Bundabotrány rázta meg a futballt: 29 ember ellen adtak ki elfogatóparancsot
Újabb fordulatot vett a török labdarúgást megrázó fogadási botrány, amely október végén robbant ki. A török ügyészség pénteki tájékoztatása szerint 29 ember ellen adtak ki elfogatóparancsot, közülük 26 főt őrizetbe vettek, egy személy pedig már korábban börtönbe került egy másik ügy miatt.
Az akció összesen 11 tartományt érintett. A hatóságok 14 labdarúgót is elfogtak, valamint Erden Timurt, a Galatasaray korábbi alelnökét. Az érintettek bankszámláit jelenleg vizsgálják.
Az ügyészség szerint a játékosok fogadásokat kötöttek azért, hogy befolyásolják a mérkőzések kimenetelét. A letartóztatott futballisták nevét és klubját hivatalosan nem hozták nyilvánosságra, a török sajtó azonban úgy tudja, egyikük sem szerepel az élvonalban.
A botrány korábban már súlyos következményekkel járt. A török labdarúgó szövetség 149 játékvezetőt és asszisztenst függesztett fel, akik 8 és 12 hónap közötti eltiltást kaptak. A vizsgálat során kiderült, hogy az 571 regisztrált játékvezető közül 371 rendelkezett fogadási számlával, és 152-en aktívan fogadtak is mérkőzésekre, megsértve ezzel a szabályzatot.
Ezt követően 102 első- és másodosztályú játékost tiltottak el ideiglenesen. Az élvonalban 25, a másodosztályban 77 futballistát sújtottak szankciókkal, amelyek 45 nap és egy év között mozogtak. Eren Elmalira, a Galatasaray válogatott játékosára 45 napos eltiltást szabtak ki. A vizsgálatok során összesen 1024 labdarúgó játékjogát függesztették fel.
December 9-én további húsz embert vettek őrizetbe. A török sajtó szerint köztük volt Mert Hakan Yandas, a Fenerbahçe játékosa, Metehan Baltaci, a Galatasaray futballistája, valamint Murat Sancak, az Adana Demirspor korábbi elnöke.
Elhunyt Sivert Guttorm Bakken norvég sílövő, akit holtan találtak olaszországi szállodai szobájában. A 27 éves sportoló halálának oka egyelőre ismeretlen.
Tragikus sílift-balesetben életét vesztette Montenegróban a 34 éves egykori német válogatott labdarúgó, Sebastian Hertner.
Lamine Yamal, a Barcelona sztárja betekintést engedett életébe egy otthonában készült videótúra során - az is kiderült, miért nem lehet barátnője.
Lawrence Stroll szerint csapatának türelmesnek kell lennie a Hondával, aki új motorpartner lesz
Egyre nagyobb nyomás nehezedik az olasz hatóságokra, hogy felgyorsítsák a februári téli olimpia előkészületeit.
Az angol krikett-válogatott vizsgálatot indít a játékosok túlzott alkoholfogyasztásáról szóló hírek miatt.
Mondo Duplantis, a rúdugrás királya 2025-ben tökéletes szezont zárt, ő maga sem lehetne elégedettebb a teljesítményével.
A Kansas City Chiefs 2031-től egy új, 3 milliárd dolláros, fedett stadionba költözik Kansas államban - az állam vezetése is beszáll.
A brazil futballsztár, Neymar újabb térdműtéten esett át, így legalább egy hónapig nem léphet pályára.
Szélesi Zoltán veszi át az Újpest labdarúgócsapatának irányítását. Az egykori jobbhátvéd mellett német szakember is érkezik a lila-fehér klubhoz.
Leesik az állad, mennyit kaszáltak a magyar tippmixkirályok 2025-ben: 8 ezerből csinált 8 milliót a legnagyobb mágus
Egyre nagyobb szorzókra is nagy pénzeket raknak a Tippmixen a fogadók, és volt pár egészen hihetetlen nyeremény 2025-ben.
LeBron James szokatlan őszinteséggel beszélt rekordot jelentő huszadik karácsonyi mérkőzése előtt, ami újra felerősítette a visszavonulásáról szóló találgatásokat.
A török labdarúgást megrázó fogadási botrányra ugyanolyan erélyes választ kell adni, mint amilyet az olasz Calciopoli-ügy idején láthattunk. - véli egy török csapat másodedzője.
A West Ham United női labdarúgócsapata Rita Guarinót nevezte ki vezetőedzőnek Rehanne Skinner menesztése után.
A korai jelek arra utalnak, hogy Isak hosszabb időre kidőlhet, ami azonnal felerősítette a klubon belüli egyeztetéseket a januári igazolásokról.
A Milan és az Inter új stadionjukkal jelentősen növelnék meccsnapi bevételeiket, és erre jó esélyük is lenne, amikor majd megépül az új aréna
A Nemzetközi Tenisz Integritás Ügynökség (ITIA) tizenkét éves eltiltással sújtotta Pan Zsen-lung kínai teniszezőt.
DK Metcalf vélhetően súlyos büntetést kap majd tettéért, csapatát pedig nehéz helyzete hozná ezzel.
