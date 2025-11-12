2025. november 12. szerda Jónás, Renátó
7 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Székesfehérvár, 2025. május 24.A székesfehérvári szurkolók élőképe a labdarúgó OTP Bank Liga utolsó, 33. fordulójában játszott Fehérvár FC – Debreceni VSC mérkőzésen a székesfehérvári Sóstói Stadionban 2025. május 24-én.MTI/Vasvári
Sport

Hivatalos: visszatér a régi edző a fehérvári padra, pedig tavasszal kirúgták

MTI
2025. november 12. 13:23

Tavasszal menesztette, szerda délelőtt újra kinevezte vezetőedzőnek Pető Tamást a labdarúgó Merkantil Bank Ligában szereplő Videoton FC Fehérvár vezetősége.

A korábbi tizennégyszeres válogatott Pető tavaly június és idén április között 27 NB I-es bajnokin irányította a fehérvári csapatot, mérlege 8 győzelem, 6 döntetlen és 13 vereség volt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A háromszoros magyar bajnok egyesület tájékoztatása szerint visszatér másodedzőként Bekő Balázs is, aki a 2011-es bajnokcsapat szakmai stábjában már dolgozott a felnőtteknél, de a továbbiakban marad U19-es csapat vezetőedzője is.

Magyarország
Fehérvár FC
Piaci érték: 3,97M €
Edző: Boér Gábor
Jelenlegi helyezés: #12
Merkantil Bank Liga helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
11.
FC Ajka
13
4
1
8
10
18
-8
13
12.
Fehérvár FC
13
3
4
6
13
16
-3
13
13.
Soroksár
12
3
3
6
17
21
-4
12
Adatlap létrehozva: 2025.11.12.

A piros-kékek 13 forduló után a 12. helyen állnak a 16 csapatos másodosztályban, ezért a klubvezetőség hétfőn közös megegyezéssel szerződést bontott Boér Gábor vezetőedzővel és Makra Zsolt pályaedzővel. Tekintettel a Videoton FC Fehérvár értékesítésére vonatkozó, jelenleg is zajló pályázatra, a kedden kinevezett Nikolics Nemanja sportigazgatóval együtt Pető Tamás szerződése a 2025/26-os idény végéig érvényes.

címlapkép: Vasvári Tamás, MTI/MTVA 

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

 
#sport #labdarúgás #videoton #edző #magyar foci #másodosztály #NB II #merkantil bank liga #Fehérvár FC #vezetőedző #edzőváltás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:05
13:52
13:44
13:34
13:23
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 12.
A mesterséges intelligenciáról vallottak a Bosch kutatói: sokan nem állnak készen arra, ami még jön
2025. november 11.
Ez a gyermekvédelem 2025-ben a magyar iskolákban: szexuális edukáció és drogprevenció helyett csak „tűzoltásra” jut idő
2025. november 12.
Ezért nem zárkóznak fel a Nyugathoz a magyar focicsapatok: semmit sem érnek az elköltött milliárdok?
2025. november 12.
4000 műtétre készülnek: nagy dobás ez a magyar magánkórháztól
2025. november 12.
Így mennek táppénzre az élelmes magyarok 2025 végén: egy forintot sem buknak a fizetésükből
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. november 12. szerda
Jónás, Renátó
46. hét
November 12.
Baháalláh születése (Bahai)
November 12.
Minőségügyi világnap
November 12.
A szociális munka világnapja
November 12.
A tüdőgyulladás elleni küzdelem világnapja
November 12.
Az irodalmi szervezetek napja
Sport legolvasottabb
Tovább
1
7 napja
Minden készen áll: épülhet az új gigastadion, minden engedély megvan
2
2 hete
Gyászol a sportvilág: meghalt a világrekorder rúdugró
3
2 hete
Megdöbbentő állítást tett a Fradiról Zacher Gábor: durva, mit látott a kispad mellett
4
2 hete
Családjával együtt veszett oda a magyar sportvezető a kenyai tragédiában: itt van, amit eddig tudni lehet
5
1 hete
Formula-1 brazil nagydíj 2025: itt az F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Sao Paolo, Brazília helyszínen
PÉNZÜGYI KISOKOS
Hitelminősítés
A nemzetközi hitelminősítő intézetek a hosszú lejáratú adósságok esetében betűsorozatokkal jelzik egy hitelfelvevő kockázati besorolását. A besorolás iránytű annak meghatározásához, hogy a befektető mekkora tartalékot képezzen az adott befektetés mellé. A Moody's besorolása: Aaa -legjobb, Aa, A, Baa, Ba, b, Caa, Ca, C- a legrosszabb.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 12. 13:05
Ezért nem zárkóznak fel a Nyugathoz a magyar focicsapatok: semmit sem érnek az elköltött milliárdok?
Pénzcentrum  |  2025. november 12. 10:30
4000 műtétre készülnek: nagy dobás ez a magyar magánkórháztól
Agrárszektor  |  2025. november 12. 13:28
Mindent elleptek a madarak a magyar térségben: kérdés, meddig maradnak