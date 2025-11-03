2025. november 3. hétfő Győző
12 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Öt-oldalas focipálya
Sport

Tiszta vizet öntött a pohárba a volt angol kapitány: elmondta, mit tervez az edzősködéssel

Pénzcentrum
2025. november 3. 12:44

Gareth Southgate, az angol labdarúgó-válogatott korábbi szövetségi kapitánya bejelentette, hogy nem tervez visszatérni az edzősködéshez, és inkább a fiatalok mentorálására kíván összpontosítani - írja a The Guardian.

A BBC Radio 4 Today műsorában adott interjújában Southgate elmondta, hogy nehéz lenne megismételni azt a "magasabb elhivatottságot", amit az angol válogatott irányítása jelentett számára. "A futball egyik leginkább hihetetlen munkáját végeztem, amely egyben magasabb célt is szolgált, hiszen a hazámat képviseltem. Ezt nagyon nehéz lenne újra átélni. 37 év futballban töltött idő után most élvezem, hogy más területeken próbálok különbséget tenni" - nyilatkozta.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Southgate neve az utóbbi időszakban több csapatnál is felmerült pletykaszinten, a legerősebben a Manchester United kispadját emlegették vele kapcsolatban. A szakember most azt hangsúlyozta, hogy szenvedélyesen érdekli a fiatalok számára nyújtott példamutatás, és szeretné kamatoztatni mindazt a tudást, amit a válogatott vezetőjeként 2016 szeptembere és 2024 júliusa között, valamint szülőként szerzett.

Anglia
England
Piaci érték: 1 090M €
Edző: Thomas Tuchel
Bajnokság: FIFA World Cup
Adatlap létrehozva: 2025.11.03.

Southgate szerint az angol válogatottnál szerzett tapasztalatai - ahol a csapat a gyűlölt státuszból szeretett nemzeti együttessé vált - szélesebb körben is alkalmazhatók. "Hatalmas szakadék volt köztünk és a közvélemény között, amikor elkezdtük. Az emberek nagy egójú játékosoknak láttak minket, de képesek voltunk ezt megfordítani. Láttam a csapat erejét, amely képes volt minden közösségből származó embereket összehozni" - fejtette ki.

A korábbi kapitány szerint jelenleg "negatív narratíva" uralkodik az országban, és fontos feladat reményt és útmutatást adni a fiataloknak.

Hihetetlen tehetségünk van, de segítenünk kell nekik megtalálni a megfelelő példaképeket és baráti társaságokat, mert ezek a döntések hatalmas hatással vannak az életük további részére

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

- mondta.

Southgate ragaszkodik ahhoz a nézethez, hogy "több dolog köt össze minket az Egyesült Királyságban, mint amennyi elválaszt", de a kultúra jelenleg a megosztottságra fókuszál. Véleménye szerint a nemzet akkor van a legjobb formában, amikor nehéz helyzetbe kerül, és onnan mutat ellenállóképességet.
Címlapkép: Getty Images
#sport #labdarúgás #fiatalok #angol #manchester united #válogatott #angol válogatott #edzőváltás #mentorálás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:43
13:32
13:18
13:01
12:44
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 3.
Érik a balhé a magyar munkahelyeken: lehull a lepel mindenki fizetéséről, sok dolgozó akad majd ki
2025. november 3.
10 év múlva ezek a munkapozíciók nem fognak létezni: más készségekre lesz szükség a munkaerőpiacon
2025. november 3.
Németországi munka nyelvtudás nélkül: ezekkel a melókkal egy hónap alatt 1 milliót simán megkeresel
2025. november 3.
Irdatlan lakáskatasztrófa ütött be: milliókat érint a válság, visszafordíthatatlannak tűnik a folyamat
2025. november 2.
Veszélyes gyerekülés bukott meg a nagy ellenőrzésen: ha neked is ilyen van, nehogy használd!
NAPTÁR
Tovább
2025. november 3. hétfő
Győző
45. hét
November 3.
A magyar tudomány napja
Sport legolvasottabb
Tovább
1
2 napja
Gyászol a sportvilág: meghalt a világrekorder rúdugró
2
1 hete
Véget érhet a 140 éves angol klub története: semmi sem menti meg őket a csődtől?
3
5 napja
Családjával együtt veszett oda a magyar sportvezető a kenyai tragédiában: itt van, amit eddig tudni lehet
4
1 hete
Egyre nagyobb az aggodalom a világbajnokság miatt: sehogy nem lehet megakadályozni a katasztrófát?
5
2 hete
Fontos bejelentést tett Novak Djokovic: már nem láthatják a szurkolók, mindenki megdöbbent
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kamatfelár
Az adósminősítéstől függően fizetendő többletkamat. Aki kockázatosabb adós magasabb kamatot fizet.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 3. 13:01
Németországi munka nyelvtudás nélkül: ezekkel a melókkal egy hónap alatt 1 milliót simán megkeresel
Pénzcentrum  |  2025. november 3. 12:03
Árrésstopra sincs szükség, brutál árcsökkentést jelentett be az Aldi: itt az olcsósított termékek listája
Agrárszektor  |  2025. november 3. 13:30
A KWS mátrix bevált a gyakorlatban!