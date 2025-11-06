2025. november 6. csütörtök Lénárd
14 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A teniszpálya vonalai
Sport

Kiégés után a tenisz csúcsára: páratlan, amit ez a teniszező megcsinált

Pénzcentrum
2025. november 6. 12:10

Amanda Anisimova teniszező karrierje új magaslatokba emelkedett, miután 2023-ban nyolc hónapos szünetet tartott kiégés és mentális problémák miatt. A 24 éves amerikai játékos jelenleg a világranglista 4. helyén áll, és először vesz részt a WTA Finals tornán - írta meg a The Guardian.

Anisimova 2025-ös szezonja kiemelkedően sikeres volt: bejutott a wimbledoni és US Open döntőkbe, valamint két WTA 1000-es tornagyőzelmet is szerzett. A sportoló szerint idei teljesítményének kulcsa a megfelelő hozzáállás volt a versenyekhez és mérkőzésekhez.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A fiatal teniszező erejét leginkább a wimbledoni döntő után mutatta meg, amikor Iga Swiatek ellen 6-0, 6-0-ra veszített. A vereség ellenére méltósággal tartott beszédet, ami sokak elismerését kivívta. Mindössze 53 nappal később a US Openen visszavágott Swiateknek, és bár a döntőben Aryna Sabalenka ellen alulmaradt, négy héttel később megnyerte a pekingi WTA 1000-es tornát.

KATTINTS a friss és élő eredményekért, hírekért a Sportonlinera!

"Természetesen nem volt könnyű. Mentálisan keményen kellett dolgoznom magamon, és perspektívába kellett helyeznem a dolgokat" - nyilatkozta Anisimova a nyári időszakról. A sportoló már 15 évesen profi lett, 17 évesen pedig a Roland Garros elődöntőjébe jutott, de pályafutása során számos nehézséggel kellett szembenéznie, többek között édesapja elvesztésével is.

Anisimova szerint erejét az életében szerzett tapasztalatokból meríti, valamint a körülötte lévő erős nőktől. Megtanulta felismerni a kiégés jeleit, és szükség esetén rövidebb vagy hosszabb szünetet tart. "Azt hiszem, idén nagyon jól sikerült egyensúlyt teremtenem a pályán és azon kívül töltött időm között" - tette hozzá.

A teniszező fontosnak tartja, hogy a fiatal sportolókat bátorítsák arra, hogy saját karrierdöntéseikért felelősséget vállaljanak. "Amikor fiatalon jól teljesítesz, nyilvánvalóan sok a nyomás és az elvárás. Fontos, hogy a fiatalok megtanulják meghozni a számukra helyes döntéseket, és ne érezzék úgy, hogy mindent meg kell tenniük, amit mások elvárnak tőlük" - hangsúlyozta.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Visszatérése óta Anisimova számos üzenetet kapott olyan emberektől, akik azonosulni tudtak küzdelmeivel. Számára az egyik legfontosabb dolog, hogy autentikus maradjon és szabadon beszéljen érzéseiről.

Azt hiszem, az idei év legfontosabb tanulsága számomra az volt, hogy önmagam legyek és őszintén beszéljek. Megmutattam, hogy lehet valaki sebezhető, és ez rendben van

- mondta.
Címlapkép: Getty Images
#sport #verseny #siker #sportolás #kiégés #tenisz #világranglista #visszatérés #élsport #mentális egészség #teniszező #döntő #wimbledon #us open

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:26
12:26
12:18
12:15
12:10
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 6.
Az angol már a múlté: kiderítettük, ez a nyelv most aranyat ér a munkaerőpiacon
2025. november 5.
Így lett Lengyelországból gazdasági mintaállam 2025-re: Magyarország előtt is adott volna a lehetőség?
2025. november 6.
Maximum 1 évet kaphat Magyarország: hiába az Orbán-Trump találkozó, végleg elzárják a Barátság-vezetéket?
2025. november 5.
Döbbenetes, milyen sok magyar fiatal lesz öngyilkos: mi van a háttérben?
2025. november 5.
Ilyet még nem láttunk: öt év alatt 89%-kal drágult a sör – kiderült, hol fáj a legjobban egy korsó
NAPTÁR
Tovább
2025. november 6. csütörtök
Lénárd
45. hét
November 6.
Nemzetközi nap a környezet háború és fegyveres konfliktus során történő kifosztásának megelőzéséért
Sport legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Gyászol a sportvilág: meghalt a világrekorder rúdugró
2
2 hete
Véget érhet a 140 éves angol klub története: semmi sem menti meg őket a csődtől?
3
1 hete
Családjával együtt veszett oda a magyar sportvezető a kenyai tragédiában: itt van, amit eddig tudni lehet
4
3 napja
Gyászol a sportvilág: meghalt a legidősebb olimpiai bajnok, Keleti Ágnestől vette át a címet
5
4 napja
Formula-1 brazil nagydíj 2025: itt az F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Sao Paolo, Brazília helyszínen
PÉNZÜGYI KISOKOS
Megtakarítási életbiztosítás
Előtakarékosság gyermek részére, rendszeres (vagy egyszeri) befizetésekkel, biztosítási fedezettel.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 6. 11:45
Kikből áll az Orbán-Trump találkozó magyar delegációja: itt a washingtoni különítmény teljes névsora
Pénzcentrum  |  2025. november 6. 11:31
Beköltözési korlátozások Budapesten: újabb önkormányzat vallott terveiről, ezt jobb tudni, ha itt vennél lakást
Agrárszektor  |  2025. november 6. 11:27
Itt az újabb fordulat a vámháborúban: az USA megállapodott Kínával