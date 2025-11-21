Spanyol focistalegenda vette meg a botrányoktól hangos kerékpárcsapatot: vajon miért most szállt be?

Andres Iniesta spanyol futballlegenda és világbajnok által társalapított branding cég vette át a korábbi Israel-Premier Tech kerékpárcsapatot, amely 2026-tól NSN Cycling néven, svájci regisztrációval folytatja működését - írta a BBC.

A csütörtök esti bejelentés szerint a csapat tulajdonosváltáson esett át és svájci regisztrációt kapott, miután izraeli tulajdonosai több Palesztin-párti tüntetés célpontjává váltak, illete elvesztették címszponzorukat is.

Az NSN (Never Say Never) nevű vállalat, amelyet Iniesta társalapítóként jegyez, saját meghatározása szerint "globális közönségeket köt össze a sport és szórakoztatás erejével". A csapat közleménye szerint "svájci csapat spanyol struktúrával" lesz.

KATTINTS a friss és élő eredményekért, sporthírekért a Pénzcentrum sportoldalára!

A korábbi címszponzor Premier Tech idén októberben jelentette be távozását, miután nyilvános nyomást gyakorolt rá a szeptemberi Vuelta a España során történt, főként az Israel-Premier Tech ellen irányuló pro-palesztin tüntetések miatt.

Derek Gee kanadai versenyző szintén felbontotta szerződését a csapattal a Vuelta előtt, "komoly aggályokra" hivatkozva. A négyszeres Tour de France-győztes Chris Froome, aki 2020-ban szerződött a csapathoz, múlt héten távozott, miután idén súlyos sérüléseket szenvedett egy edzésbalesetben. Erről a Pénzcentrum is beszámolt:

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

EZ IS ÉRDEKELHET Lélegzetvisszafojtva várják a híreket a rajongók: elgázolták a Tour egykori győztesét Chris Froome-t otthona közelében gázolta el egy autós, még a mai napon megműtik Monacóban.

Sylvan Adams kanadai-izraeli milliárdos, aki 2014 óta volt az Israel-Premier Tech társtulajdonosa, nemrég visszalépett a napi működtetéstől az izraeli-gázai konfliktus miatt a csapatot ért viták következtében. A most ősszel rendezett Vuelta során több incidens is történt: az egyik szakaszon tüntetők akadályt gördítettek az Israel-Premier Tech elé a csapatidőfutam során, ami négy versenyzőt kiejtett. A verseny utolsó, madridi szakaszának egy részét pedig törölni kellett, miután tüntetők eltorlaszolták az útvonalat.

A 41 éves Iniesta elsősorban a Barcelonával és a spanyol válogatottal elért sikerei révén ismert, többek között ő szerezte a győztes gólt a 2010-es dél-afrikai világbajnoki döntőben. A futballlegenda visszavonulása óta aktív üzleti tevékenységet folytat, és közismerten kedveli a növekvő népszerűségnek örvendő gravel kerékpározást.

A csapat várhatóan a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség (UCI) World Tour helyeinek egyikét foglalja majd el 2026-tól, miután három szezont a másodosztályú ProTeam kategóriában töltött, ahová elegendő pont hiányában esett vissza.