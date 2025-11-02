Újabb PL-es edzőkirúgás: ezúttal őt zavarták el, nem mehetett így tovább

A Wolverhampton Wanderers menesztette Vitor Pereira vezetőedzőt, miután a csapat az idei Premier League szezonban még egyetlen mérkőzést sem tudott megnyerni - tudósított a BBC.

A Wolves a szombati mérkőzésen elszenvedte nyolcadik vereségét az élvonalban, és jelenleg a tabella utolsó helyén áll, nyolc ponttal lemaradva a bennmaradást jelentő pozíciótól.

A portugál szakembert decemberben nevezték ki, és idén szeptemberben még hároméves szerződéshosszabbítást írt alá a klubbal. Ez azt is jelenti, hogy vélhetően jelentős végkielégítést kell majd fizetnie a klubnak.

Anglia Wolverhampton Piaci érték: 376,60M € Edző: Vitor Pereira Bajnokság: English Premier League Jelenlegi helyezés: #20 English Premier League helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 18. Nottingham Forest 10 1 3 6 7 19 -12 6 19. West Ham United 9 1 1 7 7 20 -13 4 20. Wolverhampton 10 0 2 8 7 22 -15 2 Adatlap létrehozva: 2025.11.02.

A szurkolók azonban a múlt heti, Burnley elleni 3-2-es vereség után Pereira ellen fordultak, a mérkőzést követően a vezetőedzőt el kellett kísérni a feldühödött drukkerekkel folytatott heves vitáktól a Molineux stadionban. Arról, hogy José Sá kapus is verbális csatát folytatott a dühös szurkolókkal, mi is beszámoltunk:

A Wolves a Ligakupában idén legyőzte a West Ham és az Everton csapatát, de a nyolcaddöntőben szerdán kiesett a Chelsea ellen.