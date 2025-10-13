2025. október 13. hétfő Kálmán, Ede
Kragujevac, Szerbia - 2012. november 17: Wilson Composite bőrből készült másolata a hivatalos NFL amerikaifutball-labdának. A fotó stúdióban készült, kék színátmenettel a háttérben
Sport

Hatalmas bunyó tört ki az NFL-meccs után: videón, ahogy elszabadul a pokol

Pénzcentrum
2025. október 13. 10:23

A Detroit Lions védője, Brian Branch komolyabb eltiltással nézhet szembe, miután a Kansas City Chiefs elleni mérkőzés után erőszakosan viselkedett a pályán - írta a Newsweek.

A Kansas City Chiefs 30-17-es győzelemmel tért vissza a helyes útra a Detroit Lions ellen a 6. forduló vasárnap esti mérkőzésén, ám a találkozó végén kellemetlen incidens történt.

Amikor a csapatok elhagyták a pályát, Brian Branch, a Lions védőjátékosa elutasította Patrick Mahomes kézfogási kísérletét, majd amikor a Chiefs elkapója, Juju Smith-Schuster nyújtotta felé a kezét, Branch fejbe ütötte őt, amitől Smith-Schuster térdre esett.

Az eset után Smith-Schuster felpattant és Branch után eredt, akit a Chiefs futója, Isiah Pacheco próbált visszatartani. A két játékos végül a gyepen birkózni kezdett, miközben mindkét csapat játékosai a helyszínre siettek. A hatalmas bunyót itt láthatod videón (1:49-től a lassítás):

A "Sunday Night Football" kommentátorai, Cris Collinsworth és Mike Tirico egyetértettek abban, hogy a liga biztosan lépéseket fog tenni Branch ellen. "A ligának lépnie kell Branch ellen" - jelentette ki Collinsworth. Tirico hozzátette: "Különösen Branch esetében, akinek már van előzménye többszörös büntetésekkel - idén háromszor, tavaly hétszer bírságolták meg."

Branch az elmúlt két szezonban összesen 118 391 dollár bírságot kapott, legutóbb a 3. fordulóban 11 598 dollárt kellett fizetnie egy szabálytalan blokk miatt a Baltimore Ravens ellen.

A liga általában 12 ezer dollárra bünteti az ellenfél játékosát megütő játékosokat az első szabálysértésért, és 17 ezer dollárra a második esetben. Robert Griffin III, a Washington Commanders korábbi irányítója szerint azonban az NFL-nek tovább kellene mennie, és fel kellene függesztenie Branchet erőszakos cselekedetei miatt.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

"Brian Branch kezdte a verekedést a pályán. Brian Branch ütött és földre küldte JuJu Smith-Schustert. Branchet fel kellene függeszteni. Ilyesminek a sportban egyszerűen nincs helye" - írta Griffin.

Az NFL a bírságok helyett közvetlenül felfüggesztheti a játékosokat a mérkőzés utáni verekedésért, és Branch előélete, valamint agresszív viselkedése miatt ő lehet az egyik fő jelölt a felfüggesztésre.

Patrick Mahomes a mérkőzés után az NBC Sportsnak nyilatkozva így reagált az incidensre: "Mi a sípszók között játsszuk a játékot. Ők csinálhatják az extrákat a sípszók között. Szerintem ma nagyszerű mérkőzést játszottunk, és ezt a lendületet visszük tovább."
