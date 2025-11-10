2025. november 10. hétfő Réka
Siker célba találás cél elérés koncepció háttér - három dartsnyíl középen, bulls eye, darts, sport
Sport

Elképesztő 9 nyilassal hengerelt Luke Humphries: ő lesz idén a darts-vb királya? + videó

Pénzcentrum
2025. november 10. 11:40

A világranglista-első Luke Humphries lenyűgöző kilencnyilas kiszállóval győzte le Michael Smitht a Darts Grand Slamen, megszerezve ezzel a továbbjutást a kieséses szakaszba. A címvédő Luke Littler is magabiztosan, 5–2-es győzelemmel biztosította helyét, miközben több meglepetés is született a mérkőzéseken.

A világranglista-első Luke Humphries szenzációs kilencnyilas kiszállóval győzte le Michael Smitht a Darts Grand Slamen.

A 2023-as világbajnokság győztese, aki 4–3-ra vezetett a 2022-es bajnok ellen, egy 177-es dobást követően maximummal folytatta, majd két tripla 20-assal és egy dupla 12-essel fejezte be a leget.

A mérkőzés után Humphries így nyilatkozott:

Őszintén szólva fogalmam sincs, honnan jött ez a végén. Az elején borzasztóan játszottam. Ez előfordul a dartsban, én nem vagyok ehhez szokva, de ott fent nagyon nem tűnt jónak. Az edzésen minden tökéletes volt, nem érzem rosszul magam, nincs sérülésem, de ott fent egyszerűen nagyon gyengén játszottam. Az egész leg mégis hihetetlenül könnyednek tűnt.

Videón is a tökéletes leg:

A tornán a címvédő Luke Littler magabiztos, 5–2-es győzelemmel biztosította helyét a kieséses szakaszban Connor Scutt ellen, 105-ös átlagot dobva. Beau Greaves, aki szombaton 5–4-re kapott ki Michael van Gerwentől, ezúttal nagy küzdelemre kényszerítette a korábbi világbajnok Gary Andersont Wolverhamptonban, de így is kiesett.

A német Niko Springer 5–4-re legyőzte Michael van Gerwent, és továbbjutott. Észak-ír Daryl Gurney is kiesett, miután Karel Sedlacek tíz meccsnyilat is elhibázott, mielőtt végül 5–3-ra legyőzte őt.

Nathan Aspinall, aki egy kilences dobást követően 180-at ért el, hogy megnyerje az első leget, 5–2-re verte Alex Spellmant, míg Martin Schindler 5–4-re győzött Stephen Bunting ellen. Utóbbi azonban kiesett, miután Luke Woodhouse az est utolsó mérkőzésén 5–2-re legyőzte Alexis Toylót.
Címlapkép: Getty Images
