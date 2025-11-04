Victor Conte, a profi sportvilágot megrázó BALCO doppingbotrány kulcsfigurája 75 évesen halt meg.
Egy hét alatt a harmadik: még egy edzőt elfogyasztott az olasz bajnokság, ezúttal Firenzében
Piolit lemondásra kérte fel a violák klubvezetése, azonban ő hallani sem akart erről - nem csoda az eredmények láttán sem, hogy kirúgták.
Azonnali hatállyal felmentette feladatai alól Stefano Piolit az olasz Serie A-ban szereplő Fiorentina vezetősége - erről a klub Facebook-oldalán jelent meg egy közlemény kedden késő délelőtt.
Pioli ellen már szombaton este, a Lecce elleni hazai vereség után kikeltek a szurkolók, azonnali távozását követelve - meglehetősen keresetlen szavakkal. A klub vezetése hétfőn elbeszélgetésre hívta az edzőt, és lemondásra kérték meg, amit ő azonban határozottan elutasított - a vezetésnek nem maradt más választása, mint elbocsátani.
A Fiorentina történelmi mélységben van éppen: a bajnokságban 10 meccs alatt egyszer sem tudtak győzni, 4 döntetlenjük mellé hat vereséget szedtek össze, és négy ponttal a Serie A utolsó helyén állnak. A csapat ráadásul egyszerre többfelé kell, hogy koncentráljon: a Konferencialigában csütörtökon este Mainzban lépnek pályára.
Nyolc nap alatt ez volt a harmadik edzőváltás az olasz élvonalban: múlt hétfőn Igor Tudort küldték el a Juventustól, a hét végén pedig Patrick Vieira állt fel a szintén rossz helyzetben lévő genovai padról.
Bárány Donát és Redzic Damir személyében két újonc kapott meghívót a magyar labdarúgó-válogatott keretébe.
A 31 éves játékos pályafutásáról, családjáról és a motokrossz iránti szenvedélyéről beszélt egy interjúban
Újra nevelőedzőjével, Kocsis Mártával készül Jackl Vivien, a párizsi olimpián is szerepelt, ifjúsági és felnőtt Európa-bajnok úszó.
Will Still úgy lett futballedző, hogy korábban egy focis szimulátorban ért el kimagasló eredményeket.
Trent Alexander-Arnold kijelentette, hogy a Liverpool iránti érzései nem változnak, függetlenül attól, milyen fogadtatásban részesül volt csapata otthonában.
Charles Leclerc egy félmillió dolláros ékszert választott a nagy kérdéshez, amiről már a közösségi médiában is láthatók a képek.
Gareth Southgate inkább a fiatal játékosok mentorálásával szeretne foglalkozni a közelebbi jövőben.
Sepsi Ádám és Szabó Benedek is kivívta részvételét a World Darts Federation (WDF) által szervezett lakeside-i világbajnokságra - adta hírül a Magyar Darts Szövetség.
A 32 éves angol csatár szerződésében 65 millió eurós kivásárlási záradék szerepel, amit a Barcelona vélhetően szívesen ki is fizetne.
A volt kerékpáros 101 éves volt, a tavalyi olimpia megnyitóján meg a lángot is vitte.
Jannik Sinner legyőzte Felix Auger-Aliassime-ot a párizsi Masters-tornán, ezzel visszaszerezte világelsőségét és meghosszabbította 26 mérkőzéses győzelmi sorozatát.
Formula-1 brazil nagydíj 2025: itt az F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Sao Paolo, Brazília helyszínen
Egy hét múlva tartják Sao Paoloban a 2025-ös Forma 1-es világbajnokság következő versenyhétvégéjét, a híres és több évtizedes múltra visszatekintő Sao Paolo-i Nagydíjat.
A Tottenham Hotspur újabb hazai vereséget szenvedett, ezúttal a Chelsea ellen, ami tovább mélyíti a csapat körüli válsághangulatot.
A Wolverhampton Wanderers menesztette Vitor Pereira vezetőedzőt, miután a csapat az idei Premier League szezonban még egyetlen mérkőzést sem tudott megnyerni.
A Török Labdarúgó Szövetség (TFF) 149 játékvezetőt és asszisztenst függesztett fel, miután kiderült, hogy fogadási tevékenységben vettek részt
Már nem Patrick Vieira az olasz labdarúgó-bajnokságban nyeretlenül sereghajtó Genoa vezetőedzője.
Nyolcvanhat éves korában elhunyt a finn Pentti Nikula, a férfi rúdugrás korábbi világcsúcstartója - adta hírül a helsinki Ilta-Sanomat című újság.
Elszállt az agya az amerikai légiósnak, ököllel akarta elhallgattatni az őt kritizáló egyik drukkert.