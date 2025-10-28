Saját szurkolóival ordítozott a Premier League-csapat játékosa: elvesztette türelmét a portugál kapus

Harry Kane felesége akadályozhatja a Bayern München csatárának visszatérését a Premier League-be, mivel a család jól érzi magát Németországban.
José Sa, a Wolverhampton Wanderers kapusa heves szóváltásba keveredett saját szurkolóival a csapat Burnley elleni 3-2-es veresége után, ahol elmondta, hogy a vereségek után még a feleségével sem beszél, annyira megviseli a csapat gyenge teljesítménye - tudósított a Daily Mail.
A Wolves vasárnapi mérkőzésén a 95. percben kapott góllal szenvedett vereséget a Burnley ellen, miután korábban sikerült felzárkóznia 2-0-s hátrányból. Az eredmény következtében a csapat a Premier League utolsó helyén áll mindössze két ponttal kilenc forduló után.
A mérkőzés után a feszültség tovább nőtt, amikor Vitor Pereira vezetőedző összeszólalkozott a szurkolókkal, akik a "holnap reggel kirúgnak" rigmust skandálták felé. Később a közösségi médiában terjedt el egy videó, amelyen José Sa, aki a mérkőzésen csereként ült a kispadon, autójából kiszállva vitatkozik néhány szurkolóval a Molineux Stadion elhagyásakor.
A felvételen látható, ahogy a portugál kapus láthatóan frusztráltan beszélget három szurkolóval, miközben a biztonsági őrök próbálnak közbelépni. Sa azonban jelezte, hogy minden rendben van, és a beszélgetés fontos. "Rendben van, csak beszélgetünk. Igazuk van" – mondta a kapus.
A szurkolók felvetették, hogy nem látnak "elég szenvedélyt" a Wolves játékosaitól a pályán. Sa erre így válaszolt: "Igen, talán, de én próbálom ezt átadni nekik. Ráadásul most a kispadon ülök." Egy másik kérdésre reagálva hozzátette: "Igen, 100 százalékig, ahogy ma gólokat kaptunk, az elfogadhatatlan."
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
18.
Nottingham Forest
|
9
|
1
|
2
|
6
|
5
|
17
|
-12
|
5
|
19.
West Ham United
|
9
|
1
|
1
|
7
|
7
|
20
|
-13
|
4
|
20.
Wolverhampton
|
9
|
0
|
2
|
7
|
7
|
19
|
-12
|
2
Amikor arról kérdezték, ki a felelős a csapat gyenge teljesítményéért, Sa nem akart konkrét választ adni, de megjegyezte: "Nem csak a játékosok." Később hozzátette: "Amikor hazamegyek, nem beszélek a feleségemmel, mert veszítettünk, mert szomorú vagyok. Szeretem ezt a klubot: mindig megmutatom a pályán, amikor gólt szerzünk, amikor gólt kapunk, mindennel harcolok egyszerre."
Sa szavai láthatóan megnyugtatták a szurkolókat, akik tapsolni kezdtek neki. A beszélgetés végén a kapus őszintén beismerte: "Szarul játszunk, őszinte leszek veletek." Ezután visszaült az autójába, kezet fogott azokkal, akikkel vitatkozott, akik ismét megtapsolták, mielőtt a kapus elhajtott.
Sa, aki 2021-ben érkezett az Olympiakostól és azóta 150 alkalommal lépett pályára a Wolves színeiben, már a múlt szezonban is összetűzésbe került a szurkolókkal egy Bournemouth elleni vereség alkalmával, amikor a félidőben szóváltásba keveredett velük. Ebben a szezonban nem ő az egyetlen PL-játékos, aki nem bírva a feszültséget, sajátjainak ment neki: még augusztusban a West Ham csapatkapitánya, Jarrod Bowen keverdett összetűzésbe sajátjaival. Erről akkor a Pénzcentrum is beszámolt:
