Most érkezett: a klub korábbi játékosát nevezte ki az Újpest vezetőedzőnek

Az Újpest FC hivatalos közleményben jelentette be, hogy Szélesi Zoltán veszi át az NB I-es csapat irányítását. A klub döntése értelmében az új vezetőedző 2025. december 30-tól dolgozik az első csapatnál, és már a téli felkészülést is ő vezényli le.

Szélesi Zoltán számára nem ismeretlen a lila-fehér közeg, korábban játékosként is az Újpestet erősítette. A klubvezetés közlése szerint a kinevezéssel az volt a cél, hogy stabilitást és egyértelmű szakmai irányt adjanak a csapatnak a bajnokság tavaszi folytatására. A vezetőedző hangsúlyozta, hogy számára komoly megtiszteltetés a feladat, és hisz abban, hogy a csapat képes javítani a teljesítményén az idény második felében.

„Óriási megtiszteltetés számomra, hogy az Újpest vezetőedzője lehetek, hiszen mindenki tudja, itt lett belőlem első osztályú játékos, és innen indult minden, az összes olyan esemény, ami miatt ma az vagyok, aki. Köszönöm a bizalmat Ratatics Péter elnök úrnak, Benczédi Balázs ügyvezető igazgatónak és Dárdai Pálnak, az Újpest FC sportigazgatójának, mindent el fogok követni azért, hogy megháláljam ezt a számukra. Ugyanitt szeretném megköszönni a Magyar Labdarúgó Szövetségnek mindazt, amit kaptam. Hogy számtalan utánpótlás-válogatottat vezethettem, megbízott szövetségi kapitányként a Nemzeti Tizenegy kispadján ülhettem, és azt, hogy mindenben a segítségemre voltak. Most azonban új fejezet kezdődik! Hiszek a munkában, hiszek a saját képességeimben és abban, hogy megfelelő felkészülés után egy sikeres tavaszi hadjárat következik Újpesten” – mondta el Szélesi Zoltán, az Újpest FC frissen kinevezett vezetőedzője.

Az új szakmai stáb is kialakult. Szélesi munkáját pályaedzőként Admir Hamzagic segíti, aki korábban hosszú éveken át dolgozott a Hertha BSC szakmai stábjában. A csapatnál marad Nikola Mitrovic is, szintén pályaedzői szerepkörben. A klub közlése szerint Egressy Gábor tanácsadóként kapcsolódik be a munkába.

Örülünk, hogy Zolit sikerült megszerezni, megnyerni az Újpest számára, hiszen, ha valaki, ő tudja, mit jelent ez a Klub. Játékosként kevesen futottak be ilyen karriert, mint ő, és edzőként is minden korábbi állomáshelyén bizonyította, hogy a rendelkezésére álló játékosokból, lehetőségekből a lehető legtöbbet tudja kihozni. Komoly tapasztalattal rendelkezik, és olyan friss, versenyképes tudással, ami az egész Újpest számára segítséget jelent

– tette hozzá Dárdai Pál, az Újpest FC sportigazgatója.

A korábbi időszakban megbízott edzőként dolgozó Bodor Boldizsár visszatér az U21-es együtteshez, ahol tovább folytatja szakmai munkáját. Víg Péter az utánpótlás szekcióvezetőjeként marad a klubnál. Az Újpest FC a közleményben megköszönte az érintettek eddigi munkáját.

A csapat január 3-án kezdi meg a felkészülést a tavaszi szezonra, majd január 7-én edzőtáborba vonul. A klub célja, hogy az új szakmai stábbal rendezettebb, kiegyensúlyozottabb teljesítményt nyújtson az NB I folytatásában.

Címlapkép: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA