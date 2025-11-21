Boris Becker, a háromszoros wimbledoni bajnok, őszintén beszélt börtönélményeiről és arról, hogyan változtatta meg életét a 231 napos fogság, amelyet adócsalás miatt kellett letöltenie.
Hatalmas botrány érik Wimbledonban: lefújhatják a bővítést, sorompóba álltak a helyiek
A wimbledoni teniszbajnokságra tervezett, 39 új füves pálya építési terve újabb akadályba ütközött, miután a helyi lakosok fellebbezési jogot kaptak az ügyben - számolt be a The Guardian.
Az All England Club (AELTC) tavaly engedélyt kapott Jules Pipe londoni helyettes polgármestertől, hogy a korábbi Wimbledon Park Golf Club területén új pályákat építsen. Ezt a döntést a felsőbíróság is jóváhagyta 2023. július 21-én.
A Save Wimbledon Park (SWP) nyomásgyakorló csoport azonban megtámadta ezt az ítéletet, és hétfőn bejelentették, hogy Holgate bíró engedélyezte a bírósági döntés felülvizsgálatát. A bíró indoklása szerint a fellebbezés érvei megalapozottak, és valós esély van a sikerre.
Az SWP álláspontja szerint a bővítési tervek egy "teniszipari komplexumot" hoznának létre, amely károsítaná a környezetet, és figyelmen kívül hagyja a helyi közösség érdekeit. A csoport két másik fronton is jogi csatát folytat az All England Clubbal, beleértve egy januári különálló bírósági ügyet, ahol egy bíró megvizsgálja, hogy a golfpálya "törvényes bizalmi vagyonkezelés" alá tartozhat-e, így közösségi rekreációs célokra kellene fenntartani.
KATTINTS a friss és élő eredményekért a Sportonlinera!
A csoport azt is fontolgatja, hogy bírósághoz fordul az AELTC bizottsága által 1993-ban tett "korlátozó kötelezettségvállalás" ügyében, amelyben a klub megígérte, hogy soha nem fogja fejleszteni a területet.
"Ez egy Dávid és Góliát küzdelem" - közölte a Save Wimbledon Park. "Az AELTC egy gazdag és jól kapcsolt vállalati fejlesztő, amely évtizedek óta dolgozik azon, hogy átvegye ennek a fokozottan védett közparknak jelentős részét saját céljaira."
JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Christopher Coombe, egy helyi ügyvéd, aki ellenzi a terveket, kijelentette: "Az SWP soha nem volt teniszellenes. Úgy véljük, itt az ideje, hogy az AELTC elismerje a javaslataival kapcsolatos jogi és elvi problémákat, és konstruktív párbeszédet folytasson az SWP-vel és a helyi közösséggel."
Az All England Club azonban továbbra is bizakodó, hogy bővítési tervei, amelyek megháromszorozná területének méretét, a legújabb akadály ellenére is megvalósulnak. Egy szóvivő közleményben kijelentette: "Biztosak vagyunk abban, hogy a fellebbviteli bíróság végül úgy ítéli meg, hogy a felsőbíróság helyes döntést hozott a Nagy-Londoni Hatóság építési engedélyének fenntartásával."
"Terveink állandó otthont teremtenek a wimbledoni selejtező versenyeknek, de ami még fontosabb, 27 hektárnyi gyönyörű új parkterületet biztosítanak a helyiek számára, közösségi hozzáférést nyújtva olyan zöldterülethez, amely több mint 100 éven át magán golfklubként működött."
Londonban elhunyt Cselkó Tibor, az 1955-ben Európa-bajnok férfi kosárlabda-válogatott vezéregyénisége.
Erős párosítások alakultak ki az európai vb-pótselejtezőkben, és az is kiderült, kik kezdhetnek hazai pályán.
Hamilton visszautasítja a Ferrari elnökének kritikáját, és teljes elkötelezettségéről biztosítja a csapatot a nehéz szezon ellenére.
Elfogatóparancsot adtak ki Edouard Ndjodo, a Siófok, a Honvéd és a Ferencváros egykori kameruni légiósa ellen garázdaság miatt.
A Lakers szupersztárja lett az első játékos az NBA történetében, aki 23 egymást követő szezonban lépett pályára.
Ruben Amorim komolyan tervezi a Manchester United legendáinak visszahívását a klubhoz, hogy tapasztalataikkal segítsék a fiatal játékosok fejlődését.
A Liverpool újabb sztárigazolást tervez, de ezért mélyen a zsebükbe kell majd nyúlni: Alessandro Bastoni lehet Virgil van Dijk utódja.
A wimbledoni tenisztorna mentességet kaphat a jegyviszonteladási szigorítások alól bizonyos jegytípusokra vonatkozóan, ami jelentős győzelem lenne a verseny szervezői számára.
Ernst Tanner MLS-sportvezető ellen súlyos vádak merültek fel, amelyek szerint homofób, rasszista és szexista megjegyzéseket tett.
Az NFL nemzetközi terjeszkedése rekordévet zárt, hét mérkőzést rendeztek öt különböző országban, köztük először Spanyolországban és Írországban is.
Hatalmas meccsen 4-2-re verték a skótok a dánokat, ezzel az utolsó nap végén álltak a csoport élére, s jutottak ki egyenes ágon.
Az utolsó közép-amerikai selejtezős játéknapon még három válogatott biztosította be vébérészvételét: ketten sok év után térnak vissza, rekorder újonc is van.
Lisa Benn állítása szerint azért vesztette el nemzetközi játékvezetői pozícióját, mert panaszt tett egy játékvezetőket edző szakember által elkövetett fizikai inzultus miatt.
Cristiano Ronaldo a Fehér Házban találkozik Donald Trump amerikai elnökkel, ez közel egy évtized után az első nyilvános amerikai megjelenése lesz
A Magyar Labdarúgó Szövetség jövő kedden értékeli Marco Rossi szövetségi kapitány teljesítményét.
Leszámolnak végre a jegyárakat felpörgető oldalakkal: asztalra csapott a hatóság, nem mehet ez így tovább
A brit versenyhivatal nyolc vállalat ellen indított vizsgálatot tisztességtelen online árképzési gyakorlatok miatt, köztük a StubHub és viagogo jegyértékesítő oldalak ellen is.
A Cincinnati Bengals elkapója, Ja'Marr Chase egy mérkőzésre szóló eltiltást kapott, miután leköpte a Pittsburgh Steelers játékosát, Jalen Ramsey-t.
Carlos Alcaraz világelső teniszező sérülés miatt visszalépett a spanyol Davis Kupa-csapattól.
-
HL: Az öngondoskodás nem végrendelet – így adhat valódi védőhálót a családjának (x)
A legtöbben úgy gondolkodnak az öngondoskodásról, mint megtakarításról vagy jól megírt végrendeletről.