teniszlabda füves teniszpályán, tenisz, sport, vonal
Sport

Hatalmas botrány érik Wimbledonban: lefújhatják a bővítést, sorompóba álltak a helyiek

Pénzcentrum
2025. november 21. 12:53

A wimbledoni teniszbajnokságra tervezett, 39 új füves pálya építési terve újabb akadályba ütközött, miután a helyi lakosok fellebbezési jogot kaptak az ügyben - számolt be a The Guardian.

Az All England Club (AELTC) tavaly engedélyt kapott Jules Pipe londoni helyettes polgármestertől, hogy a korábbi Wimbledon Park Golf Club területén új pályákat építsen. Ezt a döntést a felsőbíróság is jóváhagyta 2023. július 21-én.

A Save Wimbledon Park (SWP) nyomásgyakorló csoport azonban megtámadta ezt az ítéletet, és hétfőn bejelentették, hogy Holgate bíró engedélyezte a bírósági döntés felülvizsgálatát. A bíró indoklása szerint a fellebbezés érvei megalapozottak, és valós esély van a sikerre.

Az SWP álláspontja szerint a bővítési tervek egy "teniszipari komplexumot" hoznának létre, amely károsítaná a környezetet, és figyelmen kívül hagyja a helyi közösség érdekeit. A csoport két másik fronton is jogi csatát folytat az All England Clubbal, beleértve egy januári különálló bírósági ügyet, ahol egy bíró megvizsgálja, hogy a golfpálya "törvényes bizalmi vagyonkezelés" alá tartozhat-e, így közösségi rekreációs célokra kellene fenntartani.

A csoport azt is fontolgatja, hogy bírósághoz fordul az AELTC bizottsága által 1993-ban tett "korlátozó kötelezettségvállalás" ügyében, amelyben a klub megígérte, hogy soha nem fogja fejleszteni a területet.

"Ez egy Dávid és Góliát küzdelem" - közölte a Save Wimbledon Park. "Az AELTC egy gazdag és jól kapcsolt vállalati fejlesztő, amely évtizedek óta dolgozik azon, hogy átvegye ennek a fokozottan védett közparknak jelentős részét saját céljaira."

Christopher Coombe, egy helyi ügyvéd, aki ellenzi a terveket, kijelentette: "Az SWP soha nem volt teniszellenes. Úgy véljük, itt az ideje, hogy az AELTC elismerje a javaslataival kapcsolatos jogi és elvi problémákat, és konstruktív párbeszédet folytasson az SWP-vel és a helyi közösséggel."

Az All England Club azonban továbbra is bizakodó, hogy bővítési tervei, amelyek megháromszorozná területének méretét, a legújabb akadály ellenére is megvalósulnak. Egy szóvivő közleményben kijelentette: "Biztosak vagyunk abban, hogy a fellebbviteli bíróság végül úgy ítéli meg, hogy a felsőbíróság helyes döntést hozott a Nagy-Londoni Hatóság építési engedélyének fenntartásával."

"Terveink állandó otthont teremtenek a wimbledoni selejtező versenyeknek, de ami még fontosabb, 27 hektárnyi gyönyörű új parkterületet biztosítanak a helyiek számára, közösségi hozzáférést nyújtva olyan zöldterülethez, amely több mint 100 éven át magán golfklubként működött."
1
2 hete
Eddig nem látott videó került elő Michael Schumacher tragikus síbalesetéről
2
2 hete
Rendkívüli nyilatkozatott tett Szoboszlai Dominik: minden ezen múlik, a pályafutását érinti
3
5 napja
Formula-1 Las Vegas-i nagydíj 2025: itt az F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Las Vegas, Nevada helyszínen
4
2 hete
Azonnali hatállyal kirúgta edzőjét a küszködő Újpest: a pletykák szerint, nagy név lehet Krznar utódja
5
1 hete
Kitálalt távozásáról a Manchester City egykori kapusa: "nem volt értelme, hogy maradjak"
