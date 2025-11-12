Hivatalos: visszatér a régi edző a fehérvári padra, pedig tavasszal kirúgták

Tavasszal menesztette, szerda délelőtt újra kinevezte vezetőedzőnek Pető Tamást a labdarúgó Merkantil Bank Ligában szereplő Videoton FC Fehérvár vezetősége.

A korábbi tizennégyszeres válogatott Pető tavaly június és idén április között 27 NB I-es bajnokin irányította a fehérvári csapatot, mérlege 8 győzelem, 6 döntetlen és 13 vereség volt.

A háromszoros magyar bajnok egyesület tájékoztatása szerint visszatér másodedzőként Bekő Balázs is, aki a 2011-es bajnokcsapat szakmai stábjában már dolgozott a felnőtteknél, de a továbbiakban marad U19-es csapat vezetőedzője is.

Magyarország Fehérvár FC Piaci érték: 3,97M € Edző: Boér Gábor Bajnokság: Merkantil Bank Liga Jelenlegi helyezés: #12 Merkantil Bank Liga helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 11. FC Ajka 13 4 1 8 10 18 -8 13 12. Fehérvár FC 13 3 4 6 13 16 -3 13 13. Soroksár 12 3 3 6 17 21 -4 12 Adatlap létrehozva: 2025.11.12.

A piros-kékek 13 forduló után a 12. helyen állnak a 16 csapatos másodosztályban, ezért a klubvezetőség hétfőn közös megegyezéssel szerződést bontott Boér Gábor vezetőedzővel és Makra Zsolt pályaedzővel. Tekintettel a Videoton FC Fehérvár értékesítésére vonatkozó, jelenleg is zajló pályázatra, a kedden kinevezett Nikolics Nemanja sportigazgatóval együtt Pető Tamás szerződése a 2025/26-os idény végéig érvényes.

címlapkép: Vasvári Tamás, MTI/MTVA