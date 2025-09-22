Itt van végre a döntés: Dembelé nyerte 2025-ben az Aranylabdát

Dembelétől senki nem vehette el ezt a díjat, egy hatalmas szezon után kapta meg a legnagyobb egyéni elismerést.

A PSG középpályása, Ousmane Dembelé nyerte a 2025-ös Aranylabdát, ezt a Párizsban megrendezett gálán jelentették be hétfőn késő este. A szavazáson a második helyezett a Barcelona fiatal zsenije, Lamine Yamal lett.

A díjazás nem okozott nagy meglepetést a szakírók körében, hónapok óta pletykáltak arról, hogy a középpályás teljesítményét senki nem érhette utol ezen a szavazáson. A 3-10 helyezett pedig a következő volt:

10. Nuno Mendes

9. Gianluigi Donnarumma

8. Cole Palmer

7. Kylian Mbappé

6. Achraf Hakimi

5. Raphinha

4. Mo Salah

3. Vitinha

A gálán több más díjat is kiosztottak, a legjobb kapusnak járó Jasin-díjat az évekig a PSG-t erősítő, onnan csak pár hete eligazoló Gianluigi Donnarumma lett, míg az év klubjának a PSG-t választották meg a felkért szakírók. A legtöbb gólt szerző focista díját Viktor Gyökeres kapta meg.