A BKK a karácsonyi ünnepi időszakban és szilveszterkor a megváltozó utasforgalmi igényekhez igazodó közlekedési rendet vezetett, illetve vezet be.
Elárulta jövő évi terveit a magyar válogatott csatára: így megy neki a 2026-os évnek Lukács Dániel
A felcsúti, idén a válogatottban is bemutatkozott támadó elmondta, melyik karácsonyi édesség a gyengéje, de szót ejtett a terveiről is.
Az újpesti Aljosa Matkóval holtversenyben vezeti a góllövőlistát Lukács Dániel, a labdarúgó NB I-ben szereplő Puskás Akadémia 29 éves csatára, aki az ünnepek alatt megengedhet magának némi nassolást kedvenc süteményéből.
A hétvégén véget ért őszi szezont követő néhány napban nem sok idejük maradt a játékosoknak, hogy ráhangolódjanak a karácsonyra, de a támadó az MTI megkeresésére elárulta, már annak is örül, ha feleségével és kislányával sétálhat egy nagyot.
Az ünnep előtti és alatti napok a családlátogatással együtt egy nagy rohanással érnek fel. A pihenést inkább a karácsony utánra tartogatom
- mondta a bajnokságban tizenegy gólnál tartó támadó. Hozzátette, szerencsés testalkata van, és amit megkíván, meg is eheti, persze mértékkel. "A süteményekkel vigyáznom kell, a szilvalekvárral töltött hókifli a gyengém" - fogalmazott, majd kitért az egész éves érzelmi hullámvasútra is.
Tavasszal kiestem az NB I-ből a Kecskeméttel. Megterhelő hónapok voltak az év első felében, mert folyamatosan a bennmaradásért küzdöttünk, nem sok sikerélményben volt részünk, és az idény végén el is búcsúztunk az első osztálytól
- részletezte a csatár, akit aztán a nyáron szerződtetett a Puskás Akadémia.
Ahogy Hornyák Zsolt vezetőedző is nyilatkozta a napokban, kellett egy jó közeg, egy jó környezet és a befogadó közösség. Felemelő érzés, hogy a futballban mennyire gyorsan változik a helyzet
- utalt arra, hogy a kiesés utáni klubváltás mellett szeptemberben a magyar válogatottban is bemutatkozhatott. Az ősszel öt világbajnoki selejtezőn lépett pályára, az Örményország és az Írország elleni hazai összecsapásokon pedig szerzett egy-egy gólt is.
Borzasztó volt novemberben, amikor kikaptunk az írektől, és nem sikerült kivívni a pótselejtezős részvételt. Felesleges azonban sopánkodni, hamarosan újabb sorozat kezdődik, én pedig szeretném fenntartani a formámat, hogy újra meghívót kapjak a szövetségi kapitánytól
- tette hozzá.
Lukács Dániel az ősszel mind a tizennyolc fordulóban pályára lépett, szerzett tizenegy gólt, ráadásul a Ferencváros (2-1), a Kisvárda (2-0) és a Diósgyőr (2-1) legyőzése során duplázott. A felcsúti együttesben játszott már bal és jobb oldali szélsőt, támadó középpályást és centert, nem mellékesen pedig 2022-ben a Kecskemét labdarúgójaként 25 találattal szerzett gólkirályi címet az NB II-ben, míg egy évvel később 19 találattal segítette bajnoki címhez a Diósgyőrt, ugyancsak a másodosztályban.
címlapkép: Purger Tamás, MTI/MTVA
