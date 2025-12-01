Magyarországnak jelenleg 14 kvótája van a februári, milánói-cortinai téli olimpiára.
Gyászol a teniszvilág: meghalt a legendás olasz játékos
Elhunyt Nicola Pietrangeli, a kétszeres Roland Garros-győztes olasz teniszlegenda - írta meg a BBC.
Az Olasz Tenisz Szövetség (FITP) hétfőn jelentette be a szomorú hírt: "Az olasz tenisz egy ikonját gyászolja. Elhunyt Nicola Pietrangeli, az egyetlen olasz, akit beiktattak a Nemzetközi Tenisz Hírességek Csarnokába."
Pietrangeli 1959-ben az első olasz férfi lett, aki Grand Slam-tornát nyert egyéniben, amikor diadalmaskodott a Roland Garroson, majd egy évvel később megvédte címét. Emellett kétszer volt döntős Párizsban, 1961-ben és 1964-ben.
A 48 tornagyőzelmet szerző játékost sokáig Olaszország valaha volt legjobb teniszezőjének tartották, mielőtt feltűnt a jelenlegi világranglista-második, négyszeres Grand Slam-bajnok Jannik Sinner.
Pietrangeli rekordot jelentő 164 mérkőzést játszott a Davis Kupában Olaszország színeiben, ebből 120-at megnyert, és 1976-ban ő vezette hazáját első Davis Kupa-győzelméhez. Az Olasz Nyílt Teniszbajnokság (Italian Open) szervezői, ahol kétszer is győzedelmeskedett, így búcsúztak tőle: "Mély szomorúsággal búcsúzunk Nicola Pietrangelitől, az olasz tenisz igazi legendájától... Ciao, Nicola."
A vezetőedző azonnal elhagyta az Ole Miss csapatát, hogy a LSU vezetőedzője legyen, mindezt az év végi rájátszás előtt
Dárdai Bence, a Wolfsburg 19 éves magyar válogatott középpályása elülső keresztszalag-szakadás miatt műtéten esett át Innsbruckban.
Arteta elégedetlen volt a döntetlennel, az Arsenal nem tudta tovább nyújtani előnyét a taballán.
Minden forgatókönyv az F1-szezonzáró előtt: így húzhatja be a vb-címet Norris, de Verstappen is könnyen nevető harmadik lehet
Mutatjuk az összes elképzelhető forgatókönyvet: mikor lehet F1-világbajnok Lando Norris, így győzhet Oscar Piastri, és így lehet nevető harmadik Max Verstappen.
A legutolsó futamot rendezik a jövő hét végén, ennek helyszíne pedig most már hagyományosan a Yas Marina Circuit Abu Dzabiban. Lássuk, mikor lesz a Forma...
Ennél nehezen lehetne izgalmasabb: még nem világbajnok Norris, csak az utolsó versenyen dől el a vb-cím
Verstappen győzni tudott Katarban, így az idény legutolsó versenyére maradt a döntés a vb-címet illetően..
A hamis futballmezek komoly egészségügyi kockázatot jelenthetnek a vásárlóknak: egyre többen fordulnak a megfizethető alternatívák felé a hivatalos termékek magas árai miatt.
Iga Swiatek szerint a következő évi naptárja még nem végleges, de gondolkodnia kell, mely tornákat hagyja ki.
Tom Heaton, a Manchester United kapusa öt éve nem játszott bajnoki mérkőzésen, de továbbra is szenvedélyesen küzd a játéklehetőségért.
A Manchester United súlyos problémákkal küzd a jegyüzérkedés miatt, ami nemcsak a szurkolókat károsítja meg, hanem a klub alkalmazottait is fenyegetéseknek teszi ki.
Piastri folytatta a McLaren dominanciáját, és holnap ő indulhat a pole-ból a katari nagydíjon. Norris azonban nem hagyja magát.
Szoboszlai csúcsformája sem segít, ezért van óriási bajban a Liverpool: mi lesz így a magyar sztárral?
Mi a baj az idei Liverpoollal, miért nem tudta felvenni a ritmust Kerkez Milos új csapatában? Tényleg a hátán viszi a csapatot Szoboszlai Dominik? Erről...
A FIFA biztosítási programjának keretében a Newcastle United játékosának a bérét hét hete a nemzetközi szövetség fizeti - a csatár ugyanis egy válogatott mérkőzésen sérült...
Varsó megkezdte a 2040-es nyári olimpia megrendezésére irányuló pályázat előkészületeit - ezt a lengyel sportminiszter jelentette be.
A két McLaren már az első szabadedzésen demonsttrálta, mit akarnak ezen a hétvégén Katarban.
Javokhir Sindarov 19 éves üzbég sakkozó lett a sakk-világkupa valaha volt legfiatalabb győztese.
Robin van Persie, a Feyenoord vezetőedzője szakmai döntésként értékelte, hogy 19 éves fiának, Shaqueelnek lehetőséget adott a Celtic elleni Európa-liga mérkőzésen.
Lando Norris nyugodtan várja a Katari Nagydíjat, ahol akár világbajnoki címet is szerezhet.
-
Merre tartanak a hazai megtakarítások 2025-ben?
Mit gondolsz, mi ma a legjövedelemezőbb befektetési forma? Töltsd ki a kérdőívünket - csak 3 perc!
-
Megindult az MBH Bank részvények igénylése (x)
A lakossági befektetőket egyszerű folyamat és árkedvezmény is várja a bank részvényigénylésében.
-
Megéri-e a KKV-nak napelembe fektetnie? (x)
Energiaválság és kiszámíthatatlan költségek
-
Szigetüzem egyszerűen: megbízható Pramac megoldások (x)
A stabil energiaellátás ma már nem luxus, hanem alapfeltétel – legyen szó otthonról, vállalkozásról vagy mezőgazdasági telepről.