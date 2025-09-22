Christian Horner csaknem 60 millió fontos végkielégítéssel távozott a Red Bull Formula 1-es csapatától, miután júliusban elbocsátották a csapatfőnöki pozícióból.
Itt van végre a döntés: Dembelé nyerte 2025-ben az Aranylabdát
Dembelétől senki nem vehette el ezt a díjat, egy hatalmas szezon után kapta meg a legnagyobb egyéni elismerést.
A PSG középpályása, Ousmane Dembelé nyerte a 2025-ös Aranylabdát, ezt a Párizsban megrendezett gálán jelentették be hétfőn késő este. A szavazáson a második helyezett a Barcelona fiatal zsenije, Lamine Yamal lett.
A díjazás nem okozott nagy meglepetést a szakírók körében, hónapok óta pletykáltak arról, hogy a középpályás teljesítményét senki nem érhette utol ezen a szavazáson. A 3-10 helyezett pedig a következő volt:
10. Nuno Mendes
9. Gianluigi Donnarumma
8. Cole Palmer
7. Kylian Mbappé
6. Achraf Hakimi
5. Raphinha
4. Mo Salah
3. Vitinha
KATTINTS a friss eredményekért, hírekért a Sportonlinera!
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A gálán több más díjat is kiosztottak, a legjobb kapusnak járó Jasin-díjat az évekig a PSG-t erősítő, onnan csak pár hete eligazoló Gianluigi Donnarumma lett, míg az év klubjának a PSG-t választották meg a felkért szakírók. A legtöbb gólt szerző focista díját Viktor Gyökeres kapta meg.
A klímaváltozás miatt át kell alakítani az olimpiai sportok versenynaptárát Sebastian Coe, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség elnöke szerint.
A legnagyobb esélyes Dembelé, de a lista nagyon illusztris, sok olyan focista van rajta, akinek bármikor oda lehetne adni a díjat.
A UCI, a kerékpársport világszervezete bejelentette, hogy az idei országúti világbajnokságon minden versenyző kerékpárjára GPS-nyomkövetőt szerelnek a biztonság javítása érdekében.
Steve Ballmer, az NBA-ben szereplő Los Angeles Clippers tulajdonosa és volt Microsoft-vezér állítólag csalás áldozata lett.
Piastri hamar kiszállt a versenyből, már az első körben falnak ment a pontversenyben vezető ausztrál. Sainz évek óta a Williams első dobogóját hozta.
A új genetikai tesztelési szabályok súlyos következményekkel járnak az érintett sportolók számára, sok esetben karrierjüket derékba törve
A Christie's aukciósház becslése szerint a történelmi dokumentum 3-5 millió dollárt is érhet.
Az NHL játékosok 12 év után térnek vissza a téli olimpiára, ami Gary Bettman NHL-biztos szerint jelentős hatással lesz a ligára.
Verstappen behúzta magának a pole-t, de arra senki nem számított előzetesen, ami még volt a helyekről döntő időmérőn.
Eszement összeget kaszálnak a legjobb focisták: egymilliárd az összekereset, ki viszi haza a legtöbbet?
Az NFL legjobban fizetett játékosai 2025-ben összesen 1 milliárd dollárt keresnek, a listát Patrick Mahomes vezeti 80 millió dollárral.
Amint előre jelezték, a városban csak egyetlen évre vállalják a csapat működtetését, most elindult az új tulajdonos keresése.
Alan Shearer szerint a Manchester United vezetőedzője, Ruben Amorim akár már a Chelsea elleni hétvégi mérkőzés után elveszítheti állását.
Hamilton és Leclerc jól hozták le a második szabadedzést, majdnem fél másodpercet vertek Russellre.
A 38 éves argentin legenda hosszas tárgyalások után egyezett meg a klubbal, a hivatalos bejelentés várhatóan hamarosan érkezik.
Luis Enrique, a Paris Saint-Germain jelenlegi vezetőedzője a jövőben szeretne visszatérni a Barcelona kispadjára, ahol korábban történelmi triplázást ért el.
Hatalmas tettre készül két magyar hegymászó: a hetedik legmagasabb csúcsot támadja Klein Dávid és társa
Klein Dávid és Nagy Márton expedíciója a világ hetedik legmagasabb hegyére, a Dhaulagiri 8167 méteres csúcsára mászik fel, oxigénpalack és magashegyi teherhordók nélkül.
Oscar Piastri szerint ő és csapattársa, Lando Norris saját maguk irányítják sorsukat a Formula–1-es világbajnoki címért folytatott küzdelemben.
Anze Kopitar, a Los Angeles Kings csapatkapitánya bejelentette, hogy a 2025-26-os szezon végén visszavonul a profi jégkorongtól
-
AI és a magyar munkaerőpiac: kit hoz előnybe, és kit sodor partvonalra?
Sólyom Balázst, a Trendency Zrt. adatüzletágának vezetőjét kérdeztük.
-
Most kiderül, hogy mennyire AI-ready a hazai kkv szektor – Töltsd ki a kérdőívet!
A kérdőív kitöltése 5 perc.
-
Készpénz helyett digitális: így fizet ma Magyarország - videó
2024-ben az elektronikus tranzakciók száma pedig meghaladta a 2,5 milliárdot.