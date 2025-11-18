Carlos Alcaraz világelső teniszező sérülés miatt visszalépett a spanyol Davis Kupa-csapattól.
Súlyos pénzt bukik a köpködő amerikaifocista: százezrektől esik el, megérte?
A Cincinnati Bengals elkapója, Ja'Marr Chase egy mérkőzésre szóló eltiltást kapott, miután leköpte a Pittsburgh Steelers játékosát, Jalen Ramsey-t - számolt be a The Guardian.
Az NFL felfüggesztette Ja'Marr Chase-t fizetés nélkül egy mérkőzésre, miután a vasárnapi Pittsburgh Steelers elleni találkozó negyedik negyedében leköpte Jalen Ramsey cornerbacket. Az incidens során Ramsey megragadta Chase sisakrostélyát és megütötte őt, amiért kiállították, míg Chase ellen a játékvezetők nem intézkedtek, mivel állításuk szerint nem látták a köpést.
Az NFL közleménye szerint Chase-t a "sportszerűség általánosan elfogadott elveivel ellentétes cselekedet" miatt büntették meg. A mérkőzés után, amelyet a Bengals 34-12-re elveszített, Chase tagadta, hogy leköpte volna ellenfelét, azonban egy cincinnati televízióállomás videófelvételt készített az esetről.
Chase a New England Patriots elleni hétvégi mérkőzést fogja kihagyni, bár joga van fellebbezni az eltiltás ellen. A felfüggesztés következtében az NFL Játékos Szövetség adatbázisa szerint legalább 448 333 dollár (átszámítva mintegy 149 millió forint) alapfizetést veszít el.
Zac Taylor, a Bengals vezetőedzője az eltiltás bejelentése előtt elmondta, hogy beszélt Chase-szel az incidensről. "Olyan, mintha megpróbálnánk valamit kihozni ebből a helyzetből. Ez az egyetlen dolog, ami feldühített" - nyilatkozta Taylor, aki hozzátette, hogy Chase, bár nem tökéletes, rendkívül fontos játékosa a csapatnak.
Ez a szezon második esete, amikor a liga köpés miatt büntet meg egy játékost. Korábban a Philadelphia Eagles védőjátékosát, Jalen Cartert is egy mérkőzésre tiltották el, miután leköpte Dak Prescott-ot, a Dallas Cowboys irányítóját a szezonnyitó mérkőzésen.
Anthony Joshua rekordösszegért lép ringbe Jake Paul ellen, a szakértők szerint azonban a pénz az egyetlen indok a mérkőzésre.
Az Egyesült Államok különleges vízumrendszert vezet be a 2026-os labdarúgó-világbajnokságra szurkolók számára, amely gyorsított eljárást biztosít a jegytulajdonosoknak
Körkorlátozás lesz érvényben a gumiabroncsokra a másfél hét múlva sorra kerülő Forma-1-es Katari Nagydíjon, a szezon utolsó előtti versenyhétvégéjén.
Az Angol Labdarúgó Szövetség (FA) ingyenes tanácsadást és mentális támogatást nyújt a gyűlölet és diszkrimináció áldozatainak az amatőr labdarúgásban.
Ismert focihuligán nyerte a százmilliós lottófőnyereményt: "Nem érdemeltem meg, de az élet nem fair!"
Az egykor az ellenfél szurkolóit vígan püfölő focihuligán azt mondta: szerinte nem érdemelt ekkora pénzt, az életét viszont megváltoztatta.
Luke Littler 18 évesen a világranglista élére került, ezután megnyerte a Grand Slam of Darts tornát.
A női párosban négyszeres Grand Slam-bajnok Babos Tímea hétfőn bejelentette, hogy a januári Australian Open után visszalép a tenisztől, de a 2028-as Los Angeles-i olimpián...
Erling Haaland történelmi teljesítménnyel vezette Norvégiát a 2026-os világbajnokságra, miután nyolc selejtező mérkőzésen 16 gólt szerzett.
A Kongói DK válogatottja tizenegyespárbajban legyőzte Nigériát, így biztosította helyét a selejtezőben.
Az UEFA szavazása szerint a Fradi támadójának bombája lett a játéknap legnagyobb gólja.
Formula-1 las vegas-i nagydíj 2025: itt az F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Las Vegas, Nevada helyszínen
Jövő héten rendezik a 2025-ös Forma 1-es világbajnokság egyik utolsó versenyhétvégéjét, a Forma 1 mezőnye ezúttal a kaszinók fővárosában, Las Vegasban feszül egymásnak.
Az MLSZ elnökét láthatóan megviselte a vereség, könnyek közt nyilatkozott az újságíróknak a fájdalmas eredmény után.
2026-ban sem lesz ott a magyar válogatott a világbajnokságon, miután az utolsó pillanatban kapott góllal 3-2-re kikapott Írországtól, így a pótselejtezőn sem lehet ott márciusban.
A portugál labdarúgó-bírók tiltakozásba kezdtek a klubok és tisztviselők részéről tapasztalt megfélemlítés ellen, miután több súlyos incidens is történt az elmúlt időszakban.
Az olimpiai és világbajnoki tornasport bírói rendszerét forradalmasíthatja a mesterséges intelligencia.
Győzelem és portugál segítség esetén mennybe menne Marco Rossi csapata, egy vereség viszont egy szívfacsaró kiesést jelentene a további kvalifikációs küzdelemből.
Az MLS-klubok tulajdonosai jóváhagyták a bajnokság versenynaptárának átalakítását, amely 2027-től az európai topligákhoz igazodik.
Julian Nagelsmann, a német válogatott szövetségi kapitánya megvédte Florian Wirtzet a Liverpool csapatánál nyújtott lassú kezdése miatt érkező kritikákkal szemben.
