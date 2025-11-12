Úgy tűnik, új szenvedélyt talált magának a doppingvétség miatt eltiltott olimpiai bronzérmes úszó, Kenderesi Tamás: a 28 éves sportoló a napokban egy 38 kilós tokhalat...
Hivatalos: visszatér a régi edző a fehérvári padra, pedig tavasszal kirúgták
Tavasszal menesztette, szerda délelőtt újra kinevezte vezetőedzőnek Pető Tamást a labdarúgó Merkantil Bank Ligában szereplő Videoton FC Fehérvár vezetősége.
A korábbi tizennégyszeres válogatott Pető tavaly június és idén április között 27 NB I-es bajnokin irányította a fehérvári csapatot, mérlege 8 győzelem, 6 döntetlen és 13 vereség volt.
A háromszoros magyar bajnok egyesület tájékoztatása szerint visszatér másodedzőként Bekő Balázs is, aki a 2011-es bajnokcsapat szakmai stábjában már dolgozott a felnőtteknél, de a továbbiakban marad U19-es csapat vezetőedzője is.
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
11.
FC Ajka
|
13
|
4
|
1
|
8
|
10
|
18
|
-8
|
13
|
12.
Fehérvár FC
|
13
|
3
|
4
|
6
|
13
|
16
|
-3
|
13
|
13.
Soroksár
|
12
|
3
|
3
|
6
|
17
|
21
|
-4
|
12
A piros-kékek 13 forduló után a 12. helyen állnak a 16 csapatos másodosztályban, ezért a klubvezetőség hétfőn közös megegyezéssel szerződést bontott Boér Gábor vezetőedzővel és Makra Zsolt pályaedzővel. Tekintettel a Videoton FC Fehérvár értékesítésére vonatkozó, jelenleg is zajló pályázatra, a kedden kinevezett Nikolics Nemanja sportigazgatóval együtt Pető Tamás szerződése a 2025/26-os idény végéig érvényes.
címlapkép: Vasvári Tamás, MTI/MTVA
