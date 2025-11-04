2025. november 4. kedd Károly
12 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Hivatalos a Sziget fesztivál 2026-os időpontja: ekkor kezdődik a jegyek, bérletek értékesítése ×
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
foci, futball, labdarúgás, labda, labda, focilabda
Sport

Egy hét alatt a harmadik: még egy edzőt elfogyasztott az olasz bajnokság, ezúttal Firenzében

Pénzcentrum
2025. november 4. 12:20

Piolit lemondásra kérte fel a violák klubvezetése, azonban ő hallani sem akart erről - nem csoda az eredmények láttán sem, hogy kirúgták.

Azonnali hatállyal felmentette feladatai alól Stefano Piolit az olasz Serie A-ban szereplő Fiorentina vezetősége - erről a klub Facebook-oldalán jelent meg egy közlemény kedden késő délelőtt. 

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Pioli ellen már szombaton este, a Lecce elleni hazai vereség után kikeltek a szurkolók, azonnali távozását követelve - meglehetősen keresetlen szavakkal. A klub vezetése hétfőn elbeszélgetésre hívta az edzőt, és lemondásra kérték meg, amit ő azonban határozottan elutasított - a vezetésnek nem maradt más választása, mint elbocsátani. 

A Fiorentina történelmi mélységben van éppen: a bajnokságban 10 meccs alatt egyszer sem tudtak győzni, 4 döntetlenjük mellé hat vereséget szedtek össze, és négy ponttal a Serie A utolsó helyén állnak. A csapat ráadásul egyszerre többfelé kell, hogy koncentráljon: a Konferencialigában csütörtökon este Mainzban lépnek pályára

Nyolc nap alatt ez volt a harmadik edzőváltás az olasz élvonalban: múlt hétfőn Igor Tudort küldték el a Juventustól, a hét végén pedig Patrick Vieira állt fel a szintén rossz helyzetben lévő genovai padról. 

Olaszország  |  2025-2026
Serie A
Bajnokság állása
# CSAPAT
Pontszám
1.
Napoli
22
2.
Inter Milan
21
3.
AC Milan
21
4.
AS Roma
21
5.
Bologna
18
Több csapat
Góllövőlista
# JÁTÉKOS
Gólok
1.
Hakan Çalhanoğlu
(Inter Milan)
5
2.
Riccardo Orsolini
(Bologna)
5
3.
Nicolas Paz
(Como)
4
4.
Christian Pulisic
(AC Milan)
4
5.
Santiago Thomas Castro
(Bologna)
4
Teljes lista
Adatlap létrehozva: 2025.11.04.
Címlapkép: Getty Images
#foci #elbocsátás #sport #olaszország #kirúgás #szurkolók #juventus #olasz foci #vereség #serie a #edzőváltás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:25
13:22
13:12
13:12
13:04
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 4.
Sokkoló kijelentést tett a magyar jövőkutató: a ChatGPT-5 értő kezekben erősebb fegyver, mint egy rakéta
2025. november 3.
Érik a balhé a magyar munkahelyeken: lehull a lepel mindenki fizetéséről, sok dolgozó akad majd ki
2025. november 4.
Fillérekért utazhatsz erre a csodás szigetre decemberben: télen is tavasz van, kevés a magyar turista
2025. november 4.
Sokkoló, hány magyar lépett le végleg az országból: a külföldi vendégmelósok sem pótolják őket?
2025. november 3.
Ezekkel a szakmákkal és diplomákkal kereshetsz jól 2025-ben Magyarországon: nem álom az egymilliós nettó
NAPTÁR
Tovább
2025. november 4. kedd
Károly
45. hét
November 4.
Az 1956-os forradalom leverésének emléknapja
Sport legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Gyászol a sportvilág: meghalt a világrekorder rúdugró
2
1 hete
Véget érhet a 140 éves angol klub története: semmi sem menti meg őket a csődtől?
3
6 napja
Családjával együtt veszett oda a magyar sportvezető a kenyai tragédiában: itt van, amit eddig tudni lehet
4
2 hete
Egyre nagyobb az aggodalom a világbajnokság miatt: sehogy nem lehet megakadályozni a katasztrófát?
5
2 napja
Formula-1 brazil nagydíj 2025: itt az F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Sao Paolo, Brazília helyszínen
PÉNZÜGYI KISOKOS
Veszélyközösség
az azonos vagy hasonló kockázatoknak kitett személyek csoportja.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 4. 13:04
Fillérekért utazhatsz erre a csodás szigetre decemberben: télen is tavasz van, kevés a magyar turista
Pénzcentrum  |  2025. november 4. 12:32
Hivatalos a Sziget fesztivál 2026-os időpontja: ekkor kezdődik a jegyek, bérletek értékesítése
Agrárszektor  |  2025. november 4. 12:31
Itt a megoldás aszály ellen? Megdöbbentő felfedezés segíthet