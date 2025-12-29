Sallói Dániel idén megkapta az amerikai állampolgárságot, és jövő nyáron amerikai menyasszonyát veszi feleségül, így véglegesen a tengerentúlon tervezi leélni az életét.
Kimondta Cristiano Ronaldo, ekkor fog visszavonulni a profi futballtól: ezt a cél még el akarja érni a portugál legenda
Cristiano Ronaldo addig nem tervezi befejezni pályafutását, amíg el nem éri pályafutása 1000. gólját – jelentette be a vasárnapi Globe Soccer Awards díjátadón.
A 40 éves portugál csatár szombaton kétszer is betalált az Al-Nassr 3–0-s győzelmében az Al Akhdoud ellen, ezzel 956-ra növelte pályafutása összgólszámát.
Ronaldo a legjobb közel-keleti játékosnak járó díj átvételekor úgy fogalmazott a BBC szerint: 'Nehéz folytatni, de motivált vagyok. A szenvedélyem töretlen, és szeretném folytatni. Nem számít, hol játszom, a Közel-Keleten vagy Európában, mindig élvezem a focit.' Hozzátette: 'Tudjátok, mi a célom. Trófeákat akarok nyerni, és el akarom érni azt a bizonyos számot. Biztosan sikerülni fog, ha elkerülnek a sérülések.'
A portugál válogatott csapatkapitánya ugyanakkor elárulta, hogy hamarosan visszavonul, és valószínűleg sírni fog majd, amikor eljön karrierje befejezésének pillanata.
Friss sporteredmények a Sportonline oldalán!
Ronaldo az idei szezonban eddig 14 mérkőzésen 13 gólt szerzett az Al-Nassr színeiben, csapata pedig négy pont előnnyel vezeti a Szaúdi Pro League tabelláját. A csatár 2022-es érkezése óta 125 meccsen 112 gólt lőtt szaúdi klubjában, ennek ellenére eddig mindössze egy trófeát nyertek: a 2023-as Arab Klubcsapatok Bajnokok Kupáját.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Ronaldo a portugál válogatott (143 gól) és a Real Madrid (450 gól) történetének legeredményesebb játékosa, és jelenleg is ő az egyetlen labdarúgó, aki négy különböző klubban – a Manchester Unitedben, a Real Madridban, a Juventusban és az Al-Nassrban – is átlépte a 100 gólos határt.
A támadó novemberben közölte, hogy a 2026-os, az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendezendő világbajnokság lesz az utolsó nagy tornája a válogatottal, amellyel 2016-ban Európa-bajnoki címet nyert Franciaországban.
Címlapkép: Illyés Tibor, MTI/MTVA
Szoboszlai világsztárrá érett, óriási meglepetések és bukták: ezek voltak a legjobb sportsztorik idén
2025 sem volt mentes a hatalmas sportteljesítményektől, az óriási sztoriktól sem. Most összegyűjtöttünk néhányat, hogy velünk együtt tekints vissza a 2025-ös sportévre.
Újabb fordulatot vett a török labdarúgást megrázó fogadási botrány, amely október végén robbant ki.
Súlyos autóbalesetet szenvedett a magyar szövetségi kapitány: egy ittas sofőr szaladt bele a kocsijába
A baleset különösen érzékenyen érintheti a magyar teniszválogatottat, hiszen 2026 februárjában fontos Davis Kupa selejtező mérkőzés vár a csapatra.
Eszement összegeket kaszáltak a Forma 1-es pilóták: szerinted ki kereste ebben az évben a legtöbbet?
A négyszeres világbajnok Max Verstappen végzett a Forma-1-es versenyzők bevételi listájának élén 2025-ben.
A felcsúti, idén a válogatottban is bemutatkozott támadó elmondta, melyik karácsonyi édesség a gyengéje, de szót ejtett a terveiről is.
Thomas Müller, a Bayern München legendája szerint Florian Wirtz rossz döntést hozott, amikor a bajor klub helyett az angol Liverpoolt választotta nyári átigazolásakor.
Elhunyt Sivert Guttorm Bakken norvég sílövő, akit holtan találtak olaszországi szállodai szobájában. A 27 éves sportoló halálának oka egyelőre ismeretlen.
Tragikus sílift-balesetben életét vesztette Montenegróban a 34 éves egykori német válogatott labdarúgó, Sebastian Hertner.
Lamine Yamal, a Barcelona sztárja betekintést engedett életébe egy otthonában készült videótúra során - az is kiderült, miért nem lehet barátnője.
Lawrence Stroll szerint csapatának türelmesnek kell lennie a Hondával, aki új motorpartner lesz
Egyre nagyobb nyomás nehezedik az olasz hatóságokra, hogy felgyorsítsák a februári téli olimpia előkészületeit.
Az angol krikett-válogatott vizsgálatot indít a játékosok túlzott alkoholfogyasztásáról szóló hírek miatt.
Mondo Duplantis, a rúdugrás királya 2025-ben tökéletes szezont zárt, ő maga sem lehetne elégedettebb a teljesítményével.
A Kansas City Chiefs 2031-től egy új, 3 milliárd dolláros, fedett stadionba költözik Kansas államban - az állam vezetése is beszáll.
A brazil futballsztár, Neymar újabb térdműtéten esett át, így legalább egy hónapig nem léphet pályára.
Szélesi Zoltán veszi át az Újpest labdarúgócsapatának irányítását. Az egykori jobbhátvéd mellett német szakember is érkezik a lila-fehér klubhoz.
Leesik az állad, mennyit kaszáltak a magyar tippmixkirályok 2025-ben: 8 ezerből csinált 8 milliót a legnagyobb mágus
Egyre nagyobb szorzókra is nagy pénzeket raknak a Tippmixen a fogadók, és volt pár egészen hihetetlen nyeremény 2025-ben.
LeBron James szokatlan őszinteséggel beszélt rekordot jelentő huszadik karácsonyi mérkőzése előtt, ami újra felerősítette a visszavonulásáról szóló találgatásokat.
-
Húsz évre bebiztosították magukat: így juthat fix áron zöldáramhoz ez az ipari óriásvállalat
Tóth Zoltánt, az E.ON EIS (Energy Infrastructure Solutions) megoldásértékesítési osztályvezetőjét kérdeztük.
-
Gesztenye-feldolgozó, pizzéria, repülőgyár, fémipari vállalat - négy cég, négy iparág és azonos kihívások (x)
Az E.ON sikeres hazai kkv-kal közös együttműködésben mutatja be, hogyan tud segíteni egy energiaszolgáltató a cégek versenyképességében.