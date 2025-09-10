Tüntetők tehetik tönkre a spanyol körversenyt: mi lesz így a Vuelta befutójával?

A Vuelta szervezői megerősítették, hogy a vasárnapi madridi befutót a tervek szerint megtartják, annak ellenére, hogy már nem az első tüntetés zavarja meg a spanyol körversenyt. A keddi, Egan Bernal által megnyert etapot 8 kilométerrel le kellett rövidíteni - írta a BBC.

Javier Guillen versenyigazgató "illegálisnak" nevezte a tüntetéseket, amelyek több szakaszt is érintettek a spanyol körversenyen. "Folytatjuk a Vueltát, és holnap elrajtol a következő szakasz" – jelentette ki Guillen a Poio és Castro de Herville közötti, eredetileg 168 kilométeres etap után, amelyet a célvonal előtt 3 kilométerrel tartott "nagy tüntetés" miatt kellett lerövidíteni.

"Nem lehet szakaszokat lerövidíteni, nem lehet blokkolni a kerékpárosok útját. Ez illegális, ahogy azt a büntető törvénykönyv és a sporttörvény is meghatározza. Mi egy sport vagyunk, és a sport célja az egyesítés. Ami nem ezt a célt szolgálja, az nem kapcsolódik a sporthoz" – hangsúlyozta a versenyigazgató.

A tüntetések elsősorban az Israel-Premier Tech csapat ellen irányultak, amelynek tulajdonosa az izraeli-kanadai üzletember, Sylvan Adams. Az 5. szakaszon, a csapatidőfutamon is megzavarták a versenyt, amikor tüntetők palesztin zászlókkal állták el az izraeli csapat útját.

Guillen határozottan elutasította, hogy a vasárnapi madridi befutót megváltoztassák: "Nincs B-tervünk Madrid elérésére, nincs szó a madridi szakasz helyettesítéséről, egyáltalán nem."

A 16. szakaszt a kolumbiai Egan Bernal (Ineos Grenadiers) nyerte 3 óra 35 perc 10 másodperces idővel, megelőzve a spanyol Mikel Landát. A francia Brieuc Rolland lett a harmadik, míg a brit Finlay Pickering a nyolcadik helyen végzett.

Az összetett versenyben továbbra is a kétszeres Tour de France-győztes dán Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) vezet, 48 másodperces előnnyel a portugál Joao Almeida előtt. A harmadik helyen a brit Tom Pidcock áll. A Vuelta szerdán egy újabb középhegyi szakasszal folytatódik, amely 143 kilométer hosszan O Barco de Valdeorras és Ponferrada között zajlik.