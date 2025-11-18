Leszámolnak végre a jegyárakat felpörgető oldalakkal: asztalra csapott a hatóság, nem mehet ez így tovább

A brit versenyhivatal nyolc vállalat ellen indított vizsgálatot tisztességtelen online árképzési gyakorlatok miatt, köztük a StubHub és viagogo jegyértékesítő oldalak, a Gold's Gym fitneszlánc és a Wayfair lakberendezési kiskereskedő ellen.

A Competition and Markets Authority (CMA) kedden jelentette be a vizsgálatokat, miután áttekintette az Egyesült Királyságban alkalmazott online árképzési és értékesítési gyakorlatokat. A hatóság elsősorban a fogyasztóvédelmi törvények megsértésének gyanúja miatt indított eljárást, különös tekintettel a "csepegtetett árazásra" és a félrevezető visszaszámlálók használatára.

A csepegtetett árazás – amely gyakori jelenség a rendezvény- és mozijegyeknél, valamint az edzőtermi tagságoknál – azt a gyakorlatot jelenti, amikor a vállalatok kezdetben alacsonyabb árat hirdetnek, de nem tüntetik fel előre a kötelező díjakat, és csak a fizetési folyamat végén vezetnek be elkerülhetetlen költségeket.

Az új Digital Markets, Competition and Consumers Act 2024 törvény alapján a CMA akár a vállalatok globális forgalmának 10%-áig terjedő bírságot is kiszabhat, és kártérítésre kötelezheti őket, ha bebizonyosodik a törvénysértés.

Sarah Cardell, a CMA vezérigazgatója közleményében hangsúlyozta: "Egy olyan időszakban, amikor a háztartások költségvetése folyamatos nyomás alatt áll, és mindannyian a legjobb ajánlatot keressük, elengedhetetlen, hogy az emberek magabiztosan vásárolhassanak online, tudva, hogy az általuk látott ár megegyezik a fizetendő összeggel, és az akciók valódiak."

A StubHub és a viagogo esetében azt vizsgálják, hogy a jegyvásárláskor felszámított kötelező többletdíjakat feltüntetik-e előre a fogyasztók számára. A hatóság április óta több mint 400 vállalkozást vizsgált 19 szektorban, és most további 100 cégnek küld figyelmeztetést a többletdíjak és az online értékesítési taktikák alkalmazásával kapcsolatos aggályokról.