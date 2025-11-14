Hihetetlen tettre készül két aprócska ország: Curacao és Suriname is hamarabb juthat vb-re, mint a magyarok

Suriname és Curacao válogatottja is újabb lépést tett a jövő évi labdarúgó-világbajnokságra való kijutás felé, korábban egyikük sem jutott ki soha.

Az észak- és közép-amerikai, valamint karibi térség selejtezősorozatának harmadik szakaszában Suriname hazai pályán 4-0-ra legyőzte Salvadort az utolsó előtti fordulóban, így továbbra is veretlen, és jobb gólkülönbségének köszönhető megelőzi Panamát a tabellán. Suriname jövő kedden Guatemalába látogat, Panama pedig Salvadort fogadja.

Curacao csütörtökön 7-0-ra verte Bermudát. A csapat szövetségi kapitánya Dick Advocaat, aki három időszakban irányította a holland válogatottat, de volt kapitány a Koreai Köztársaságban, Belgiumban és Oroszországban is.

Suriname még soha nem jutott ki a vb-re, sőt a selejtezősorozat utolsó szakaszában is 1978 után szerepel ismét.

Jamaica ezúttal csupán 1-1-es döntetlent játszott Trinidad és Tobagóval, így az utolsó fordulóban a listavezető Curacaónak a döntetlen is elég lenne Kingstonban a történelmi első vb-kijutáshoz. A harmadik csoportban Hondurasnak és Haitinek nyolc-nyolc, Costa Ricának hat pontja van, tehát még mindhárom együttes reménykedhet a kijutásban, a sereghajtó Nicaragua már nem.

Mindhárom csoportból az első helyezett jut ki a jövő évi vb-re, amelynek három házigazdája, az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó automatikusan tagja a mezőnynek. Korábban már több újonc, többek között Üzbegisztán és a Zöld-foki szigetek is bebiztosította története első vébészereplését, utóbbiak egy jelentősebb bulival meg is ünnepelték: