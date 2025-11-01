Nem áll meg az olasz edzőkeringő: most a Genoánál van változás a kispadon

Már nem Patrick Vieira az olasz labdarúgó-bajnokságban nyeretlenül sereghajtó Genoa vezetőedzője.

Miközben a klub szűkszavúan annyit közölt csak szombaton, hogy már nem Vieira az első csapat trénere, a Gazzetta dello Sport azt írta, hogy a francia szakember lemondott posztjáról. Ideiglenesen Roberto Murgita és Domenico Criscito vezeti az együttest, amely a tizedik forduló hétfői meccsén a Sassuolo vendége lesz.

A játékosként világbajnok Vieirát egy éve nevezték ki vezetőedzőnek Genovában, akkor a csapat egy hellyel a kieső zóna előtt állt, végül pedig a 13. helyen végzett. Ezután két évvel meghosszabbították a 49 éves tréner szerződését, az új szezon azonban nem indult jól a gárda számára, az eddigi kilenc fordulóban ugyanis mindössze három pontot szerzett és nyeretlenül áll a tabella utolsó helyén.

Olaszország Genoa Piaci érték: 141,95M Edző: Patrick Vieira Bajnokság: Italian Serie A Jelenlegi helyezés: #20 Italian Serie A helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 18. Hellas Verona 9 0 5 4 5 14 -9 5 19. Fiorentina 9 0 4 5 7 15 -8 4 20. Genoa 9 0 3 6 4 13 -9 3 Adatlap létrehozva: 2025.11.01.

Ez a második edzőváltás a Serie A mostani idényében - ráadásul egyetlen héten belül: néhány napja a Juventusnál Luciano Spalletti követte a menesztett Igor Tudort.