Tiszta vizet öntött a pohárba a volt angol kapitány: elmondta, mit tervez az edzősködéssel

Gareth Southgate, az angol labdarúgó-válogatott korábbi szövetségi kapitánya bejelentette, hogy nem tervez visszatérni az edzősködéshez, és inkább a fiatalok mentorálására kíván összpontosítani - írja a The Guardian.

A BBC Radio 4 Today műsorában adott interjújában Southgate elmondta, hogy nehéz lenne megismételni azt a "magasabb elhivatottságot", amit az angol válogatott irányítása jelentett számára. "A futball egyik leginkább hihetetlen munkáját végeztem, amely egyben magasabb célt is szolgált, hiszen a hazámat képviseltem. Ezt nagyon nehéz lenne újra átélni. 37 év futballban töltött idő után most élvezem, hogy más területeken próbálok különbséget tenni" - nyilatkozta.

Southgate neve az utóbbi időszakban több csapatnál is felmerült pletykaszinten, a legerősebben a Manchester United kispadját emlegették vele kapcsolatban. A szakember most azt hangsúlyozta, hogy szenvedélyesen érdekli a fiatalok számára nyújtott példamutatás, és szeretné kamatoztatni mindazt a tudást, amit a válogatott vezetőjeként 2016 szeptembere és 2024 júliusa között, valamint szülőként szerzett.

Southgate szerint az angol válogatottnál szerzett tapasztalatai - ahol a csapat a gyűlölt státuszból szeretett nemzeti együttessé vált - szélesebb körben is alkalmazhatók. "Hatalmas szakadék volt köztünk és a közvélemény között, amikor elkezdtük. Az emberek nagy egójú játékosoknak láttak minket, de képesek voltunk ezt megfordítani. Láttam a csapat erejét, amely képes volt minden közösségből származó embereket összehozni" - fejtette ki.

A korábbi kapitány szerint jelenleg "negatív narratíva" uralkodik az országban, és fontos feladat reményt és útmutatást adni a fiataloknak.

Hihetetlen tehetségünk van, de segítenünk kell nekik megtalálni a megfelelő példaképeket és baráti társaságokat, mert ezek a döntések hatalmas hatással vannak az életük további részére

- mondta.

Southgate ragaszkodik ahhoz a nézethez, hogy "több dolog köt össze minket az Egyesült Királyságban, mint amennyi elválaszt", de a kultúra jelenleg a megosztottságra fókuszál. Véleménye szerint a nemzet akkor van a legjobb formában, amikor nehéz helyzetbe kerül, és onnan mutat ellenállóképességet.