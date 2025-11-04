Egy hét alatt a harmadik: még egy edzőt elfogyasztott az olasz bajnokság, ezúttal Firenzében

Piolit lemondásra kérte fel a violák klubvezetése, azonban ő hallani sem akart erről - nem csoda az eredmények láttán sem, hogy kirúgták.

Azonnali hatállyal felmentette feladatai alól Stefano Piolit az olasz Serie A-ban szereplő Fiorentina vezetősége - erről a klub Facebook-oldalán jelent meg egy közlemény kedden késő délelőtt.

Pioli ellen már szombaton este, a Lecce elleni hazai vereség után kikeltek a szurkolók, azonnali távozását követelve - meglehetősen keresetlen szavakkal. A klub vezetése hétfőn elbeszélgetésre hívta az edzőt, és lemondásra kérték meg, amit ő azonban határozottan elutasított - a vezetésnek nem maradt más választása, mint elbocsátani.

A Fiorentina történelmi mélységben van éppen: a bajnokságban 10 meccs alatt egyszer sem tudtak győzni, 4 döntetlenjük mellé hat vereséget szedtek össze, és négy ponttal a Serie A utolsó helyén állnak. A csapat ráadásul egyszerre többfelé kell, hogy koncentráljon: a Konferencialigában csütörtökon este Mainzban lépnek pályára.

Nyolc nap alatt ez volt a harmadik edzőváltás az olasz élvonalban: múlt hétfőn Igor Tudort küldték el a Juventustól, a hét végén pedig Patrick Vieira állt fel a szintén rossz helyzetben lévő genovai padról.