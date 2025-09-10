2025. szeptember 10. szerda Nikolett, Hunor
26 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
tour de france, bicikliverseny, kerékpár, bicikli[url=http://italiano.istockphoto.com/file_closeup.php?id=6630025/][img]http://italiano.istockphoto.com/file_thumbview_approve.php?size=1&id=6630025[/img][/url] [url=http://italiano
Sport

Tüntetők tehetik tönkre a spanyol körversenyt: mi lesz így a Vuelta befutójával?

Pénzcentrum
2025. szeptember 10. 12:16

A Vuelta szervezői megerősítették, hogy a vasárnapi madridi befutót a tervek szerint megtartják, annak ellenére, hogy már nem az első tüntetés zavarja meg a spanyol körversenyt. A keddi, Egan Bernal által megnyert etapot 8 kilométerrel le kellett rövidíteni - írta a BBC.

Javier Guillen versenyigazgató "illegálisnak" nevezte a tüntetéseket, amelyek több szakaszt is érintettek a spanyol körversenyen. "Folytatjuk a Vueltát, és holnap elrajtol a következő szakasz" – jelentette ki Guillen a Poio és Castro de Herville közötti, eredetileg 168 kilométeres etap után, amelyet a célvonal előtt 3 kilométerrel tartott "nagy tüntetés" miatt kellett lerövidíteni.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

"Nem lehet szakaszokat lerövidíteni, nem lehet blokkolni a kerékpárosok útját. Ez illegális, ahogy azt a büntető törvénykönyv és a sporttörvény is meghatározza. Mi egy sport vagyunk, és a sport célja az egyesítés. Ami nem ezt a célt szolgálja, az nem kapcsolódik a sporthoz" – hangsúlyozta a versenyigazgató.

A tüntetések elsősorban az Israel-Premier Tech csapat ellen irányultak, amelynek tulajdonosa az izraeli-kanadai üzletember, Sylvan Adams. Az 5. szakaszon, a csapatidőfutamon is megzavarták a versenyt, amikor tüntetők palesztin zászlókkal állták el az izraeli csapat útját.

KATTINTS a friss eredményekért, hírekért a Sportonlinera!

Guillen határozottan elutasította, hogy a vasárnapi madridi befutót megváltoztassák: "Nincs B-tervünk Madrid elérésére, nincs szó a madridi szakasz helyettesítéséről, egyáltalán nem."

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A 16. szakaszt a kolumbiai Egan Bernal (Ineos Grenadiers) nyerte 3 óra 35 perc 10 másodperces idővel, megelőzve a spanyol Mikel Landát. A francia Brieuc Rolland lett a harmadik, míg a brit Finlay Pickering a nyolcadik helyen végzett.

Az összetett versenyben továbbra is a kétszeres Tour de France-győztes dán Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) vezet, 48 másodperces előnnyel a portugál Joao Almeida előtt. A harmadik helyen a brit Tom Pidcock áll. A Vuelta szerdán egy újabb középhegyi szakasszal folytatódik, amely 143 kilométer hosszan O Barco de Valdeorras és Ponferrada között zajlik.
Címlapkép: Getty Images
#kerékpár #sport #vasárnap #spanyolország #szakasz #szakaszhosszabbítás #spanyol #körverseny #vuelta a espana

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:07
12:57
12:47
12:32
12:16
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 10.
Így fusiznak ma Magyarországon a tanárok: sokan ebben látják a nagy pénzt, simán bele is állnak
2025. szeptember 9.
Rengeteg magyar már hitelkártyára vesz ételt, benzint: komoly kamatot nyög, aki nem fizet időben
2025. szeptember 10.
Laptop igénylés KRÉTA-ban: hamarosan indul a regisztráció, 2025-ben már csak használt laptop jut?
2025. szeptember 10.
Megszólalt a boltbezárásokról a Pepco hazai igazgatója: ez vár a magyarországi üzleteikre
2025. szeptember 9.
Apasági szabadság itthon: sok család ezért nem mer belevágni, mi lesz így a megélhetéssel?
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 10. szerda
Nikolett, Hunor
37. hét
Szeptember 10.
Az öngyilkosság megelőzésének világnapja
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Álomszép Szoboszlai-gól! Ezzel verte meg a Liverpool az Arsenalt, mutatjuk videón!
2
1 hete
Tinédzser snooker-fenomén oktatja a nagyokat: mindenki a 18 éves reménység lábai előtt hever
3
1 hete
F1 Olasz Nagydíj 2025: itt a Forma 1 menetrend, a Formula 1 versenynaptár Olaszország, Monza helyszínen
4
7 napja
Szexi szettben nézett focimeccset a fiatal magyar úszónő: szerencsét hozott a csapatának
5
1 hete
Megkopasztja a sztárfocistát az adózás: meglepő, mennyi marad a zsebében a levonások után
PÉNZÜGYI KISOKOS
Pénzügyi lízing
a lízingbe adó azért vásárol meg valamit, hogy azt határozott időre szóló szerződésben átadja használatra a lízingbe vevőnek, aki ezért díjat fizet. Egy idő elteltével a lízingbe vevő joga maradványértéken megvásárolni a lízing tárgyát. Ha nem él ezzel a jogával a lízing tárgya visszakerül a lízingbe adóhoz. Addig azonban az érték a lízingbe vevő könyvelésében szerepel, ő viseli közvetlen terheit, kárait és élvezi hasznát.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 10. 12:57
Laptop igénylés KRÉTA-ban: hamarosan indul a regisztráció, 2025-ben már csak használt laptop jut?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 10. 12:05
Kormányinfót hirdetett Gulyás Gergely: mit jelenthetnek be holnap?
Agrárszektor  |  2025. szeptember 10. 12:34
Olyan dolog jön szeptemberben Magyarországon, ami sokaknak fájni fog