2025. november 18. kedd Jenő
1 °C Budapest
VB selejtezők (Európa)
| | | |
VB selejtezők (Európa)
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Kragujevac, Szerbia - 2012. november 17: Wilson Composite bőrből készült másolata a hivatalos NFL amerikaifutball-labdának. A fotó stúdióban készült, kék színátmenettel a háttérben
Sport

Súlyos pénzt bukik a köpködő amerikaifocista: százezrektől esik el, megérte?

Pénzcentrum
2025. november 18. 17:16

A Cincinnati Bengals elkapója, Ja'Marr Chase egy mérkőzésre szóló eltiltást kapott, miután leköpte a Pittsburgh Steelers játékosát, Jalen Ramsey-t - számolt be a The Guardian.

Az NFL felfüggesztette Ja'Marr Chase-t fizetés nélkül egy mérkőzésre, miután a vasárnapi Pittsburgh Steelers elleni találkozó negyedik negyedében leköpte Jalen Ramsey cornerbacket. Az incidens során Ramsey megragadta Chase sisakrostélyát és megütötte őt, amiért kiállították, míg Chase ellen a játékvezetők nem intézkedtek, mivel állításuk szerint nem látták a köpést.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az NFL közleménye szerint Chase-t a "sportszerűség általánosan elfogadott elveivel ellentétes cselekedet" miatt büntették meg. A mérkőzés után, amelyet a Bengals 34-12-re elveszített, Chase tagadta, hogy leköpte volna ellenfelét, azonban egy cincinnati televízióállomás videófelvételt készített az esetről.

Chase a New England Patriots elleni hétvégi mérkőzést fogja kihagyni, bár joga van fellebbezni az eltiltás ellen. A felfüggesztés következtében az NFL Játékos Szövetség adatbázisa szerint legalább 448 333 dollár (átszámítva mintegy 149 millió forint) alapfizetést veszít el.

KATTINTS a friss és élő eredményekért, hírekért a Sportonlinera!

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Zac Taylor, a Bengals vezetőedzője az eltiltás bejelentése előtt elmondta, hogy beszélt Chase-szel az incidensről. "Olyan, mintha megpróbálnánk valamit kihozni ebből a helyzetből. Ez az egyetlen dolog, ami feldühített" - nyilatkozta Taylor, aki hozzátette, hogy Chase, bár nem tökéletes, rendkívül fontos játékosa a csapatnak.

Ez a szezon második esete, amikor a liga köpés miatt büntet meg egy játékost. Korábban a Philadelphia Eagles védőjátékosát, Jalen Cartert is egy mérkőzésre tiltották el, miután leköpte Dak Prescott-ot, a Dallas Cowboys irányítóját a szezonnyitó mérkőzésen.
Címlapkép: Getty Images
#fizetés #bírság #büntetés #sport #dollár #köpködés #nfl #amerikai futball #sportgazdaság #eltiltás #amerikai foci #amerikai sportok #sportbotrány

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:16
17:10
17:01
16:43
16:27
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 18.
Újabb mélyütés jöhet a magyar autóipari álomnak? Komoly válság érik, ezt nagyon nehéz lesz kivédeni
2025. november 17.
Banki csalások: milliárdos anyagi károk, tízezer fölött a visszaélések száma – hogyan védekezzünk?
2025. november 18.
2026 igazán különleges lesz: évszázados élmény vár az emberiségre, csak pár órát kell utazni érte Budapestről
2025. november 18.
Ez lenne a nagybetűs jólét Magyarországon: sorra lehagynak minket az új bezzegországok - lenne mit tanulni tőlük
2025. november 18.
Hamarosan ellepik a világsztárok a fővárost: Budapestre költözik a legendás hollywoodi filmfesztivál
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. november 18. kedd
Jenő
47. hét
November 18.
A koraszülöttek világnapja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Minden készen áll: épülhet az új gigastadion, minden engedély megvan
2
2 hete
Megszűnhet a legendás magyar kézilabdacsapat: nagyon nagy a baj, hamarosan elfogy a pénz
3
1 hete
Eddig nem látott videó került elő Michael Schumacher tragikus síbalesetéről
4
2 hete
Teszten a Decathlon NBA-s cipői: itthon is kapható, vajon megéri megvenni?
5
1 hete
Azonnali hatállyal kirúgta edzőjét a küszködő Újpest: a pletykák szerint, nagy név lehet Krznar utódja
PÉNZÜGYI KISOKOS
Adó mértéke
az adóalap egységére jutó, adókulcs alapján (általában az adóalap %-ában), vagy tételesen kiszámított adó.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 18. 17:10
Kihirdették a győztest: ez lett 2025-ben az Év Bejglije, nem hiszed el, mivel van töltve
Pénzcentrum  |  2025. november 18. 16:15
Árháborút indít a Novo Nordisk, ennyiért adja mostantól a hírhedt fogyasztószerét: de jó lesz ez nekünk?
Agrárszektor  |  2025. november 18. 16:32
Rég nem látott hideg tör be Magyarországra: komoly havazás jöhet