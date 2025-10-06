Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke szerint ideje lenne, hogy a Forma-1 visszatérjen Dél-Koreába.
Lemaradhat a vb-ről a szupersztár Neymar: ketyeg az óra, sokan nem hisznek már benne
Neymar karrierje válaszúthoz érkezett: a sérülésekkel küzdő brazil sztár kihagyhatja a 2026-os világbajnokságot, miközben hazatérése a Santoshoz eddig csalódást keltő eredményeket hozott - tudósított a BBC.
Miközben Ousmane Dembelé átvette a 2025-ös Aranylabdát, Neymar az ágyban feküdt, harmadik sérüléséből lábadozva - és közben egy online pókerversenyen vett részt, ahol végül második helyezést ért el, körülbelül 73 800 fontot kaszálva.
A 33 éves brazil támadó januárban tért vissza nevelőegyesületéhez, a Santoshoz, de azóta nem tudott megfelelni az elvárásoknak. Visszatérése a 12 külföldön töltött szezon után lehetőség lett volna formája visszanyerésére és a játék iránti szenvedélyének újraélesztésére, ami a PSG-nél és az Al Hilalnál töltött frusztráló időszakok után eltűnni látszott.
Brazíliában jelenleg a legfőbb kérdés, hogy Neymar ott lesz-e a 2026-os világbajnokságon. Carlo Ancelotti, a brazil válogatott szövetségi kapitánya a Dél-Korea és Japán elleni mérkőzésekre ismét nem hívta be a játékost, aki már két éve nem szerepelt a Selecaóban.
"15 éven át Neymar volt Brazília vitathatatlan sztárja, hatalmas elvárásokat és felelősséget hordozva", nyilatkozta Cafu, korábbi AC Milan és Roma legenda. "De senki sem nyer egyedül világbajnokságot. Nehéz minden reményünket belé vetni, amikor három egymást követő mérkőzést sem tud lejátszani."
KATTINTS a friss és élő eredményekért, hírekért a Sportonlinera, a Pénzcentrum sportoldalára!
Neymar nemcsak fizikailag küzd problémákkal - a Santos mérkőzéseinek 47%-át kihagyta idén -, de amikor játszott, messze elmaradt attól a játékostól, aki csúcsformájában Messi és Ronaldo kihívója volt. Kilenc gólrészesítéséből öt olyan csapatok ellen született, amelyek a brazil élvonalnál alacsonyabb osztályban szerepelnek.
Ancelotti szerint a támadónak még bőven van ideje bizonyítani, hogy készen áll a világbajnokságra. "A célja az kell legyen, hogy júniusra készen álljon. Nem számít, ha októberben, novemberben vagy márciusban nincs a keretben", nyilatkozta az olasz szakember a L'Equipe-nek.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A közvélemény megosztott Neymar negyedik világbajnoki szereplésével kapcsolatban. A Datafolha közvélemény-kutató intézet felmérése szerint a brazilok 48%-a támogatja behívását, míg 41% ellenzi azt.
Neymar 79 góljával Brazília történetének legeredményesebb játékosa, de viselkedésével sem segítette saját ügyét. Többször összetűzésbe került szurkolókkal, és augusztusban könnyekben tört ki, amikor a Santos 6-0-s vereséget szenvedett a Vasco da Gamától - ez volt karrierje legnagyobb veresége.
Van még halvány remény, hogy Neymar legjobb napjai nem értek véget, és képes lesz újjáéleszteni karrierjét, ahogyan azt Ronaldo, a "Fenomén" tette 2002-ben, amikor a kritikákat és sérüléseket legyőzve világbajnoki címre vezette Brazíliát.
"Kulcsfontosságú játékos Brazília számára - nincs senki más, mint Neymar", mondta Ronaldo egy nemrégiben Sao Paulóban tartott eseményen. "Túlzás azt állítani, hogy elhanyagolja a fizikai felépülését. Bárki, aki jártas a futballban, pontosan tudja, milyen nehéz visszatérni egy sérülés után és visszanyerni a ritmust és az önbizalmat. Jó úton halad."
Donald Trump bejelentette, hogy a korábban ígért UFC küzdősport-eseményt 2026. június 14-én, 80. születésnapján rendezik meg a Fehér Ház területén.
Lewis Moody, az angol rögbiválogatott 2003-ban világbajnok játékosa bejelentette, hogy motoros neuron betegséget (MND) diagnosztizáltak nála.
Feszültség a McLarennél a konstruktőri bajnoki cím megszerzése közben: Norris és Piastri között konfliktus alakult ki a Szingapúri Nagydíjon.
George Russell, a Mercedes brit versenyzője rajt-cél győzelmet aratott a vasárnapi Forma-1-es Szingapúri Nagydíjon, a McLaren címvédést ünnepelhet.
A Nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) négy georgiai sportolót - két súlyemelőt és két birkózót - négy évre eltiltott a versenyzéstől, mivel bizonyítottnak látta, hogy doppingoltak.
Elhunyt Milan Mandaric szerb üzletember, aki korábban a Portsmouth, a Leicester és a Sheffield Wednesday tulajdonosa is volt.
Martin Ødegaard súlyos sérülése aggasztja Artetát az Arsenal győzelme után, de nem csak őt kellett lecserélni a West Ham elleni meccsen.
Mark Sanchezt, a korábbi NFL-irányítót és jelenlegi Fox Sports műsorvezetőt letartóztatták Indianapolisban.
A Sheffield Wednesday szurkolói a pályára rohanva tiltakoztak a klub tulajdonosa ellen a Coventry elleni mérkőzésen.
Russell a szabadedzésen még a falban kötött ki, az időmérőn viszont mindenkit lenyomott, ő indulhat holnap az élről.
A címvédő és négyszeres világbajnok Max Verstappen szerint nevetséges a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) által javasolt hűtőmellény a hétvégi Forma-1-es Szingapúri Nagydíjon.
Azt egyelőre nem tudják, hogy Nagy Márton is megpróbálja-e elérni a világ hetedik legmagasabb hegyének csúcsást, de egyelőre Klein Dávid sem jutott vissza az alaptáborba.
Nuno Espírito Santo, a West Ham egy hete kinevezett edzője szerint időre van szüksége ahhoz, hogy kialakítsa a West Ham identitását és filozófiáját.
Hatalmas góllal nyitotta a Premier League fordulóját péntek este Justin Kluivert, csapata eddig minden várakozást felülmúl.
Ange Postecoglou nehéz helyzetbe került a Nottingham Forest élén, miután hat mérkőzés után sem tudott győzelmet aratni - a szurkolók már a menesztését követelik.
Ruben Amorim határozottan megvédte rendszerét a Manchester United legendáinak kritikáival szemben, miközben a csapat gyenge teljesítménye miatt egyre nagyobb nyomás nehezedik rá.
Kilencven esztendősen elhunyt Kopeczky Lajos sportújságíró, televíziós riporter - tájékoztatott a Magyar Sportújságírók Szövetsége (MSÚSZ).
A világbajnoki pontversenyben éllovas ausztrál Oscar Piastri az első szabadedzésen elért ötödik helye után élen zárta a Forma-1-es Szingapúri Nagydíj pénteki második gyakorlásán.
-
Így kerül a magyar áru a hűtődbe: bejutottunk a Penny logisztikai központjába
A Pénzcentrum Veszprémben, a Penny Logisztikai Központjában követte végig, mi történik a magyar termékekkel, a raktárba kerüléstől az üzletekbe szállításig.
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.
-
Láthatatlan frontvonalak a légi közlekedésben (x)
A HungaroControl hősei, akik a háttérből óvják a repülés biztonságát