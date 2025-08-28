Heves szóváltásba keveredett Taylor Townsend és Jelena Ostapenko a US Open második fordulójában lejátszott mérkőzésük után.
Lélegzetvisszafojtva várják a híreket a rajongók: elgázolták a Tour egykori győztesét
Chris Froome-t otthona közelében gázolta el egy autós, még a mai napon megműtik Monacóban.
Súlyos, de stabil az állapota a brit kerékpárversenyzőnek, Chris Froome-nak, akit edzés közben gázoltak el monacói otthona közelében. A beszámolók szerint a 40 éves bringás eszméleténél van, de mentőhelikopterrel kellett kórházba vinni.
A vizsgálatok légmellet, öt törött bordát és ágyéki csigolyatörést mutattak ki, ezért csütörtök délután műtéten esik át. Csapata, az Israel-Premier Tech tisztázta, hogy Fromme egedül volt, más jármű vagy kerékpár nem volt érintett a balesetben - a hírek szerint autó gázolta el.
Chris Froome négy alkalommal nyerte meg a legrangosabb országúti körversenyt, a Tour de France-t, legutóbb 2017-ben. 2021-ben szerződött jelenlegi csapatába, ahol a nagyobb eredményeket már nem szállította: háromhetesen szakaszt utoljára hét éve, a Giro d' Italian tudott nyerni.
Az előny a Győrnél van, miután 2-1-re győzni tudtak az első meccsen. Megnéztük a statisztikákat, és megpróbálunk rájönni arra, hogy kinek van nagyobb esélye a...
Ahogy arról korábban beszámoltunk, a keddi napon az NB II-ben szereplő Kecskemét menesztette Gera Zoltán a vezetőedzői posztról.
Érik a Premier League történetének legnagyobb csalási botránya: maffiamódszerrel játszották le előre a meccseket a játékosok?
Egy korábbi rendőrségi vezető szerint Premier League-játékosok is érintettek lehetnek mérkőzések manipulálásában
Lewis Hamilton nehéz időszakon megy keresztül a Ferrarihoz való átigazolása óta, annak ellenére, hogy a szezon elején biztatóan indult a kínai sprintfutam-győzelmével.
Travis Kelce se sajnálta a pénzt a Taylor Swiftnek adott eljegyzési gyűrűre, de valaki még őt is lepipálja, ha luxusról van szó.
Még fordítani is tudott a West Ham a keddi Ligakupa-meccsen, de aztán megint veszített - a feszültséget már a mindig higgadt kapitány sem bírja.
A legendás sportkommentátor hét világbajnokságot közvetített pályafutása során, emellett rengeteg angol klubnál, valamint a tévéből is jól ismerték.
Minden, amit a válogatott újoncairól tudni kell: ki az a Molnár Zsombor, Tóth Barna, Lukács Dániel, Ötvös Bence?
Molnár Rajmund, Ötvös Bence, Tóth Barna és Lukács Dániel egyaránt komoly teljesítményt raktak le az asztalra, ami válogatott meghívót ért a szeptemberi selejtezők előtt.
Alan Shearer szerint a Unitednek már ezen a hétvégén meg kell kezdenie a győzelmek gyártását, mert később ez mind nehezebb lesz.
Kilvinger Levente sikeres próbajáték után költözik Rómába, ahol a határ tényleg a csillagos ég.
A Tampa Bay Buccaneers kivágta a csapatból Desmond Watsont, az NFL történetének legnehezebbként számon tartott játékosát, miután nem tudott megfelelő mértékben lefogyni.
A Fradinak idegenben kellene csodát tennie a BL-főtábláért, de a statisztikák nem sok jót ígérnek. Megfordíthatják a történelmet Bakuban? #Fradi #BL
A Wizz Air légitársaság lett a világbajnoki selejtezőkre készülő magyar férfi labdarúgó-válogatott főszponzora.
Az NFL-sztár és a világ talán legnépszerűbb énekesnője két éve járnak, az esküvő dátuma még nem ismert.
A 20 éves középpályás idén még egyetlen percet sem játszott a csapatban, ezért távozni szeretne Manchesterből.
Gera Zoltánt két év alatt másodszor rúgja ki másodosztályban szereplő klub, ezúttal Kecskeméten köszönték meg a munkáját.
A Cadillac Forma–1-es csapata bejelentette, hogy 2026-ban Valtteri Bottas és Sergio Pérez ül majd a versenyautóikba
Marco Rossi természetesen most is számít Szoboszlaira, Kerkezre és Dibusz Dénesre is, amikor Írország és Portugália ellen igyekszünk lépni kettőt a világbajnoki részvétel felé.
-
Fizetési meghagyásos eljárás: gyors és hatékony megoldás a lejárt tartozások behajtására
Az adósok többsége elismeri a követelést a MOKK szerint.
-
Fizetési sávok Magyarországon: Mi az elképzelés és mi a valós kép? (x)
Mennyit keresnek valójában a magyarországi szakmákban? Fizetési sávok, KSH-adatok és a No Fluff Jobs Salary Guide 2025 mutatják a valós képet.