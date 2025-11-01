2025. november 1. szombat Marianna
Egy focilabda fekszik a kertben, foci, labdarúgás, futball, labda
Sport

Nem áll meg az olasz edzőkeringő: most a Genoánál van változás a kispadon

MTI
2025. november 1. 12:34

Már nem Patrick Vieira az olasz labdarúgó-bajnokságban nyeretlenül sereghajtó Genoa vezetőedzője.

Miközben a klub szűkszavúan annyit közölt csak szombaton, hogy már nem Vieira az első csapat trénere, a Gazzetta dello Sport azt írta, hogy a francia szakember lemondott posztjáról. Ideiglenesen Roberto Murgita és Domenico Criscito vezeti az együttest, amely a tizedik forduló hétfői meccsén a Sassuolo vendége lesz.

A játékosként világbajnok Vieirát egy éve nevezték ki vezetőedzőnek Genovában, akkor a csapat egy hellyel a kieső zóna előtt állt, végül pedig a 13. helyen végzett. Ezután két évvel meghosszabbították a 49 éves tréner szerződését, az új szezon azonban nem indult jól a gárda számára, az eddigi kilenc fordulóban ugyanis mindössze három pontot szerzett és nyeretlenül áll a tabella utolsó helyén.

Ez a második edzőváltás a Serie A mostani idényében - ráadásul egyetlen héten belül: néhány napja a Juventusnál Luciano Spalletti követte a menesztett Igor Tudort.
