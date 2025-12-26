2025. december 26. péntek Karácsony, István
1 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2025. szeptember 15.A későbbi győztes svéd Armand Duplantis a férfi rúdugrás döntőjében a tokiói atlétikai világbajnokságon 2025. szeptember 15-én.A címvédő atléta 6,30 méterrel új világcsúcsot állított fel.MTI/Czegl
Sport

Világcsúcsok után újabb elismerés: kiderült, ki lett az év sportolója Európában

Pénzcentrum
2025. december 26. 15:11

Armand Duplantis olimpiai, világ- és Európa-bajnok, világcsúcstartó svéd rúdugró végzett az élen az európai hírügynökségek 2025 legjobb európai sportolóiról rendezett szavazásán.

A 26 éves atléta idén a nankingi fedett pályás világbajnokságon 6,15, a tokiói szabadtéri vb-n világrekordot jelentő 6,30 méteres eredménnyel lett aranyérmes, és a Gyémánt Ligát is megnyerte. Remek teljesítménye elismeréseként megkapta a Laureus-díjat, és az élen végzett a brit sportújságírók szövetsége, valamint a BBC év végi szavazásán is. Sportága nemzetközi szövetsége őt választotta az év legjobb férfi atlétájának.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!
Kapcsolódó cikkeink:

A lengyel hírügynökség által 68. alkalommal megrendezett szavazáson - amelyen még sosem győzött magyar sportoló. Duplantis neve mind a 23 szavazólapon szerepelt, kilencen az első, négyen a második helyen, ezzel 184 pontot gyűjtött, és 41 ponttal előzte meg Carlos Alcaraz spanyol teniszezőt, aki idén a francia és az amerikai nyílt bajnokságot is megnyerte. A harmadik Tadej Pogacar szlovén kerékpáros, a francia országúti körverseny győztese lett.

FRISS és élő eredmények, hírek a Sportonlineon: KATTINTS!

Európa 10 legjobb sportolója 2025-ben az európai hírügynökségek szerint:

1. Armand Duplantis (svéd, atlétika) 184 pont

2. Carlos Alcaraz (spanyol, tenisz) 143

3. Tadej Pogacar (szlovén, kerékpár) 134

4. Femke Bol (holland, atlétika) 76

5. Ousmane Dembélé (francia, labdarúgás) 70

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

6. Lando Norris (brit, autósport) 68

7. Jannik Sinner (olasz, tenisz) 57

8. Arina Szabalenka (fehérorosz, tenisz) 56

9. Marco Odermatt (svájci, alpesi sí) 45

10. Johannes Hösflot Klaebo (norvég, északi sí) 29

Címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA 
#európa #sport #világrekord #világbajnokság #tenisz #carlos alcaraz #lando norris #atlétika

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:30
16:08
16:01
15:32
15:11
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 26.
Szilágyi Áron: Aki a pénz vagy a hírnév miatt választaná a vívást, azt őszintén eltántorítanám
2025. december 25.
Magyarok tízezrei jártak pórul a december 24-i ajándékozással: nekik újra jöhet a kín, a véget nem érő sorbanállás
2025. december 26.
Szoboszlai világsztárrá érett, óriási meglepetések és bukták: ezek voltak a legjobb sportsztorik idén
2025. december 26.
Hiába a világpiaci áresés, idén már nem lesz olcsóbb a magyarok év végi kedvence: egészen megdöbbentő az indok
2025. december 25.
Legendás helyek tűntek el 2025-ben: TOP 11+1 legfájóbb étterem-bezárás a magyar vidéken
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 26. péntek
Karácsony, István
52. hét
December 26.
Karácsony 2. napja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
2 napja
Horrorbalesetben halt meg a focista: felesége végignézte, nem tudtak segíteni rajta
2
6 napja
Ennyi volt, 24 év után visszavonul a teniszlegenda: "Még mindig vannak álmaim..."
3
3 napja
Leesik az állad, mennyit kaszáltak a magyar tippmixkirályok 2025-ben: 8 ezerből csinált 8 milliót a legnagyobb mágus
4
2 hete
Végre kiderült, folytatja-e Milák Kristóf az úszást: barátján keresztül üzent az olimpiai bajnok
5
2 hete
Megszólalt a paralimpiai bajnok a Milák-ügyről: nem igaz, hogy megszavazta az ösztöndíj visszavonását
PÉNZÜGYI KISOKOS
Betét (bankbetét)
A bankok a náluk tartott pénzünk után kamatot fizetnek. A folyószámlán tartott pénz hozama általában nagyon alacsony, a szerződés alapján hosszabb időre lekötött megtakarítások után azonban magasabb kamatot kaphatunk. Az így befektetett pénzünkhöz viszonylag könnyen hozzáférhetünk, de feltörés esetén akár az összes kamatot is elveszíthetjük. Erről érdemes a szerződésből tájékozódni.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 26. 16:01
Szoboszlai világsztárrá érett, óriási meglepetések és bukták: ezek voltak a legjobb sportsztorik idén
Pénzcentrum  |  2025. december 26. 13:48
Nyugdíj utalás 2026 január: itt a hivatalos nyugdíjfolyósítási dátum, ekkor érkezik a januári nyugdíj
Agrárszektor  |  2025. december 26. 14:01
Végzetes hiba a kertben: így soha ne metszd a gyümölcsfákat télen