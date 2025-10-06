Lemaradhat a vb-ről a szupersztár Neymar: ketyeg az óra, sokan nem hisznek már benne

Neymar karrierje válaszúthoz érkezett: a sérülésekkel küzdő brazil sztár kihagyhatja a 2026-os világbajnokságot, miközben hazatérése a Santoshoz eddig csalódást keltő eredményeket hozott - tudósított a BBC.

Miközben Ousmane Dembelé átvette a 2025-ös Aranylabdát, Neymar az ágyban feküdt, harmadik sérüléséből lábadozva - és közben egy online pókerversenyen vett részt, ahol végül második helyezést ért el, körülbelül 73 800 fontot kaszálva.

A 33 éves brazil támadó januárban tért vissza nevelőegyesületéhez, a Santoshoz, de azóta nem tudott megfelelni az elvárásoknak. Visszatérése a 12 külföldön töltött szezon után lehetőség lett volna formája visszanyerésére és a játék iránti szenvedélyének újraélesztésére, ami a PSG-nél és az Al Hilalnál töltött frusztráló időszakok után eltűnni látszott.

Brazíliában jelenleg a legfőbb kérdés, hogy Neymar ott lesz-e a 2026-os világbajnokságon. Carlo Ancelotti, a brazil válogatott szövetségi kapitánya a Dél-Korea és Japán elleni mérkőzésekre ismét nem hívta be a játékost, aki már két éve nem szerepelt a Selecaóban.

"15 éven át Neymar volt Brazília vitathatatlan sztárja, hatalmas elvárásokat és felelősséget hordozva", nyilatkozta Cafu, korábbi AC Milan és Roma legenda. "De senki sem nyer egyedül világbajnokságot. Nehéz minden reményünket belé vetni, amikor három egymást követő mérkőzést sem tud lejátszani."

KATTINTS a friss és élő eredményekért, hírekért a Sportonlinera, a Pénzcentrum sportoldalára!

Neymar nemcsak fizikailag küzd problémákkal - a Santos mérkőzéseinek 47%-át kihagyta idén -, de amikor játszott, messze elmaradt attól a játékostól, aki csúcsformájában Messi és Ronaldo kihívója volt. Kilenc gólrészesítéséből öt olyan csapatok ellen született, amelyek a brazil élvonalnál alacsonyabb osztályban szerepelnek.

Ancelotti szerint a támadónak még bőven van ideje bizonyítani, hogy készen áll a világbajnokságra. "A célja az kell legyen, hogy júniusra készen álljon. Nem számít, ha októberben, novemberben vagy márciusban nincs a keretben", nyilatkozta az olasz szakember a L'Equipe-nek.

A közvélemény megosztott Neymar negyedik világbajnoki szereplésével kapcsolatban. A Datafolha közvélemény-kutató intézet felmérése szerint a brazilok 48%-a támogatja behívását, míg 41% ellenzi azt.

Neymar 79 góljával Brazília történetének legeredményesebb játékosa, de viselkedésével sem segítette saját ügyét. Többször összetűzésbe került szurkolókkal, és augusztusban könnyekben tört ki, amikor a Santos 6-0-s vereséget szenvedett a Vasco da Gamától - ez volt karrierje legnagyobb veresége.

Van még halvány remény, hogy Neymar legjobb napjai nem értek véget, és képes lesz újjáéleszteni karrierjét, ahogyan azt Ronaldo, a "Fenomén" tette 2002-ben, amikor a kritikákat és sérüléseket legyőzve világbajnoki címre vezette Brazíliát.

"Kulcsfontosságú játékos Brazília számára - nincs senki más, mint Neymar", mondta Ronaldo egy nemrégiben Sao Paulóban tartott eseményen. "Túlzás azt állítani, hogy elhanyagolja a fizikai felépülését. Bárki, aki jártas a futballban, pontosan tudja, milyen nehéz visszatérni egy sérülés után és visszanyerni a ritmust és az önbizalmat. Jó úton halad."