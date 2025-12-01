Gyászol a teniszvilág: meghalt a legendás olasz játékos

Elhunyt Nicola Pietrangeli, a kétszeres Roland Garros-győztes olasz teniszlegenda - írta meg a BBC.

Az Olasz Tenisz Szövetség (FITP) hétfőn jelentette be a szomorú hírt: "Az olasz tenisz egy ikonját gyászolja. Elhunyt Nicola Pietrangeli, az egyetlen olasz, akit beiktattak a Nemzetközi Tenisz Hírességek Csarnokába."

Pietrangeli 1959-ben az első olasz férfi lett, aki Grand Slam-tornát nyert egyéniben, amikor diadalmaskodott a Roland Garroson, majd egy évvel később megvédte címét. Emellett kétszer volt döntős Párizsban, 1961-ben és 1964-ben.

A 48 tornagyőzelmet szerző játékost sokáig Olaszország valaha volt legjobb teniszezőjének tartották, mielőtt feltűnt a jelenlegi világranglista-második, négyszeres Grand Slam-bajnok Jannik Sinner.

Pietrangeli rekordot jelentő 164 mérkőzést játszott a Davis Kupában Olaszország színeiben, ebből 120-at megnyert, és 1976-ban ő vezette hazáját első Davis Kupa-győzelméhez. Az Olasz Nyílt Teniszbajnokság (Italian Open) szervezői, ahol kétszer is győzedelmeskedett, így búcsúztak tőle: "Mély szomorúsággal búcsúzunk Nicola Pietrangelitől, az olasz tenisz igazi legendájától... Ciao, Nicola."