Valami készül Debrecenben: angol gigabefektető érkezhet a klubhoz, nagy dolgok jöhetnek
A Fizz Ligát jelenleg vezető DVSC hivatalosan is megerősítette, hogy tárgyalások folynak egy angol befektetővel, aki tulajdonrészt szerezne a labdarúgócsapatban, miközben ingatlanfejlesztési tervei is lehetnek a városban - számolt be a Nemzeti Sport.
A Debreceni VSC hivatalosan is megerősítette a korábban megjelent sajtóértesüléseket, miszerint angol befektetővel folytatnak tárgyalásokat a klub részleges tulajdonjogának értékesítéséről.
A Nemzeti Sport két héttel ezelőtt számolt be először arról, hogy az angol harmadosztályban szereplő Stockport County tulajdonosi köre érdeklődik a DVSC iránt. A múlt héten az angol delegáció már személyesen is jelen volt a Honvéd elleni Magyar Kupa-mérkőzésen, ahol a haon.hu fotósa lencsevégre kapta Simon Wilsont, az angol klub ügyvezetőjét. Tóth Csaba Zsolt, a DVSC sajtófőnöke a Világgazdaságnak nyilatkozva megerősítette a tárgyalások tényét, hozzátéve, hogy az egyeztetések az Újpest elleni 5–2-es győzelmet követően felgyorsultak.
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
1.
Debreceni VSC
|
12
|
6
|
4
|
2
|
20
|
15
|
5
|
22
|
2.
Paksi FC
|
12
|
5
|
6
|
1
|
26
|
17
|
9
|
21
|
3.
Kisvárda
|
11
|
6
|
2
|
3
|
12
|
15
|
-3
|
20
A befektetői csoport nemcsak a labdarúgócsapatban láthat fantáziát, hanem debreceni ingatlanfejlesztésekben is. A Világgazdaság információi szerint Mark Stott az a szigetországbeli befektetőjelölt, aki garázscégből indulva épített üzletet magának.
Az érdekeltségébe tartozó Vita Group elsősorban ingatlanokban utazik – portfóliójának ebbe a részébe illeszkedhetnek esetleges debreceni befektetései is, amelyek információink szerint leginkább az ipari ingatlanokat célozhatják, de jelen van az AI-piacon is.
címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA
