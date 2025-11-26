Vb 2026: megvannak a kalapbeosztások, jövő pénteken kiderülnek a csoportok is

A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) kedden elkészítette a jövő évi labdarúgó-világbajnokság jövő pénteki sorsolásának kalapbeosztását.

Kevesebb mint 200 nappal az első 48 csapatos vb kezdete előtt a FIFA részletes útmutatást tett közzé a torna csoportkialakításának menetéről. A házigazda Egyesült Államok, Kanada és Mexikó az első kalapba került, a többi 39, már biztos résztvevő válogatott pedig a múlt hét szerdán közzétett világranglista alapján került a négy, egyenként 12 csapatos kalapba.

Az európai pótselejtezőből jövő márciusban továbbjutó négy együttes, illetve az interkontinentális pótselejtező két nyertese a negyedik kalapba kap besorolást. Az már most biztos, hogy a három rendező ország közül Mexikó az A, Kanada a B, az Egyesült Államok pedig a D csoportba kerül.

Az első kalap fennmaradó kilenc csapatát sorsolják majd a többi kvartett első első helyére, ugyanakkor nem teljesen véletlenszerűen: a FIFA döntése szerint a világranglistán első Spanyolország ellentétes ágra kerül a második Argentínával, a harmadik Franciaország pedig a negyedik Angliával. Amennyiben ez a négy a csapat megnyeri a csoportját, az elődöntő előtt nem találkozhat egymással. Szintén alapelv, hogy egyetlen csoportba sem kerülhet egynél több csapat ugyanabból a konföderációból, kivéve az európai válogatottakat, mivel innen 16 csapat szerepel a vb-n.

A sorsolás jövő hét pénteken - közép-európai idő szerint - 18 órakor kezdődik Washingtonban, másnapra pedig a helyszínbeosztás és a pontos kezdési időpontok is elkészülnek.

A 2026-os labdarúgó-világbajnokság kalapbeosztása:

1. kalap: Kanada, Mexikó, Egyesült Államok, Spanyolország, Argentína, Franciaország, Anglia, Brazília, Portugália, Hollandia, Belgium, Németország

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

2. kalap: Horvátország, Marokkó, Kolumbia, Uruguay, Svájc, Japán, Szenegál, Irán, Koreai Köztársaság, Ecuador, Ausztria, Ausztrália

3. kalap: Norvégia, Panama, Egyiptom, Algéria, Skócia, Paraguay, Tunézia, Elefántcsontpart, Üzbegisztán, Katar, Szaúd-Arábia, Dél-afrikai Köztársaság

4. kalap: Jordánia, Zöld-foki-szigetek, Ghána, Curacao, Haiti, Új-Zéland, európai pótselejtező négy csapata, interkontinentális pótselejtező két csapata