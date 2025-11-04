Valami készül Debrecenben: angol gigabefektető érkezhet a klubhoz, nagy dolgok jöhetnek

A Fizz Ligát jelenleg vezető DVSC hivatalosan is megerősítette, hogy tárgyalások folynak egy angol befektetővel, aki tulajdonrészt szerezne a labdarúgócsapatban, miközben ingatlanfejlesztési tervei is lehetnek a városban - számolt be a Nemzeti Sport.

A Debreceni VSC hivatalosan is megerősítette a korábban megjelent sajtóértesüléseket, miszerint angol befektetővel folytatnak tárgyalásokat a klub részleges tulajdonjogának értékesítéséről.

A Nemzeti Sport két héttel ezelőtt számolt be először arról, hogy az angol harmadosztályban szereplő Stockport County tulajdonosi köre érdeklődik a DVSC iránt. A múlt héten az angol delegáció már személyesen is jelen volt a Honvéd elleni Magyar Kupa-mérkőzésen, ahol a haon.hu fotósa lencsevégre kapta Simon Wilsont, az angol klub ügyvezetőjét. Tóth Csaba Zsolt, a DVSC sajtófőnöke a Világgazdaságnak nyilatkozva megerősítette a tárgyalások tényét, hozzátéve, hogy az egyeztetések az Újpest elleni 5–2-es győzelmet követően felgyorsultak.

Magyarország Debreceni VSC Piaci érték: 8,85M € Edző: Sergio Navarro Bajnokság: OTP Bank Liga Jelenlegi helyezés: #1 OTP Bank Liga helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 1. Debreceni VSC 12 6 4 2 20 15 5 22 2. Paksi FC 12 5 6 1 26 17 9 21 3. Kisvárda 11 6 2 3 12 15 -3 20 Adatlap létrehozva: 2025.11.04.

A befektetői csoport nemcsak a labdarúgócsapatban láthat fantáziát, hanem debreceni ingatlanfejlesztésekben is. A Világgazdaság információi szerint Mark Stott az a szigetországbeli befektetőjelölt, aki garázscégből indulva épített üzletet magának.

Az érdekeltségébe tartozó Vita Group elsősorban ingatlanokban utazik – portfóliójának ebbe a részébe illeszkedhetnek esetleges debreceni befektetései is, amelyek információink szerint leginkább az ipari ingatlanokat célozhatják, de jelen van az AI-piacon is.

címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA