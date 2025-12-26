Bundabotrány rázta meg a futballt: 29 ember ellen adtak ki elfogatóparancsot

Újabb fordulatot vett a török labdarúgást megrázó fogadási botrány, amely október végén robbant ki. A török ügyészség pénteki tájékoztatása szerint 29 ember ellen adtak ki elfogatóparancsot, közülük 26 főt őrizetbe vettek, egy személy pedig már korábban börtönbe került egy másik ügy miatt.

Az akció összesen 11 tartományt érintett. A hatóságok 14 labdarúgót is elfogtak, valamint Erden Timurt, a Galatasaray korábbi alelnökét. Az érintettek bankszámláit jelenleg vizsgálják.

Az ügyészség szerint a játékosok fogadásokat kötöttek azért, hogy befolyásolják a mérkőzések kimenetelét. A letartóztatott futballisták nevét és klubját hivatalosan nem hozták nyilvánosságra, a török sajtó azonban úgy tudja, egyikük sem szerepel az élvonalban.

A botrány korábban már súlyos következményekkel járt. A török labdarúgó szövetség 149 játékvezetőt és asszisztenst függesztett fel, akik 8 és 12 hónap közötti eltiltást kaptak. A vizsgálat során kiderült, hogy az 571 regisztrált játékvezető közül 371 rendelkezett fogadási számlával, és 152-en aktívan fogadtak is mérkőzésekre, megsértve ezzel a szabályzatot.

Ezt követően 102 első- és másodosztályú játékost tiltottak el ideiglenesen. Az élvonalban 25, a másodosztályban 77 futballistát sújtottak szankciókkal, amelyek 45 nap és egy év között mozogtak. Eren Elmalira, a Galatasaray válogatott játékosára 45 napos eltiltást szabtak ki. A vizsgálatok során összesen 1024 labdarúgó játékjogát függesztették fel.

December 9-én további húsz embert vettek őrizetbe. A török sajtó szerint köztük volt Mert Hakan Yandas, a Fenerbahçe játékosa, Metehan Baltaci, a Galatasaray futballistája, valamint Murat Sancak, az Adana Demirspor korábbi elnöke.