurkolók korábban egyértelmű feltételeket szabtak: ha a klub továbbra is számít a lelátók támogatására, akkor azonnali hatállyal meg kell válnia Vladimir Radenkovics vezetőedzőtől és a szakmai stáb több tagjától. A klubvezetés azonban kitart a jelenlegi felállás mellett, ami a drukkerek radikális lépéséhez vezetett.

Mint ahogyan azt jeleztük a petíciónkban: amennyiben Radenkovics és stábja marad a helyén, úgy az Ultras Diósgyőr és a Szervezett Szurkolói Csoportok tagjai távol tartják magukat a hazai és idegenbeli mérkőzésektől

– fogalmazták közleményükben a szurkolók. Hozzátették, hogy a klub pénteki hivatalos állásfoglalása, amely megerősítette a szakmai stáb pozícióját, végleg megpecsételte a bojkott sorsát.

A szurkolók hangsúlyozzák, hogy akciójuk nem jelenti a véleménynyilvánítás teljes felfüggesztését. Továbbra is hangot adnak követeléseiknek mindaddig, amíg a klubvezetés nem hoz számukra elfogadható döntéseket. A drukkerek minden diósgyőri érzelmű szimpatizánst arra kérnek, hogy csatlakozzanak a bojkotthoz.

Csak az egységes kiállásnak van ereje. Ezért felkérünk minden diósgyőri érzelmű szurkolót, aki egyetért a Szervezett Diósgyőri Szurkolói Csoportok véleményével, hogy álljatok mellénk, tartsátok a bojkottot, és kényszerítsük ki közösen a változást!

– zárul a felhívás.

A szurkolók szerint a mostani lépés nem a klub ellen irányul, hanem éppen azért, hogy kikényszerítsék a szakmai munka színvonalának emelését és az eredményesség javulását. A bojkott időtartamát nem határozták meg, annak lezárását a klubvezetés reakciójától teszik függővé.

A miskolci csapatot egyébként valóban komolyan fenegeti a kiesés: a klub a bajnokság tizedik, még éppen bentmaradó helyen tölti a téli szünetet, azonban csak vékony, négy pontos előnyük van a már a vonal alatt, 11. helyen álló Nyíregyházával szemben. Január végén, az NB I tavaszi nyitányakor egy keleti rangadó, a debreceni vendégjáték várja őket - úgy tűnik, hogy a fanatikusok nélkül.

címlapkép: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA