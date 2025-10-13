Vásárhelyi Máté és Nyikos Viktória nyerte a 40. Spar Budapest Maraton vasárnapi fő versenyszámát.
Hatalmas bunyó tört ki az NFL-meccs után: videón, ahogy elszabadul a pokol
A Detroit Lions védője, Brian Branch komolyabb eltiltással nézhet szembe, miután a Kansas City Chiefs elleni mérkőzés után erőszakosan viselkedett a pályán - írta a Newsweek.
A Kansas City Chiefs 30-17-es győzelemmel tért vissza a helyes útra a Detroit Lions ellen a 6. forduló vasárnap esti mérkőzésén, ám a találkozó végén kellemetlen incidens történt.
Amikor a csapatok elhagyták a pályát, Brian Branch, a Lions védőjátékosa elutasította Patrick Mahomes kézfogási kísérletét, majd amikor a Chiefs elkapója, Juju Smith-Schuster nyújtotta felé a kezét, Branch fejbe ütötte őt, amitől Smith-Schuster térdre esett.
Az eset után Smith-Schuster felpattant és Branch után eredt, akit a Chiefs futója, Isiah Pacheco próbált visszatartani. A két játékos végül a gyepen birkózni kezdett, miközben mindkét csapat játékosai a helyszínre siettek. A hatalmas bunyót itt láthatod videón (1:49-től a lassítás):
A "Sunday Night Football" kommentátorai, Cris Collinsworth és Mike Tirico egyetértettek abban, hogy a liga biztosan lépéseket fog tenni Branch ellen. "A ligának lépnie kell Branch ellen" - jelentette ki Collinsworth. Tirico hozzátette: "Különösen Branch esetében, akinek már van előzménye többszörös büntetésekkel - idén háromszor, tavaly hétszer bírságolták meg."
Branch az elmúlt két szezonban összesen 118 391 dollár bírságot kapott, legutóbb a 3. fordulóban 11 598 dollárt kellett fizetnie egy szabálytalan blokk miatt a Baltimore Ravens ellen.
A liga általában 12 ezer dollárra bünteti az ellenfél játékosát megütő játékosokat az első szabálysértésért, és 17 ezer dollárra a második esetben. Robert Griffin III, a Washington Commanders korábbi irányítója szerint azonban az NFL-nek tovább kellene mennie, és fel kellene függesztenie Branchet erőszakos cselekedetei miatt.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
"Brian Branch kezdte a verekedést a pályán. Brian Branch ütött és földre küldte JuJu Smith-Schustert. Branchet fel kellene függeszteni. Ilyesminek a sportban egyszerűen nincs helye" - írta Griffin.
Az NFL a bírságok helyett közvetlenül felfüggesztheti a játékosokat a mérkőzés utáni verekedésért, és Branch előélete, valamint agresszív viselkedése miatt ő lehet az egyik fő jelölt a felfüggesztésre.
Patrick Mahomes a mérkőzés után az NBC Sportsnak nyilatkozva így reagált az incidensre: "Mi a sípszók között játsszuk a játékot. Ők csinálhatják az extrákat a sípszók között. Szerintem ma nagyszerű mérkőzést játszottunk, és ezt a lendületet visszük tovább."
Lássuk, mikor rendezik az Amerikai Nagydíjat, mikor lesz a sprintverseny, az időmérő és az Amerikai Nagydíj 2025-ben, Austin, USA helyszínen.
Auston Matthews a második egymást követő évben is a legjobban fizetett NHL-játékos, de a Maple Leafs csillaga hamarosan elveszítheti vezető pozícióját.
A ritkábban bringázó felnőttek többsége – a teljes népesség 16 százaléka – gyakrabban kerékpározna, ha biztonságosabbak lennének a körülmények.
A Manchester United csapata bizakodva készülhet a Liverpool elleni rangadóra, miután a Sunderland elleni győzelemmel javított helyzetén a bajnokságban.
A Shanghai Masters tenisztornán több játékos is feladta a mérkőzését a szélsőséges időjárási körülmények miatt, ami ismét rávilágít a sportág hőséggel kapcsolatos hiányos szabályozására.
A kirúgott Rangers-edző, Russell Martin a Loch Lomond-i tónál pihente ki a kudarcot mindössze egy nappal azután, hogy kirúgta a csapata.
A Nemzetközi Tenisz Integritási Ügynökség (ITIA) új programot indított, amely pénzügyi és jogi támogatást nyújt a doppingvizsgálatok és korrupciós nyomozások alá vont játékosoknak.
Predrag Boskovic, az Európai Kézilabda Szövetség alelnöke őrizetbe került Montenegróban.
Az UEFA elnöke, Alekszandr Ceferin figyelmeztetett, hogy a külföldi helyszínekre költöztetett bajnoki mérkőzések veszélyeztetik a labdarúgás jövőjét.
Conor McGregor 18 hónapos eltiltást kapott a UFC doppingszabályzatának megsértése miatt, miután tavaly három alkalommal nem volt elérhető a tesztek elvégzéséhez.
A korábbi Liverpool-legenda szerint a csapat tele volt 'egoista vesztesekkel', és elárulta, hogy többnyire utálta a válogatott szerepléseket.
Cristiano Ronaldo sporttörténelmi mérföldkőhöz érkezett: ő lett az első labdarúgó, aki elérte a dollármilliárdos vagyoni szintet.
Két turnusban is volt a magyar válogatott edzője, többször nyert magyar bajnoki címet klubcsapataival. Az MLSZ saját halottjának tekinti.
Memphis Depay, a holland válogatott gólrekordere nem tudott időben csatlakozni a nemzeti csapathoz, ugyanis ellopták az útlevelét Brazíliában
Egy apát és fiát ugyanazon a napon bocsátották el két különböző csapat vezetőedzői pozíciójából
Bill Belichickkel nem megy a focicsapatnak, lehet, hogy fia veszi át a helyét. A helyzet azonban a szerződések miatt bonyolult.
A két magyar hegymászó pár nap múlva megkísérli a 8167 méter magas csúcs meghódítását, Nagy Mártonnak ezt orvosi konzultáció után egedélyezték.
Tizenhét éven át irányította a magyar női válogatottat, ami azóta is megdöntetlen rekord.
-
Halálos közúti balesetek: az összesített társadalmi kár az évi 1000 milliárd forintot közelítheti
„VEDD ÉSZRE” címmel indított országos kampányt a Magyar Közút: a biztonság nem csupán emberi kötelesség, hanem kőkemény gazdasági érdek is egyben.
-
AI a bankolásban: rövidtávon túl-, hosszabb távon alábecsüljük a lehetőségeket
Kovásznai Ádámot, az MBH Csoporthoz tartozó BUPA üzletágvezetőjét beyond banking szolgáltatásokról és az AI bankolásban betöltött szerepéről kérdeztük.
-
Otthon Start Program: Nagyobb lakás helyett a prémium ingatlanok felé fordulhatnak az eladók (x)
Az Otthon Start Program elsősorban a használt lakások vásárlását támogatja, így első ránézésre úgy tűnhet, hogy az új hitel nem érinti az újépítésű, prémium lakóparkokat.
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.