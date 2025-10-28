2025. október 28. kedd Simon, Szimonetta
11 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
futball, foci, gól, kapu, kapus, focikapu, labdarúgás
Sport

Saját szurkolóival ordítozott a Premier League-csapat játékosa: elvesztette türelmét a portugál kapus

Pénzcentrum
2025. október 28. 17:44

José Sa, a Wolverhampton Wanderers kapusa heves szóváltásba keveredett saját szurkolóival a csapat Burnley elleni 3-2-es veresége után, ahol elmondta, hogy a vereségek után még a feleségével sem beszél, annyira megviseli a csapat gyenge teljesítménye - tudósított a Daily Mail.

A Wolves vasárnapi mérkőzésén a 95. percben kapott góllal szenvedett vereséget a Burnley ellen, miután korábban sikerült felzárkóznia 2-0-s hátrányból. Az eredmény következtében a csapat a Premier League utolsó helyén áll mindössze két ponttal kilenc forduló után.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A mérkőzés után a feszültség tovább nőtt, amikor Vitor Pereira vezetőedző összeszólalkozott a szurkolókkal, akik a "holnap reggel kirúgnak" rigmust skandálták felé. Később a közösségi médiában terjedt el egy videó, amelyen José Sa, aki a mérkőzésen csereként ült a kispadon, autójából kiszállva vitatkozik néhány szurkolóval a Molineux Stadion elhagyásakor.

A felvételen látható, ahogy a portugál kapus láthatóan frusztráltan beszélget három szurkolóval, miközben a biztonsági őrök próbálnak közbelépni. Sa azonban jelezte, hogy minden rendben van, és a beszélgetés fontos. "Rendben van, csak beszélgetünk. Igazuk van" – mondta a kapus.

A szurkolók felvetették, hogy nem látnak "elég szenvedélyt" a Wolves játékosaitól a pályán. Sa erre így válaszolt: "Igen, talán, de én próbálom ezt átadni nekik. Ráadásul most a kispadon ülök." Egy másik kérdésre reagálva hozzátette: "Igen, 100 százalékig, ahogy ma gólokat kaptunk, az elfogadhatatlan."

Anglia
Wolverhampton
Piaci érték: 376,60M €
Edző: Vitor Pereira
Jelenlegi helyezés: #20
English Premier League helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
18.
Nottingham Forest
9
1
2
6
5
17
-12
5
19.
West Ham United
9
1
1
7
7
20
-13
4
20.
Wolverhampton
9
0
2
7
7
19
-12
2
Adatlap létrehozva: 2025.10.28.

Amikor arról kérdezték, ki a felelős a csapat gyenge teljesítményéért, Sa nem akart konkrét választ adni, de megjegyezte: "Nem csak a játékosok." Később hozzátette: "Amikor hazamegyek, nem beszélek a feleségemmel, mert veszítettünk, mert szomorú vagyok. Szeretem ezt a klubot: mindig megmutatom a pályán, amikor gólt szerzünk, amikor gólt kapunk, mindennel harcolok egyszerre."

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Sa szavai láthatóan megnyugtatták a szurkolókat, akik tapsolni kezdtek neki. A beszélgetés végén a kapus őszintén beismerte: "Szarul játszunk, őszinte leszek veletek." Ezután visszaült az autójába, kezet fogott azokkal, akikkel vitatkozott, akik ismét megtapsolták, mielőtt a kapus elhajtott.

Sa, aki 2021-ben érkezett az Olympiakostól és azóta 150 alkalommal lépett pályára a Wolves színeiben, már a múlt szezonban is összetűzésbe került a szurkolókkal egy Bournemouth elleni vereség alkalmával, amikor a félidőben szóváltásba keveredett velük. Ebben a szezonban nem ő az egyetlen PL-játékos, aki nem bírva a feszültséget, sajátjainak ment neki: még augusztusban a West Ham csapatkapitánya, Jarrod Bowen keverdett összetűzésbe sajátjaival. Erről akkor a Pénzcentrum is beszámolt:

Saját szurkolóival ordítozott a West Ham kapitánya: teljesen szétesett a londoni csapat + videó
EZ IS ÉRDEKELHET
Saját szurkolóival ordítozott a West Ham kapitánya: teljesen szétesett a londoni csapat + videó
Még fordítani is tudott a West Ham a keddi Ligakupa-meccsen, de aztán megint veszített - a feszültséget már a mindig higgadt kapitány sem bírja.
Címlapkép: Getty Images
#eredmény #foci #sport #focista #premier league #angol foci #szurkolók #vereség #kapus #angol bajnokság #edzőváltás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:27
18:02
17:44
17:31
17:01
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 28.
Fájdalmas rezsiár-drágulás elé néz Magyarország: fű alatt válunk le az orosz gázról, sokba fog kerülni
2025. október 27.
Mától 2026-ig ingyen dolgozik minden magyar nő: egyre komolyabb a bérszakadék itthon
2025. október 28.
Fontos változás élesedik rengeteg magyar bankszámláján: jön a rendkívüli végrehajtási rendelet
2025. október 28.
Ezért vannak horror árak valójában a magyar boltokban: az árrésstop csak tapasz a nyílt sebre
2025. október 28.
Súlyos hírt kapott, aki fával fűtene 2025 telén: eddig nem látott krízis van kilátásban
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 28. kedd
Simon, Szimonetta
44. hét
Október 28.
Az animáció világnapja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
2 napja
Véget érhet a 140 éves angol klub története: semmi sem menti meg őket a csődtől?
2
1 hete
Formula-1 mexikói nagydíj 2025: itt a F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Mexikóváros, Mexikó helyszínen
3
4 napja
Egyre nagyobb az aggodalom a világbajnokság miatt: sehogy nem lehet megakadályozni a katasztrófát?
4
6 napja
Fontos bejelentést tett Novak Djokovic: már nem láthatják a szurkolók, mindenki megdöbbent
5
2 hete
Gyászol a tornasport: meghalt a háromszoros olimpiai bajnok
PÉNZÜGYI KISOKOS
Nostro számlák
Hazai kereskedelmi banknak egy külföldi banknál vezetett számlája, melynek segítségével külföldi átutalásait bonyolítja.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 28. 18:02
Kvíz: Te otthon vagy a vámpír-történetekben? Lássuk, mennyit tudsz a vérszívókról szóló filmekről, könyvekről!
Pénzcentrum  |  2025. október 28. 16:11
Nagy dobásra készül Donald Trump a vámháborúban: mit tervezhet Kínában az amerikai elnök?
Agrárszektor  |  2025. október 28. 17:31
Nagy segítség jön a fiatal gazdáknak Magyarországon: mutatjuk