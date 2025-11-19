Ernst Tanner MLS-sportvezető ellen súlyos vádak merültek fel, amelyek szerint homofób, rasszista és szexista megjegyzéseket tett.
Érik a győzelem a wimbledoni tenisztorna szervezőinek: évek óta akarták már ezt, most végre jöhet
A wimbledoni tenisztorna mentességet kaphat a jegyviszonteladási szigorítások alól bizonyos jegytípusokra vonatkozóan, ami jelentős győzelem lenne a verseny szervezői számára - számolt be a The Guardian.
A Financial Times jelentése szerint az All England Lawn Tennis Club (AELTC) korábban jelezte, hogy a miniszterek által javasolt tilalom, amely megtiltaná a jegyek névértéknél magasabb áron történő továbbértékesítését, megakadályozná a debenture bevételek létesítményfejlesztésre fordítását.
A debenture jegyek öt éven keresztül garantálnak ülőhelyet a Centre Court vagy a No 1 Court pályákon a torna minden napjára, valamint hozzáférést biztosítanak bizonyos éttermekhez és bárokhoz. Ezek a jegyek átruházhatók vagy eladhatók, ha tulajdonosuk nem tud részt venni az eseményen, így lehetőséget adva a költségek egy részének visszanyerésére, amelyek akár 116 000 fontra is rúghatnak.
KATTINTS a friss és élő sporteredményekért, hírekért a Sportonlinera!
A jövő évtől kezdődő ötéves időszakra közel 3800 debenture hely érhető el a Centre Court és a No 1 Court pályákon, amelyek magánúton vagy brókereken keresztül adhatók-vehetők. Az AELTC legfrissebb éves jelentése szerint a szervezet 61,7 millió fontot kapott a 2026-30-as időszakra szóló 2520 debenture első részletéért, további részletek esedékesek 2025 és 2026 februárjában. A klub közölte, hogy a debenture bevételeket részben hiteltörlesztésre használná fel.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A kormány javaslata szerint a jegyek másodlagos piacon, nyereséggel történő viszonteladását betiltanák a jegyüzérek és viszonteladó platformok, mint a Viagogo és a StubHub elleni régóta várt fellépés részeként. A várható döntés napokkal azután érkezik, hogy ismert zenészek, köztük a Radiohead, a Coldplay és Dua Lipa nyílt levélben szólították fel Keir Starmer miniszterelnököt, hogy váltsa valóra a Munkáspárt választási ígéretét a jegyüzérek által használt "kizsákmányoló és káros" weboldalak megfékezésére. Ennek első jeleként tegnap mi is beszámoltunk arról, hogy a brit fogyasztóvédelem alaposan a körmére néz nlhány jegyszolgáltatónak:
A terv megakadályozná, hogy bárki az eredeti árnál drágábban adjon el jegyeket, bár a viszonteladó platformok felszámíthatnának díjakat ezen az áron felül. A szigorítás azt követően várható, hogy az Oasis együttes újraegyesülési turnéjának jegyárai miatt számos rajongó panaszkodott a túlzott árakra.
Lisa Benn állítása szerint azért vesztette el nemzetközi játékvezetői pozícióját, mert panaszt tett egy játékvezetőket edző szakember által elkövetett fizikai inzultus miatt.
Cristiano Ronaldo a Fehér Házban találkozik Donald Trump amerikai elnökkel, ez közel egy évtized után az első nyilvános amerikai megjelenése lesz
A Magyar Labdarúgó Szövetség jövő kedden értékeli Marco Rossi szövetségi kapitány teljesítményét.
Leszámolnak végre a jegyárakat felpörgető oldalakkal: asztalra csapott a hatóság, nem mehet ez így tovább
A brit versenyhivatal nyolc vállalat ellen indított vizsgálatot tisztességtelen online árképzési gyakorlatok miatt, köztük a StubHub és viagogo jegyértékesítő oldalak ellen is.
A Cincinnati Bengals elkapója, Ja'Marr Chase egy mérkőzésre szóló eltiltást kapott, miután leköpte a Pittsburgh Steelers játékosát, Jalen Ramsey-t.
Carlos Alcaraz világelső teniszező sérülés miatt visszalépett a spanyol Davis Kupa-csapattól.
Augusztus 1. és 9. között Las Vegasban rendezik jövőre a Pro Handball USA elnevezésű kézilabdatornát, amelynek mezőnyében a Szeged férfi- és a Győr női csapata...
Az ukrán Olekszandr Uszik lemondott a Boksz Világszervezet (WBO) világbajnoki övéről, így már nem a profi ökölvívás vitathatatlan nehézsúlyú bajnoka.
Szoboszlai Dominiknek még mindig nagyon fáj az utolsó pillanatban kapott góllal történt kiesés, de azt mondta, a válogatott próbálja a pozitívumokat is megtalálni.
Még a dublini repülőtér is előtte tiszteleg, miután Troy Parrott mesterhármast rúgott a magyaroknak, ezzel pótselejtezőbe juttatva az ír válogatottat.
Anthony Joshua rekordösszegért lép ringbe Jake Paul ellen, a szakértők szerint azonban a pénz az egyetlen indok a mérkőzésre.
Az Egyesült Államok különleges vízumrendszert vezet be a 2026-os labdarúgó-világbajnokságra szurkolók számára, amely gyorsított eljárást biztosít a jegytulajdonosoknak
Körkorlátozás lesz érvényben a gumiabroncsokra a másfél hét múlva sorra kerülő Forma-1-es Katari Nagydíjon, a szezon utolsó előtti versenyhétvégéjén.
Az Angol Labdarúgó Szövetség (FA) ingyenes tanácsadást és mentális támogatást nyújt a gyűlölet és diszkrimináció áldozatainak az amatőr labdarúgásban.
Ismert focihuligán nyerte a százmilliós lottófőnyereményt: "Nem érdemeltem meg, de az élet nem fair!"
Az egykor az ellenfél szurkolóit vígan püfölő focihuligán azt mondta: szerinte nem érdemelt ekkora pénzt, az életét viszont megváltoztatta.
Luke Littler 18 évesen a világranglista élére került, ezután megnyerte a Grand Slam of Darts tornát.
A női párosban négyszeres Grand Slam-bajnok Babos Tímea hétfőn bejelentette, hogy a januári Australian Open után visszalép a tenisztől, de a 2028-as Los Angeles-i olimpián...
Erling Haaland történelmi teljesítménnyel vezette Norvégiát a 2026-os világbajnokságra, miután nyolc selejtező mérkőzésen 16 gólt szerzett.
-
Legendák a polcokon: vasárnapig akár közel féláron kaphatók a Lidl vásárlók legkedveltebb termékei
A friss vajas croissant és a Milbona kávés tejitalt november 16. vasárnapig jelentős kedvezménnyel lehet megvásárolni.
-
Nyakunkon a Black Friday, egyszer használatos bankkártyával lehet a legbiztonságosabb az online fizetés
A Gránit Bank ügyfélkörének digitális affinitását jelzi, hogy körükben az egyszer használatos kártya (EHK) használata még magasabb, az ügyfelek harmada él ezzel a lehetőséggel.
-
Három bankot is felvásárolt, most már a tőzsdére lépne a magyar közösségi bank
A Pénzcentrum Fáy Zsoltot, a MagNetbank elnökét az elmúlt évek akvizícióiról, a növekedési tervekről, közösségi bankolásról, de a permakultúrális gazdálkodásról is kérdezte.
-
HL: Az öngondoskodás nem végrendelet – így adhat valódi védőhálót a családjának (x)
A legtöbben úgy gondolkodnak az öngondoskodásról, mint megtakarításról vagy jól megírt végrendeletről.