Kiégés után a tenisz csúcsára: páratlan, amit ez a teniszező megcsinált

Amanda Anisimova teniszező karrierje új magaslatokba emelkedett, miután 2023-ban nyolc hónapos szünetet tartott kiégés és mentális problémák miatt. A 24 éves amerikai játékos jelenleg a világranglista 4. helyén áll, és először vesz részt a WTA Finals tornán - írta meg a The Guardian.

Anisimova 2025-ös szezonja kiemelkedően sikeres volt: bejutott a wimbledoni és US Open döntőkbe, valamint két WTA 1000-es tornagyőzelmet is szerzett. A sportoló szerint idei teljesítményének kulcsa a megfelelő hozzáállás volt a versenyekhez és mérkőzésekhez.

A fiatal teniszező erejét leginkább a wimbledoni döntő után mutatta meg, amikor Iga Swiatek ellen 6-0, 6-0-ra veszített. A vereség ellenére méltósággal tartott beszédet, ami sokak elismerését kivívta. Mindössze 53 nappal később a US Openen visszavágott Swiateknek, és bár a döntőben Aryna Sabalenka ellen alulmaradt, négy héttel később megnyerte a pekingi WTA 1000-es tornát.

"Természetesen nem volt könnyű. Mentálisan keményen kellett dolgoznom magamon, és perspektívába kellett helyeznem a dolgokat" - nyilatkozta Anisimova a nyári időszakról. A sportoló már 15 évesen profi lett, 17 évesen pedig a Roland Garros elődöntőjébe jutott, de pályafutása során számos nehézséggel kellett szembenéznie, többek között édesapja elvesztésével is.

Anisimova szerint erejét az életében szerzett tapasztalatokból meríti, valamint a körülötte lévő erős nőktől. Megtanulta felismerni a kiégés jeleit, és szükség esetén rövidebb vagy hosszabb szünetet tart. "Azt hiszem, idén nagyon jól sikerült egyensúlyt teremtenem a pályán és azon kívül töltött időm között" - tette hozzá.

A teniszező fontosnak tartja, hogy a fiatal sportolókat bátorítsák arra, hogy saját karrierdöntéseikért felelősséget vállaljanak. "Amikor fiatalon jól teljesítesz, nyilvánvalóan sok a nyomás és az elvárás. Fontos, hogy a fiatalok megtanulják meghozni a számukra helyes döntéseket, és ne érezzék úgy, hogy mindent meg kell tenniük, amit mások elvárnak tőlük" - hangsúlyozta.

Visszatérése óta Anisimova számos üzenetet kapott olyan emberektől, akik azonosulni tudtak küzdelmeivel. Számára az egyik legfontosabb dolog, hogy autentikus maradjon és szabadon beszéljen érzéseiről.

Azt hiszem, az idei év legfontosabb tanulsága számomra az volt, hogy önmagam legyek és őszintén beszéljek. Megmutattam, hogy lehet valaki sebezhető, és ez rendben van

- mondta.