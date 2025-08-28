2025. augusztus 28. csütörtök Ágoston
33 °C Budapest
Col DAspin, Franciaország - 2015. július 15: Froome a Team sky sárga trikóban és fő riválisa Quintana a Movistar csapatból fehér trikóban, a mezőnyön belül, a Pireneusok hegységben lévő Col DAspin felé vezető úton a Le Tour de France
Sport

Lélegzetvisszafojtva várják a híreket a rajongók: elgázolták a Tour egykori győztesét

MTI
2025. augusztus 28. 15:23

Chris Froome-t otthona közelében gázolta el egy autós, még a mai napon megműtik Monacóban.

Súlyos, de stabil az állapota a brit kerékpárversenyzőnek, Chris Froome-nak, akit edzés közben gázoltak el monacói otthona közelében. A beszámolók szerint a 40 éves bringás eszméleténél van, de mentőhelikopterrel kellett kórházba vinni.

A vizsgálatok légmellet, öt törött bordát és ágyéki csigolyatörést mutattak ki, ezért csütörtök délután műtéten esik át. Csapata, az Israel-Premier Tech tisztázta, hogy Fromme egedül volt, más jármű vagy kerékpár nem volt érintett a balesetben - a hírek szerint autó gázolta el.

Chris Froome négy alkalommal nyerte meg a legrangosabb országúti körversenyt, a Tour de France-t, legutóbb 2017-ben. 2021-ben szerződött jelenlegi csapatába, ahol a nagyobb eredményeket már nem szállította: háromhetesen szakaszt utoljára hét éve, a Giro d' Italian tudott nyerni.
Címlapkép: Getty Images
