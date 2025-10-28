Saját szurkolóival ordítozott a Premier League-csapat játékosa: elvesztette türelmét a portugál kapus

José Sa, a Wolverhampton Wanderers kapusa heves szóváltásba keveredett saját szurkolóival a csapat Burnley elleni 3-2-es veresége után, ahol elmondta, hogy a vereségek után még a feleségével sem beszél, annyira megviseli a csapat gyenge teljesítménye - tudósított a Daily Mail.

A Wolves vasárnapi mérkőzésén a 95. percben kapott góllal szenvedett vereséget a Burnley ellen, miután korábban sikerült felzárkóznia 2-0-s hátrányból. Az eredmény következtében a csapat a Premier League utolsó helyén áll mindössze két ponttal kilenc forduló után.

A mérkőzés után a feszültség tovább nőtt, amikor Vitor Pereira vezetőedző összeszólalkozott a szurkolókkal, akik a "holnap reggel kirúgnak" rigmust skandálták felé. Később a közösségi médiában terjedt el egy videó, amelyen José Sa, aki a mérkőzésen csereként ült a kispadon, autójából kiszállva vitatkozik néhány szurkolóval a Molineux Stadion elhagyásakor.

A felvételen látható, ahogy a portugál kapus láthatóan frusztráltan beszélget három szurkolóval, miközben a biztonsági őrök próbálnak közbelépni. Sa azonban jelezte, hogy minden rendben van, és a beszélgetés fontos. "Rendben van, csak beszélgetünk. Igazuk van" – mondta a kapus.

A szurkolók felvetették, hogy nem látnak "elég szenvedélyt" a Wolves játékosaitól a pályán. Sa erre így válaszolt: "Igen, talán, de én próbálom ezt átadni nekik. Ráadásul most a kispadon ülök." Egy másik kérdésre reagálva hozzátette: "Igen, 100 százalékig, ahogy ma gólokat kaptunk, az elfogadhatatlan."

Anglia Wolverhampton Piaci érték: 376,60M € Edző: Vitor Pereira Bajnokság: English Premier League Jelenlegi helyezés: #20 English Premier League helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 18. Nottingham Forest 9 1 2 6 5 17 -12 5 19. West Ham United 9 1 1 7 7 20 -13 4 20. Wolverhampton 9 0 2 7 7 19 -12 2 Adatlap létrehozva: 2025.10.28.

Amikor arról kérdezték, ki a felelős a csapat gyenge teljesítményéért, Sa nem akart konkrét választ adni, de megjegyezte: "Nem csak a játékosok." Később hozzátette: "Amikor hazamegyek, nem beszélek a feleségemmel, mert veszítettünk, mert szomorú vagyok. Szeretem ezt a klubot: mindig megmutatom a pályán, amikor gólt szerzünk, amikor gólt kapunk, mindennel harcolok egyszerre."

Sa szavai láthatóan megnyugtatták a szurkolókat, akik tapsolni kezdtek neki. A beszélgetés végén a kapus őszintén beismerte: "Szarul játszunk, őszinte leszek veletek." Ezután visszaült az autójába, kezet fogott azokkal, akikkel vitatkozott, akik ismét megtapsolták, mielőtt a kapus elhajtott.

Sa, aki 2021-ben érkezett az Olympiakostól és azóta 150 alkalommal lépett pályára a Wolves színeiben, már a múlt szezonban is összetűzésbe került a szurkolókkal egy Bournemouth elleni vereség alkalmával, amikor a félidőben szóváltásba keveredett velük. Ebben a szezonban nem ő az egyetlen PL-játékos, aki nem bírva a feszültséget, sajátjainak ment neki: még augusztusban a West Ham csapatkapitánya, Jarrod Bowen keverdett összetűzésbe sajátjaival. Erről akkor a Pénzcentrum is beszámolt: