Újabb PL-es edzőkirúgás: ezúttal őt zavarták el, nem mehetett így tovább

Pénzcentrum
2025. november 2. 13:29

A Wolverhampton Wanderers menesztette Vitor Pereira vezetőedzőt, miután a csapat az idei Premier League szezonban még egyetlen mérkőzést sem tudott megnyerni - tudósított a BBC.

A Wolves a szombati mérkőzésen elszenvedte nyolcadik vereségét az élvonalban, és jelenleg a tabella utolsó helyén áll, nyolc ponttal lemaradva a bennmaradást jelentő pozíciótól.

A portugál szakembert decemberben nevezték ki, és idén szeptemberben még hároméves szerződéshosszabbítást írt alá a klubbal. Ez azt is jelenti, hogy vélhetően jelentős végkielégítést kell majd fizetnie a klubnak.

Anglia
Wolverhampton
Piaci érték: 376,60M €
Edző: Vitor Pereira
Jelenlegi helyezés: #20
English Premier League helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
18.
Nottingham Forest
10
1
3
6
7
19
-12
6
19.
West Ham United
9
1
1
7
7
20
-13
4
20.
Wolverhampton
10
0
2
8
7
22
-15
2
Adatlap létrehozva: 2025.11.02.

A szurkolók azonban a múlt heti, Burnley elleni 3-2-es vereség után Pereira ellen fordultak, a mérkőzést követően a vezetőedzőt el kellett kísérni a feldühödött drukkerekkel folytatott heves vitáktól a Molineux stadionban. Arról, hogy José Sá kapus is verbális csatát folytatott a dühös szurkolókkal, mi is beszámoltunk: 

Saját szurkolóival ordítozott a Premier League-csapat játékosa: elvesztette türelmét a portugál kapus
EZ IS ÉRDEKELHET
Saját szurkolóival ordítozott a Premier League-csapat játékosa: elvesztette türelmét a portugál kapus
José Sa, a Wolverhampton Wanderers kapusa heves szóváltásba keveredett saját szurkolóival a csapat Burnley elleni 3-2-es veresége után.

A Wolves a Ligakupában idén legyőzte a West Ham és az Everton csapatát, de a nyolcaddöntőben szerdán kiesett a Chelsea ellen.
Címlapkép: Getty Images
