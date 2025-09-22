2025. szeptember 23. kedd Tekla
18 °C Budapest
Zürich, Svájc - 2015. október 1: A FIFA zürichi székházának bejárata. A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség az egyesületi labdarúgás, a futsal és a strandlabdarúgás irányító szervezete. A FIFA felelős a labdarúgás nagy nemzetközi torn
Sport

Itt van végre a döntés: Dembelé nyerte 2025-ben az Aranylabdát

Pénzcentrum
2025. szeptember 22. 23:03

Dembelétől senki nem vehette el ezt a díjat, egy hatalmas szezon után kapta meg a legnagyobb egyéni elismerést.

A PSG középpályása, Ousmane Dembelé nyerte a 2025-ös Aranylabdát, ezt a Párizsban megrendezett gálán jelentették be hétfőn késő este. A szavazáson a második helyezett a Barcelona fiatal zsenije, Lamine Yamal lett. 

A díjazás nem okozott nagy meglepetést a szakírók körében, hónapok óta pletykáltak arról, hogy a középpályás teljesítményét senki nem érhette utol ezen a szavazáson. A 3-10 helyezett pedig a következő volt:

10. Nuno Mendes
9. Gianluigi Donnarumma
8. Cole Palmer
7. Kylian Mbappé
6. Achraf Hakimi
5. Raphinha
4. Mo Salah
3. Vitinha

A gálán több más díjat is kiosztottak, a legjobb kapusnak járó Jasin-díjat az évekig a PSG-t erősítő, onnan csak pár hete eligazoló Gianluigi Donnarumma lett, míg az év klubjának a PSG-t választották meg a felkért szakírók. A legtöbb gólt szerző focista díját Viktor Gyökeres kapta meg.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #díj #párizs #barcelona #elismerés #futball #díjátadó #PSG #gála #aranylabda

