London, Egyesült Királyság - 2013. július 31: Emirates Stadion. Az Ashburton Grove, amelyet szponzori okokból Emirates Stadionként vagy egyszerűen csak The Emirates néven ismernek, az Arsenal otthona.
Sport

Hoppá: 13 éves futballista debütálhat ma az Arsenalban, sokat várnak tőle

Pénzcentrum
2025. november 26. 13:53

Az Arsenal 13 éves tehetségét, Luis Munozt beválogatták az UEFA Ifjúsági Liga keretébe, és ma akár debütálhat is a nála évekkel idősebb játékosok között - írta a The Standard.

Az Arsenal fiatal tehetsége, a mindössze 13 éves Luis Munoz bekerült a Bayern München elleni UEFA Ifjúsági Liga mérkőzés keretébe. A fiatal középpályás korábban is játszott már idősebb korosztályokban, szeptemberben az angol U15-ös válogatott tagja volt.

Munoz nemrég az Arsenal U16-os csapatával Premier League Nemzeti Bajnoki címet nyert, amikor 2-1-re legyőzték az Aston Villát a döntőben. A mérkőzésen Emerson Nwaneri - akinek bátyja, Ethan az első csapat tagja - két gólt szerzett.

A Bayern elleni mai mérkőzésen több fiatal tehetség is lehetőséget kaphat. A 15 éves Emerson Nwaneri és a szintén 15 éves Charlie Phillips kapus is a cserepadon foglal helyet, míg Angelinou Pedro, aki az Arsenal U16-os csapatának kapitánya volt a bajnoki döntőben, szintén bekerült a keretbe.

Az Arsenal eddig mind a négy UEFA Ifjúsági Liga mérkőzését elveszítette az idei szezonban, így kevés esélye van a kieséses szakaszba jutásra. A tapasztalatot a keretben Max Dowman képviseli, aki már az első csapatban is bemutatkozott ebben a szezonban.
Címlapkép: Getty Images
#sport #fiatal #fiatalok #sportoló #futball #uefa #premier league #Arsenal #angol foci #angol válogatott #bayern münchen

