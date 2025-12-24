2025. december 24. szerda Ádám, Éva
Budapest
Felcsút, 2025. november 22.Lukács Dániel, a Puskás Akadémia játékosának gólöröme a Fizz Liga 14. fordulójában játszott Puskás Akadémia FC - Kisvárda Master Good mérkőzésen a felcsúti Pancho Arénában 2025. november 22-én.MTI/Purger
Sport

Elárulta jövő évi terveit a magyar válogatott csatára: így megy neki a 2026-os évnek Lukács Dániel

MTI
2025. december 24. 15:33

A felcsúti, idén a válogatottban is bemutatkozott támadó elmondta, melyik karácsonyi édesség a gyengéje, de szót ejtett a terveiről is.

Az újpesti Aljosa Matkóval holtversenyben vezeti a góllövőlistát Lukács Dániel, a labdarúgó NB I-ben szereplő Puskás Akadémia 29 éves csatára, aki az ünnepek alatt megengedhet magának némi nassolást kedvenc süteményéből.

A hétvégén véget ért őszi szezont követő néhány napban nem sok idejük maradt a játékosoknak, hogy ráhangolódjanak a karácsonyra, de a támadó az MTI megkeresésére elárulta, már annak is örül, ha feleségével és kislányával sétálhat egy nagyot.

Lukács Dániel
Posztja: támadó
Nemzetisége: magyar
Életkora: 30 év
Szerződése lejár: 2028. június 29.
Piaci értéke: 0,70M €
Adatlap létrehozva: 2025.12.24.

Az ünnep előtti és alatti napok a családlátogatással együtt egy nagy rohanással érnek fel. A pihenést inkább a karácsony utánra tartogatom

- mondta a bajnokságban tizenegy gólnál tartó támadó. Hozzátette, szerencsés testalkata van, és amit megkíván, meg is eheti, persze mértékkel. "A süteményekkel vigyáznom kell, a szilvalekvárral töltött hókifli a gyengém" - fogalmazott, majd kitért az egész éves érzelmi hullámvasútra is.

Tavasszal kiestem az NB I-ből a Kecskeméttel. Megterhelő hónapok voltak az év első felében, mert folyamatosan a bennmaradásért küzdöttünk, nem sok sikerélményben volt részünk, és az idény végén el is búcsúztunk az első osztálytól

- részletezte a csatár, akit aztán a nyáron szerződtetett a Puskás Akadémia.

Ahogy Hornyák Zsolt vezetőedző is nyilatkozta a napokban, kellett egy jó közeg, egy jó környezet és a befogadó közösség. Felemelő érzés, hogy a futballban mennyire gyorsan változik a helyzet

- utalt arra, hogy a kiesés utáni klubváltás mellett szeptemberben a magyar válogatottban is bemutatkozhatott. Az ősszel öt világbajnoki selejtezőn lépett pályára, az Örményország és az Írország elleni hazai összecsapásokon pedig szerzett egy-egy gólt is.

Borzasztó volt novemberben, amikor kikaptunk az írektől, és nem sikerült kivívni a pótselejtezős részvételt. Felesleges azonban sopánkodni, hamarosan újabb sorozat kezdődik, én pedig szeretném fenntartani a formámat, hogy újra meghívót kapjak a szövetségi kapitánytól

- tette hozzá.

Lukács Dániel az ősszel mind a tizennyolc fordulóban pályára lépett, szerzett tizenegy gólt, ráadásul a Ferencváros (2-1), a Kisvárda (2-0) és a Diósgyőr (2-1) legyőzése során duplázott. A felcsúti együttesben játszott már bal és jobb oldali szélsőt, támadó középpályást és centert, nem mellékesen pedig 2022-ben a Kecskemét labdarúgójaként 25 találattal szerzett gólkirályi címet az NB II-ben, míg egy évvel később 19 találattal segítette bajnoki címhez a Diósgyőrt, ugyancsak a másodosztályban.

címlapkép: Purger Tamás, MTI/MTVA
#karacsony #sport #labdarúgás #magyar válogatott #kecskemét #hókifli #örményország #szilvalekvár #kisvárda #NB I #diósgyőr #ferencváros #puskás akadémia #írország

