Spanyol focistalegenda vette meg a botrányoktól hangos kerékpárcsapatot: vajon miért most szállt be?

Andres Iniesta spanyol futballlegenda és világbajnok által társalapított branding cég vette át a korábbi Israel-Premier Tech kerékpárcsapatot, amely 2026-tól NSN Cycling néven, svájci regisztrációval folytatja működését - írta a BBC.
A csütörtök esti bejelentés szerint a csapat tulajdonosváltáson esett át és svájci regisztrációt kapott, miután izraeli tulajdonosai több Palesztin-párti tüntetés célpontjává váltak, illete elvesztették címszponzorukat is.
Az NSN (Never Say Never) nevű vállalat, amelyet Iniesta társalapítóként jegyez, saját meghatározása szerint "globális közönségeket köt össze a sport és szórakoztatás erejével". A csapat közleménye szerint "svájci csapat spanyol struktúrával" lesz.
A korábbi címszponzor Premier Tech idén októberben jelentette be távozását, miután nyilvános nyomást gyakorolt rá a szeptemberi Vuelta a España során történt, főként az Israel-Premier Tech ellen irányuló pro-palesztin tüntetések miatt.
Derek Gee kanadai versenyző szintén felbontotta szerződését a csapattal a Vuelta előtt, "komoly aggályokra" hivatkozva. A négyszeres Tour de France-győztes Chris Froome, aki 2020-ban szerződött a csapathoz, múlt héten távozott, miután idén súlyos sérüléseket szenvedett egy edzésbalesetben. Erről a Pénzcentrum is beszámolt:
Sylvan Adams kanadai-izraeli milliárdos, aki 2014 óta volt az Israel-Premier Tech társtulajdonosa, nemrég visszalépett a napi működtetéstől az izraeli-gázai konfliktus miatt a csapatot ért viták következtében. A most ősszel rendezett Vuelta során több incidens is történt: az egyik szakaszon tüntetők akadályt gördítettek az Israel-Premier Tech elé a csapatidőfutam során, ami négy versenyzőt kiejtett. A verseny utolsó, madridi szakaszának egy részét pedig törölni kellett, miután tüntetők eltorlaszolták az útvonalat.
A 41 éves Iniesta elsősorban a Barcelonával és a spanyol válogatottal elért sikerei révén ismert, többek között ő szerezte a győztes gólt a 2010-es dél-afrikai világbajnoki döntőben. A futballlegenda visszavonulása óta aktív üzleti tevékenységet folytat, és közismerten kedveli a növekvő népszerűségnek örvendő gravel kerékpározást.
A csapat várhatóan a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség (UCI) World Tour helyeinek egyikét foglalja majd el 2026-tól, miután három szezont a másodosztályú ProTeam kategóriában töltött, ahová elegendő pont hiányában esett vissza.
