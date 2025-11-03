Sepsi Ádám és Szabó Benedek is kivívta részvételét a World Darts Federation (WDF) által szervezett lakeside-i világbajnokságra - adta hírül a Magyar Darts Szövetség.
Tiszta vizet öntött a pohárba a volt angol kapitány: elmondta, mit tervez az edzősködéssel
Gareth Southgate, az angol labdarúgó-válogatott korábbi szövetségi kapitánya bejelentette, hogy nem tervez visszatérni az edzősködéshez, és inkább a fiatalok mentorálására kíván összpontosítani - írja a The Guardian.
A BBC Radio 4 Today műsorában adott interjújában Southgate elmondta, hogy nehéz lenne megismételni azt a "magasabb elhivatottságot", amit az angol válogatott irányítása jelentett számára. "A futball egyik leginkább hihetetlen munkáját végeztem, amely egyben magasabb célt is szolgált, hiszen a hazámat képviseltem. Ezt nagyon nehéz lenne újra átélni. 37 év futballban töltött idő után most élvezem, hogy más területeken próbálok különbséget tenni" - nyilatkozta.
Southgate neve az utóbbi időszakban több csapatnál is felmerült pletykaszinten, a legerősebben a Manchester United kispadját emlegették vele kapcsolatban. A szakember most azt hangsúlyozta, hogy szenvedélyesen érdekli a fiatalok számára nyújtott példamutatás, és szeretné kamatoztatni mindazt a tudást, amit a válogatott vezetőjeként 2016 szeptembere és 2024 júliusa között, valamint szülőként szerzett.
Southgate szerint az angol válogatottnál szerzett tapasztalatai - ahol a csapat a gyűlölt státuszból szeretett nemzeti együttessé vált - szélesebb körben is alkalmazhatók. "Hatalmas szakadék volt köztünk és a közvélemény között, amikor elkezdtük. Az emberek nagy egójú játékosoknak láttak minket, de képesek voltunk ezt megfordítani. Láttam a csapat erejét, amely képes volt minden közösségből származó embereket összehozni" - fejtette ki.
A korábbi kapitány szerint jelenleg "negatív narratíva" uralkodik az országban, és fontos feladat reményt és útmutatást adni a fiataloknak.
Hihetetlen tehetségünk van, de segítenünk kell nekik megtalálni a megfelelő példaképeket és baráti társaságokat, mert ezek a döntések hatalmas hatással vannak az életük további részére
- mondta.
Southgate ragaszkodik ahhoz a nézethez, hogy "több dolog köt össze minket az Egyesült Királyságban, mint amennyi elválaszt", de a kultúra jelenleg a megosztottságra fókuszál. Véleménye szerint a nemzet akkor van a legjobb formában, amikor nehéz helyzetbe kerül, és onnan mutat ellenállóképességet.
Charles Leclerc egy félmillió dolláros ékszert választott a nagy kérdéshez, amiről már a közösségi médiában is láthatók a képek.
Formula-1 brazil nagydíj 2025: itt az F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Sao Paolo, Brazília helyszínen
Egy hét múlva tartják Sao Paoloban a 2025-ös Forma 1-es világbajnokság következő versenyhétvégéjét, a híres és több évtizedes múltra visszatekintő Sao Paolo-i Nagydíjat.
A Tottenham Hotspur újabb hazai vereséget szenvedett, ezúttal a Chelsea ellen, ami tovább mélyíti a csapat körüli válsághangulatot.
A Wolverhampton Wanderers menesztette Vitor Pereira vezetőedzőt, miután a csapat az idei Premier League szezonban még egyetlen mérkőzést sem tudott megnyerni.
A Török Labdarúgó Szövetség (TFF) 149 játékvezetőt és asszisztenst függesztett fel, miután kiderült, hogy fogadási tevékenységben vettek részt
Már nem Patrick Vieira az olasz labdarúgó-bajnokságban nyeretlenül sereghajtó Genoa vezetőedzője.
Nyolcvanhat éves korában elhunyt a finn Pentti Nikula, a férfi rúdugrás korábbi világcsúcstartója - adta hírül a helsinki Ilta-Sanomat című újság.
Elszállt az agya az amerikai légiósnak, ököllel akarta elhallgattatni az őt kritizáló egyik drukkert.
Az Arsenal vezetőedzője, Mikel Arteta arra figyelmeztet, hogy a klubok akár versenysorozatokból is visszaléphetnek a túlzsúfolt menetrend miatt.
A Liverpool menedzsere kijelentette, hogy elégedett a csapat keretével, annak ellenére, hogy korábban még aggodalmát fejezte ki a rendelkezésére álló keret mélységével kapcsolatban.
Szon Heung-min lett az MLS második legjobban fizetett játékosa 11,2 millió dolláros éves összkompenzációval, csak Lionel Messi előzi meg a fizetési rangsorban.
A Magyar Labdarúgó Szövetség bejelentette, hogy pályázatot nyújtott be a 2028-as és 2029-es Konferencia-liga-döntő megrendezésére, amelyeknek a Puskás Aréna adna otthont.
Az Aberdeen FC új sportigazgatót nevezett ki Lutz Pfannenstiel személyében, aki meglehetősen színes élettel és karrierrel rendelkezik.
Magnus Carlsen kiemelkedő teljesítménnyel nyerte meg a St. Louis-i Champions Showdown négyfős elitversenyét.
A Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) vezetője felszólította amerikai partnereit, hogy lépjenek fel az Enhanced Games ellen.
Phil Foden jogi lépéseket tett, miután az interneten hamis híreket terjesztettek gyermekeiről.
Zacher Gábor, a magyar válogatott és az FTC hazai mérkőzéseinek pit-doktora kritikus megjegyzéseket fogalmazott meg a Fradi ír edzőjével, Robbie Keane-nel és stábjával kapcsolatban.
Bernie Ecclestone, a 95 éves Formula–1 legenda eladta egyik luxusjachtját és egy másikat is piacra dobott, miután nemrég 500 millió font értékű autógyűjteményétől is megvált.