Debrecen, 2025. október 30.Dzsudzsák Balázs a DVSC (k) valamint Hangya Szilveszter (b) és Szamosi Ádám Szabolcs, a Budapest Honvéd FC játékosa a labdarúgó MOL Magyar Kupa 4. fordulójában játszott Debreceni VSC - Budapest Honvéd FC mé
Sport

Valami készül Debrecenben: angol gigabefektető érkezhet a klubhoz, nagy dolgok jöhetnek

Pénzcentrum
2025. november 4. 15:45

A Fizz Ligát jelenleg vezető DVSC hivatalosan is megerősítette, hogy tárgyalások folynak egy angol befektetővel, aki tulajdonrészt szerezne a labdarúgócsapatban, miközben ingatlanfejlesztési tervei is lehetnek a városban - számolt be a Nemzeti Sport.

A Debreceni VSC hivatalosan is megerősítette a korábban megjelent sajtóértesüléseket, miszerint angol befektetővel folytatnak tárgyalásokat a klub részleges tulajdonjogának értékesítéséről.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Nemzeti Sport két héttel ezelőtt számolt be először arról, hogy az angol harmadosztályban szereplő Stockport County tulajdonosi köre érdeklődik a DVSC iránt. A múlt héten az angol delegáció már személyesen is jelen volt a Honvéd elleni Magyar Kupa-mérkőzésen, ahol a haon.hu fotósa lencsevégre kapta Simon Wilsont, az angol klub ügyvezetőjét. Tóth Csaba Zsolt, a DVSC sajtófőnöke a Világgazdaságnak nyilatkozva megerősítette a tárgyalások tényét, hozzátéve, hogy az egyeztetések az Újpest elleni 5–2-es győzelmet követően felgyorsultak.

Magyarország
Debreceni VSC
Piaci érték: 8,85M €
Edző: Sergio Navarro
Bajnokság: OTP Bank Liga
Jelenlegi helyezés: #1
OTP Bank Liga helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
1.
Debreceni VSC
12
6
4
2
20
15
5
22
2.
Paksi FC
12
5
6
1
26
17
9
21
3.
Kisvárda
11
6
2
3
12
15
-3
20
Adatlap létrehozva: 2025.11.04.

A befektetői csoport nemcsak a labdarúgócsapatban láthat fantáziát, hanem debreceni ingatlanfejlesztésekben is. A Világgazdaság információi szerint Mark Stott az a szigetországbeli befektetőjelölt, aki garázscégből indulva épített üzletet magának.

Az érdekeltségébe tartozó Vita Group elsősorban ingatlanokban utazik – portfóliójának ebbe a részébe illeszkedhetnek esetleges debreceni befektetései is, amelyek információink szerint leginkább az ipari ingatlanokat célozhatják, de jelen van az AI-piacon is.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA
#befektetés #sport #debrecen #labdarúgás #tárgyalás #angol #ai #ingatlanfejlesztés #ipari ingatlan #befektető #újpest #sportgazdaság #DVSC #Magyar Kupa #Fizz liga

