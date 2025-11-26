Rafael Nadal tanácsokkal látta el a Barcelona fiatal tehetségét, Lamine Yamalt, hangsúlyozva a megfelelő környezet fontosságát a sikeres karrierhez.
Vb 2026: megvannak a kalapbeosztások, jövő pénteken kiderülnek a csoportok is
A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) kedden elkészítette a jövő évi labdarúgó-világbajnokság jövő pénteki sorsolásának kalapbeosztását.
Kevesebb mint 200 nappal az első 48 csapatos vb kezdete előtt a FIFA részletes útmutatást tett közzé a torna csoportkialakításának menetéről. A házigazda Egyesült Államok, Kanada és Mexikó az első kalapba került, a többi 39, már biztos résztvevő válogatott pedig a múlt hét szerdán közzétett világranglista alapján került a négy, egyenként 12 csapatos kalapba.
Az európai pótselejtezőből jövő márciusban továbbjutó négy együttes, illetve az interkontinentális pótselejtező két nyertese a negyedik kalapba kap besorolást. Az már most biztos, hogy a három rendező ország közül Mexikó az A, Kanada a B, az Egyesült Államok pedig a D csoportba kerül.
Az első kalap fennmaradó kilenc csapatát sorsolják majd a többi kvartett első első helyére, ugyanakkor nem teljesen véletlenszerűen: a FIFA döntése szerint a világranglistán első Spanyolország ellentétes ágra kerül a második Argentínával, a harmadik Franciaország pedig a negyedik Angliával. Amennyiben ez a négy a csapat megnyeri a csoportját, az elődöntő előtt nem találkozhat egymással. Szintén alapelv, hogy egyetlen csoportba sem kerülhet egynél több csapat ugyanabból a konföderációból, kivéve az európai válogatottakat, mivel innen 16 csapat szerepel a vb-n.
A sorsolás jövő hét pénteken - közép-európai idő szerint - 18 órakor kezdődik Washingtonban, másnapra pedig a helyszínbeosztás és a pontos kezdési időpontok is elkészülnek.
A 2026-os labdarúgó-világbajnokság kalapbeosztása:
1. kalap: Kanada, Mexikó, Egyesült Államok, Spanyolország, Argentína, Franciaország, Anglia, Brazília, Portugália, Hollandia, Belgium, Németország
JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
2. kalap: Horvátország, Marokkó, Kolumbia, Uruguay, Svájc, Japán, Szenegál, Irán, Koreai Köztársaság, Ecuador, Ausztria, Ausztrália
3. kalap: Norvégia, Panama, Egyiptom, Algéria, Skócia, Paraguay, Tunézia, Elefántcsontpart, Üzbegisztán, Katar, Szaúd-Arábia, Dél-afrikai Köztársaság
4. kalap: Jordánia, Zöld-foki-szigetek, Ghána, Curacao, Haiti, Új-Zéland, európai pótselejtező négy csapata, interkontinentális pótselejtező két csapata
Cristiano Ronaldo felfüggesztett eltiltást kapott a dublini kiállítása után, így játszhat Portugália világbajnoki nyitómeccsein.
A FIFA és a Szaúd-arábiai Fejlesztési Alap 1 milliárd dolláros együttműködést jelentett be a globális futball-infrastruktúra fejlesztésére, elsősorban a fejlődő országok számára.
A Manchester United 1-0-ra kikapott a meccs nagy részében tíz emberrel játszó Evertontól az Old Traffordon, ami komoly aggodalmakat vet fel a fejlődéssel kapcsolatban.
A háromszoros olimpiai bajnok brit tornász, Max Whitlock bejelentette, hogy visszatér a visszavonulásból, és célba veszi a 2028-as olimpiát.
A törökországi futball bundabotrány nyomán elfogytak a játékosok a negyedosztályú Agri Spor csapatánál.
Bocsánatot kért a szombati balhé után Pep Guardiola: ezzel indokolta, miért lökte el az operatőrt a meccs után
Guardiola bocsánatot kért a Newcastle elleni mérkőzés utáni viselkedéséért: csapata a negyedik bajnoki vereségét szenvedte el a szezonban
A Liverpool meccsén újabb vitatható bírói döntés született: a vendégek gólja érvényben maradt annak ellenére, hogy a les helyzetben lévő játékos befolyásolhatta a kapus látómezejét.
A várható kedvezőtlen időjárás miatt fedett helyszínen, a Régészeti Múzeumban gyújtják meg szerdán az olimpiai lángot a játékok bölcsőjében, a görögországi Olümpiában.
Először elhárította az érdeklődést, egy újságírótól tudta meg, hogy immár ő a legidősebb olimpiai bajnok a világon.
Az egyik pénzintézet idei e-sportkutatása szerint ez a vásárlási kedv a gaming világban is érződik: egyre többet ruházunk be a játékélményt fokozó technológiákra és eszközökre.
A volt szovjet-orosz labdarúgó 99 évet élt, halálával Benedek Gáborra szállt a rangidősség.
Kilencvenkét éves korában vasárnap elhunyt Hámori Jenő olimpiai és világbajnok kardvívó.
A 63 éves, hatszoros vb-döntős Jimmy White 6-2-es vereséget szenvedett a mindössze 14 éves lengyel játékos, Michal Szubarczyk ellen.
Érik az öltözői háború Liverpoolban? Teljesen kiakadt a csapattársaira van Dijk, ezt nem teszik zsebre
A Liverpool csapatkapitánya, Virgil van Dijk kemény kritikát fogalmazott meg a csapattársai gyenge teljesítményéről a szombati vereség után.
Lewis Hamilton nehéz időszakot él át a Ferrarinál, és a Las Vegas-i Nagydíj után kijelentette, hogy nem várja a 2026-os szezont.
Formula-1 katari nagydíj 2025: itt az F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Lusail, Katar helyszínen
Ebben a cikkben összegyűjtöttük a kezdési időpontokat: mikor lesz a Forma 1 időmérője, a sprintverseny és a futam Katarban?
A mindössze 156 ezer lakosú szigetország kvalifikálta magát a labdarúgó-világbajnokságra, ezzel a legkisebb nemzet lesz, amely valaha részt vett a tornán
Nagy valószínűséggel Gyennadij Golovkin, korábbi középsúlyú világbajnok lesz a World Boxing elnöke.
-
Nő az aggodalom a nyugdíjak körül, munkáltatóként most érdemes lépni: segít az OTP Nyugdíjpénztár! (x)
Egy friss, reprezentatív kutatás szerint látványosan nőtt azok aránya Magyarországon, akik tartanak attól, hogy nyugdíjas éveikben nem lesz elegendő megtakarításuk vagy jövedelmük a megszokott életminőség fenntartásához: a nyugdíjjal kapcsolatos félelmek aránya 22-ről 27 százalékra emelkedett.