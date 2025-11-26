Mikel Arteta szerint az Arsenal még mindig "más univerzumban" van a Real Madridhoz és a Bayern Münchenhez képest, mivel a londoni klub még sosem nyert...
Hoppá: 13 éves futballista debütálhat ma az Arsenalban, sokat várnak tőle
Az Arsenal 13 éves tehetségét, Luis Munozt beválogatták az UEFA Ifjúsági Liga keretébe, és ma akár debütálhat is a nála évekkel idősebb játékosok között - írta a The Standard.
Az Arsenal fiatal tehetsége, a mindössze 13 éves Luis Munoz bekerült a Bayern München elleni UEFA Ifjúsági Liga mérkőzés keretébe. A fiatal középpályás korábban is játszott már idősebb korosztályokban, szeptemberben az angol U15-ös válogatott tagja volt.
Munoz nemrég az Arsenal U16-os csapatával Premier League Nemzeti Bajnoki címet nyert, amikor 2-1-re legyőzték az Aston Villát a döntőben. A mérkőzésen Emerson Nwaneri - akinek bátyja, Ethan az első csapat tagja - két gólt szerzett.
A Bayern elleni mai mérkőzésen több fiatal tehetség is lehetőséget kaphat. A 15 éves Emerson Nwaneri és a szintén 15 éves Charlie Phillips kapus is a cserepadon foglal helyet, míg Angelinou Pedro, aki az Arsenal U16-os csapatának kapitánya volt a bajnoki döntőben, szintén bekerült a keretbe.
Az Arsenal eddig mind a négy UEFA Ifjúsági Liga mérkőzését elveszítette az idei szezonban, így kevés esélye van a kieséses szakaszba jutásra. A tapasztalatot a keretben Max Dowman képviseli, aki már az első csapatban is bemutatkozott ebben a szezonban.
