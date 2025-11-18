Súlyos pénzt bukik a köpködő amerikaifocista: százezrektől esik el, megérte?

A Cincinnati Bengals elkapója, Ja'Marr Chase egy mérkőzésre szóló eltiltást kapott, miután leköpte a Pittsburgh Steelers játékosát, Jalen Ramsey-t - számolt be a The Guardian.

Az NFL felfüggesztette Ja'Marr Chase-t fizetés nélkül egy mérkőzésre, miután a vasárnapi Pittsburgh Steelers elleni találkozó negyedik negyedében leköpte Jalen Ramsey cornerbacket. Az incidens során Ramsey megragadta Chase sisakrostélyát és megütötte őt, amiért kiállították, míg Chase ellen a játékvezetők nem intézkedtek, mivel állításuk szerint nem látták a köpést.

Az NFL közleménye szerint Chase-t a "sportszerűség általánosan elfogadott elveivel ellentétes cselekedet" miatt büntették meg. A mérkőzés után, amelyet a Bengals 34-12-re elveszített, Chase tagadta, hogy leköpte volna ellenfelét, azonban egy cincinnati televízióállomás videófelvételt készített az esetről.

Chase a New England Patriots elleni hétvégi mérkőzést fogja kihagyni, bár joga van fellebbezni az eltiltás ellen. A felfüggesztés következtében az NFL Játékos Szövetség adatbázisa szerint legalább 448 333 dollár (átszámítva mintegy 149 millió forint) alapfizetést veszít el.

KATTINTS a friss és élő eredményekért, hírekért a Sportonlinera!

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Zac Taylor, a Bengals vezetőedzője az eltiltás bejelentése előtt elmondta, hogy beszélt Chase-szel az incidensről. "Olyan, mintha megpróbálnánk valamit kihozni ebből a helyzetből. Ez az egyetlen dolog, ami feldühített" - nyilatkozta Taylor, aki hozzátette, hogy Chase, bár nem tökéletes, rendkívül fontos játékosa a csapatnak.

Ez a szezon második esete, amikor a liga köpés miatt büntet meg egy játékost. Korábban a Philadelphia Eagles védőjátékosát, Jalen Cartert is egy mérkőzésre tiltották el, miután leköpte Dak Prescott-ot, a Dallas Cowboys irányítóját a szezonnyitó mérkőzésen.