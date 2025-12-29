2025. december 29. hétfő Tamás, Tamara
Budapest, 2025. szeptember 9.A portugál Cristiano Ronaldo örül a büntetőből szerzett góljának a Magyarország - Portugália labdarúgó világbajnoki selejtező mérkőzésen a Puskás Arénában 2025. szeptember 9-én.MTI/Illyés Tibor
Sport

Kimondta Cristiano Ronaldo, ekkor fog visszavonulni a profi futballtól: ezt a cél még el akarja érni a portugál legenda

Pénzcentrum
2025. december 29. 16:16

Cristiano Ronaldo addig nem tervezi befejezni pályafutását, amíg el nem éri pályafutása 1000. gólját – jelentette be a vasárnapi Globe Soccer Awards díjátadón.

A 40 éves portugál csatár szombaton kétszer is betalált az Al-Nassr 3–0-s győzelmében az Al Akhdoud ellen, ezzel 956-ra növelte pályafutása összgólszámát.

Ronaldo a legjobb közel-keleti játékosnak járó díj átvételekor úgy fogalmazott a BBC szerint: 'Nehéz folytatni, de motivált vagyok. A szenvedélyem töretlen, és szeretném folytatni. Nem számít, hol játszom, a Közel-Keleten vagy Európában, mindig élvezem a focit.' Hozzátette: 'Tudjátok, mi a célom. Trófeákat akarok nyerni, és el akarom érni azt a bizonyos számot. Biztosan sikerülni fog, ha elkerülnek a sérülések.'

A portugál válogatott csapatkapitánya ugyanakkor elárulta, hogy hamarosan visszavonul, és valószínűleg sírni fog majd, amikor eljön karrierje befejezésének pillanata.

Ronaldo az idei szezonban eddig 14 mérkőzésen 13 gólt szerzett az Al-Nassr színeiben, csapata pedig négy pont előnnyel vezeti a Szaúdi Pro League tabelláját. A csatár 2022-es érkezése óta 125 meccsen 112 gólt lőtt szaúdi klubjában, ennek ellenére eddig mindössze egy trófeát nyertek: a 2023-as Arab Klubcsapatok Bajnokok Kupáját.

Ronaldo a portugál válogatott (143 gól) és a Real Madrid (450 gól) történetének legeredményesebb játékosa, és jelenleg is ő az egyetlen labdarúgó, aki négy különböző klubban – a Manchester Unitedben, a Real Madridban, a Juventusban és az Al-Nassrban – is átlépte a 100 gólos határt.

A támadó novemberben közölte, hogy a 2026-os, az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendezendő világbajnokság lesz az utolsó nagy tornája a válogatottal, amellyel 2016-ban Európa-bajnoki címet nyert Franciaországban.

Címlapkép: Illyés Tibor, MTI/MTVA 
#foci #sport #szaúd-arábia #manchester united #real madrid #vb 2026 #cristiano ronaldo #gól #juventus

Likviditás
Különösen bankok esetében hangsúlyos fogalom. Egy bank fizetőképessége, vagyis az a képessége, hogy bármely pillanatban vissza tudja fizetni az ügyfelei pénzét, illetve fizetni tud ügyfelei szolgáltatásáért.

