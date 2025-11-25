Fontos papírt írt alá a FIFA: sok országnak segíthet, de a szurkolók mit szólnak hozzá?

A FIFA és a Szaúd-arábiai Fejlesztési Alap 1 milliárd dolláros együttműködést jelentett be a globális futball-infrastruktúra fejlesztésére, elsősorban a fejlődő országok számára - írta meg a The Guardian.

A nemzetközi labdarúgó szövetség hétfőn közölte, hogy egyetértési megállapodást írt alá a szaúdi kormányzati ügynökséggel, amely kedvezményes hiteleket fog biztosítani stadionok és egyéb infrastruktúrák építésére és felújítására. A megállapodás értelmében a hitelek odaítélésénél a fejlődő országok élveznek elsőbbséget.

A FIFA közleménye szerint az új partnerség célja, hogy "támogassa a nemzeti kormányokat modern, többfunkciós sportlétesítmények tervezésében, finanszírozásában és építésében".

Gianni Infantino, a FIFA elnöke szerint a finanszírozásra azért van szükség, hogy olyan stadionok épülhessenek, amelyek alkalmasak FIFA által jóváhagyott tornák megrendezésére.

Számos tagszövetségnek további támogatásra van szüksége a versenyekhez szükséges infrastruktúrához. Ez a megállapodás kulcsfontosságú lépés annak biztosításában, hogy tagszövetségeink rendelkezzenek a megfelelő létesítményekkel, hogy a futball valóban globálissá váljon

- nyilatkozta.

Ez a megállapodás csak a legújabb eleme a FIFA és Szaúd-Arábia között egyre erősödő kapcsolatnak. Az öböl menti állam 2034-ben rendezi a férfi világbajnokságot, míg állami tulajdonú olajvállalata, az Aramco tavaly vált a FIFA "jelentős világméretű partnerévé" egy négyéves megállapodás keretében.

A Szaúdi Állami Befektetési Alap (PIF) emellett az idei nyári klubvilágbajnokság hivatalos partnere volt, míg leányvállalata, a Surj Sport Investment 1 milliárd dolláros részesedést vásárolt a Dazn streamingszolgáltatóban, miután az maga is 1 milliárd dollárt fizetett a klubvilágbajnokság kizárólagos globális közvetítési jogaiért.

A FIFA nonprofit szervezet, és Bryan Swanson, a szervezet médiaigazgatója egy nemrégiben a Guardiannek írt levelében kifejtette:

A FIFA által generált bevételeket a labdarúgás – férfi, női, ifjúsági – növekedésének támogatására fordítják a FIFA 211 tagszövetsége körében világszerte. A FIFA már most is évente több millió dollárt oszt szét tagszövetségei között a FIFA Forward program keretében. Ez a pénz azonban nagyrészt a szövetségek működési költségeinek fedezésére és a nemzeti szintű részvétel fejlesztésére szolgál, és úgy tűnik, más nagyságrendű finanszírozásra van szükség a stadionok, különösen a nemzeti stadionok fejlesztéséhez

- írták a levélben.

A Szaúd-arábiai Fejlesztési Alap 1974 óta működik. A fejlődő országoknak nyújtott hitelfinanszírozással régóta az infrastruktúrára összpontosítja befektetéseit, tavaly például 100 millió dolláros hitelt nyújtott pakisztáni vízerőmű-projektek finanszírozására. A FIFA közleménye szerint az új megállapodás az alap prioritásainak változását tükrözi, amely "a sportinfrastruktúrát emeli fejlesztési programjának központi elemévé, felismerve az ágazat egyedülálló képességét a foglalkoztatás generálására, a turizmus fellendítésére, az egészség előmozdítására és a közösségi kapcsolatok erősítésére".