Elképesztő 9 nyilassal hengerelt Luke Humphries: ő lesz idén a darts-vb királya? + videó

A világranglista-első Luke Humphries lenyűgöző kilencnyilas kiszállóval győzte le Michael Smitht a Darts Grand Slamen, megszerezve ezzel a továbbjutást a kieséses szakaszba. A címvédő Luke Littler is magabiztosan, 5–2-es győzelemmel biztosította helyét, miközben több meglepetés is született a mérkőzéseken.
A világranglista-első Luke Humphries szenzációs kilencnyilas kiszállóval győzte le Michael Smitht a Darts Grand Slamen.
A 2023-as világbajnokság győztese, aki 4–3-ra vezetett a 2022-es bajnok ellen, egy 177-es dobást követően maximummal folytatta, majd két tripla 20-assal és egy dupla 12-essel fejezte be a leget.
A mérkőzés után Humphries így nyilatkozott:
Őszintén szólva fogalmam sincs, honnan jött ez a végén. Az elején borzasztóan játszottam. Ez előfordul a dartsban, én nem vagyok ehhez szokva, de ott fent nagyon nem tűnt jónak. Az edzésen minden tökéletes volt, nem érzem rosszul magam, nincs sérülésem, de ott fent egyszerűen nagyon gyengén játszottam. Az egész leg mégis hihetetlenül könnyednek tűnt.
Videón is a tökéletes leg:
A tornán a címvédő Luke Littler magabiztos, 5–2-es győzelemmel biztosította helyét a kieséses szakaszban Connor Scutt ellen, 105-ös átlagot dobva. Beau Greaves, aki szombaton 5–4-re kapott ki Michael van Gerwentől, ezúttal nagy küzdelemre kényszerítette a korábbi világbajnok Gary Andersont Wolverhamptonban, de így is kiesett.
A német Niko Springer 5–4-re legyőzte Michael van Gerwent, és továbbjutott. Észak-ír Daryl Gurney is kiesett, miután Karel Sedlacek tíz meccsnyilat is elhibázott, mielőtt végül 5–3-ra legyőzte őt.
Nathan Aspinall, aki egy kilences dobást követően 180-at ért el, hogy megnyerje az első leget, 5–2-re verte Alex Spellmant, míg Martin Schindler 5–4-re győzött Stephen Bunting ellen. Utóbbi azonban kiesett, miután Luke Woodhouse az est utolsó mérkőzésén 5–2-re legyőzte Alexis Toylót.
Szoboszlai Dominik szerint csapatának, a Liverpool FC-nek akkor marad esélye a címvédésre a labdarúgó Premier League-ben, ha megőrzi azt a küzdőszellemet.
Adele Nicoll brit sportoló súlylökőként és bobpilótaként is nemzetközi sikerekre tör, ahogy a 2026-os téli olimpiára készül.
A 2026-os labdarúgó-világbajnokság jegyárai sokak számára megfizethetetlenek, ami komoly kérdéseket vet fel a torna hozzáférhetőségével kapcsolatban.
A Bayern München idén minden Bajnokok Ligája és Bundesliga mérkőzését megnyerte, ezzel jelenleg az egyetlen veretlen csapat az európai topligákban.
A játék új kiadása jelentősen növelheti a női labdarúgás láthatóságát és segíthet felfedezni eddig ismeretlen tehetségeket is - a szakértők szerint legalábbis.
A Forma-1 kötelező kétkiállásos stratégia bevezetését fontolgatja, mely szerint a versenyzőknek mindhárom száraz keverékű gumiabroncsot használniuk kellene a futamokon.
A magyar bajnok Ferencváros leendő ellenfelei közül a Glasgow Rangers az AS Romát fogadja, a Fenerbahce pedig a Viktoria Plzen vendége lesz.
Megelégelték a sok balhét, ajtót mutat sztárjának a Real Madrid: csillagászati összegért távozhat Vinícius Júnior
Vinícius Júnior jövője megpecsételődni látszik a Real Madridnál – a klub vezetése megelégelte a brazil támadó sorozatos fegyelmezetlenségeit.
Amanda Anisimova teniszező karrierje új magaslatokba emelkedett, miután 2023-ban nyolc hónapos szünetet tartott kiégés és mentális problémák miatt.
Az AC Milan és az Inter Milan megvásárolta a San Siro stadiont, amelyet 99 év után lebontanak, és helyére egy modern, 71 500 férőhelyes arénát...
Két, az NBA-ben használt cipő modellje is megérkezett a Decathlonba - egy Tiktoker most elment felpróbálni őket.
A legendás tréner szerint a Pool súlyos hibát követett el, ami még sokba kerülhet a szezonban.
Destiny Udogie, a Tottenham Hotspur védője fegyveres fenyegetés áldozata lett Észak-Londonban, miközben egy barátjával tartózkodott az utcán.
A Crystal Palace-t a szurkolók által kifüggesztett, Nottingham Forest tulajdonosát sértő molinó miatt vádolták meg
A valaha volt legjobb magyar olimpiai eredményt hozta saját sportágában Nagy Béla, aki járt három vb-n és négy Eb-n is.
Cristiano Ronaldo hamarosan visszavonulhat a labdarúgástól, de előtte még szeretné elérni az 1000 gólos álomhatárt és részt venni a jövő évi világbajnokságon.
Nyolcvannyolc éves korában elhunyt Jenei Imre, aki a magyar és a román labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya is volt.
Eliud Kipchoge, a kétszeres olimpiai bajnok maratonfutó bejelentette új projektjét, amelynek keretében két év alatt hét kontinensen hét maratont fog teljesíteni.
