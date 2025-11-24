2025. november 24. hétfő Emma
Mogyoród, 2025. augusztus 3.Lewis Hamilton, a Ferrari brit versenyzõje a Forma-1-es Magyar Nagydíjon a célba érés után a mogyoródi Hungaroringen 2025. augusztus 3-án.MTI/Balogh Zoltán
Sport

Hoppá, visszavonulhat Lewis Hamilton? Keményet nyilatkozott a hétszeres világbajnok 2026-ról

Pénzcentrum
2025. november 24. 10:17

Lewis Hamilton nehéz időszakot él át a Ferrarinál, és a Las Vegas-i Nagydíj után kijelentette, hogy nem várja a 2026-os szezont. A hétszeres világbajnok idén még nem állhatott dobogóra a maranellói csapattal. - jelentette a BBC.

Hamilton a Las Vegas-i versenyhétvégén az utolsó helyről indult, ami pályán mutatott teljesítmény alapján először fordult elő 19 éves Formula 1-es pályafutása során. Bár a futamon előre tudott lépni a pontszerző helyekig, a verseny végén nem tudta megelőzni Nico Hülkenberg Sauberét a közepes keverékű gumikon.

A brit pilóta eredetileg a 10. helyen ért célba, de később a McLarenek kizárása miatt a 8. helyre lépett előre. "Szörnyű eredmény. Semmi pozitívumot nem tudok kiemelni a mai napból" - nyilatkozta Hamilton a BBC Radio 5 Live-nak. "Alig várom, hogy vége legyen, várom a befejezését. Nem várom a következőt." Amikor megkérdezték, hogy a következő, katari versenyre utalt-e, Hamilton azt válaszolta: "A következő szezont."

Frederic Vasseur, a Ferrari csapatfőnöke a pilóta kijelentésével kapcsolatban megjegyezte, hogy azok a verseny utáni hevületben születtek. "Nyugodjunk le. Amikor valaki kiszáll az autóból és azonnal nyilatkozik, az mindig egy kicsit túlzó. Beszéljünk erről a csapatmegbeszélés után" - mondta Vasseur.

A csapatfőnök hozzátette: "Nyilvánvalóan nehéz volt Lewis számára az utóbbi néhány hétvége, és elmondta, hogy nehéz volt. Megértem Lewis reakcióját közvetlenül a verseny után, de le kell nyugodnunk, meg kell beszélnünk, és a következő két versenyre kell koncentrálnunk, mert ott visszatérünk."

Hamilton jelenleg a hatodik helyen áll a világbajnokságban, 73 ponttal lemaradva csapattársa, Charles Leclerc mögött, aki az ötödik pozíciót foglalja el. A 40 éves brit pilóta még nem állhatott dobogóra a Ferrari színeiben a versenyeken, bár márciusban megnyerte a kínai sprintfutamot.

Ha az idény utolsó két versenyén sem sikerül a legjobb három között végeznie, ez lesz Hamilton első olyan Formula 1-es szezonja, amikor egyszer sem állhatott dobogóra. A Sky Sportsnak adott interjújában így fogalmazott: "Szörnyen érzem magam. Ez a valaha volt legrosszabb szezonom, és bármennyire is próbálkozom, egyre rosszabb lesz."
Figyelem! Ezt a jelentést sokaknak kötelező elkészíteni Magyarországon