A teniszpálya vonalai
Érik a győzelem a wimbledoni tenisztorna szervezőinek: évek óta akarták már ezt, most végre jöhet

Pénzcentrum
2025. november 19. 14:17

A wimbledoni tenisztorna mentességet kaphat a jegyviszonteladási szigorítások alól bizonyos jegytípusokra vonatkozóan, ami jelentős győzelem lenne a verseny szervezői számára - számolt be a The Guardian.

A Financial Times jelentése szerint az All England Lawn Tennis Club (AELTC) korábban jelezte, hogy a miniszterek által javasolt tilalom, amely megtiltaná a jegyek névértéknél magasabb áron történő továbbértékesítését, megakadályozná a debenture bevételek létesítményfejlesztésre fordítását.

A debenture jegyek öt éven keresztül garantálnak ülőhelyet a Centre Court vagy a No 1 Court pályákon a torna minden napjára, valamint hozzáférést biztosítanak bizonyos éttermekhez és bárokhoz. Ezek a jegyek átruházhatók vagy eladhatók, ha tulajdonosuk nem tud részt venni az eseményen, így lehetőséget adva a költségek egy részének visszanyerésére, amelyek akár 116 000 fontra is rúghatnak.

A jövő évtől kezdődő ötéves időszakra közel 3800 debenture hely érhető el a Centre Court és a No 1 Court pályákon, amelyek magánúton vagy brókereken keresztül adhatók-vehetők. Az AELTC legfrissebb éves jelentése szerint a szervezet 61,7 millió fontot kapott a 2026-30-as időszakra szóló 2520 debenture első részletéért, további részletek esedékesek 2025 és 2026 februárjában. A klub közölte, hogy a debenture bevételeket részben hiteltörlesztésre használná fel.

A kormány javaslata szerint a jegyek másodlagos piacon, nyereséggel történő viszonteladását betiltanák a jegyüzérek és viszonteladó platformok, mint a Viagogo és a StubHub elleni régóta várt fellépés részeként. A várható döntés napokkal azután érkezik, hogy ismert zenészek, köztük a Radiohead, a Coldplay és Dua Lipa nyílt levélben szólították fel Keir Starmer miniszterelnököt, hogy váltsa valóra a Munkáspárt választási ígéretét a jegyüzérek által használt "kizsákmányoló és káros" weboldalak megfékezésére. Ennek első jeleként tegnap mi is beszámoltunk arról, hogy a brit fogyasztóvédelem alaposan a körmére néz nlhány jegyszolgáltatónak:

A terv megakadályozná, hogy bárki az eredeti árnál drágábban adjon el jegyeket, bár a viszonteladó platformok felszámíthatnának díjakat ezen az áron felül. A szigorítás azt követően várható, hogy az Oasis együttes újraegyesülési turnéjának jegyárai miatt számos rajongó panaszkodott a túlzott árakra.
Címlapkép: Getty Images
#jegyárak #jegy #sport #verseny #szigorítás #tilalom #nagy-britannia #tenisz #sportgazdaság #wimbledon

