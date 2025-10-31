Teljesen kiborult az Arsenal edzője: ezen bukott ki Mikel Arteta a forduló előtt

A Liverpool menedzsere kijelentette, hogy elégedett a csapat keretével, annak ellenére, hogy korábban még aggodalmát fejezte ki a rendelkezésére álló keret mélységével kapcsolatban.
Az Arsenal vezetőedzője, Mikel Arteta arra figyelmeztet, hogy a klubok akár versenysorozatokból is visszaléphetnek a túlzsúfolt menetrend miatt - jelentette a Daily Mail.
Mikel Arteta, az Arsenal vezetőedzője figyelmeztető jelzést adott a túlzsúfolt mérkőzésnaptárral kapcsolatban, kijelentve, hogy "bármi lehetséges", amikor arról kérdezték, előfordulhat-e, hogy a klubok kénytelenek lesznek visszalépni bizonyos versenysorozatoktól.
A probléma aktualitását az Arsenal és a Crystal Palace Ligakupa-negyeddöntője adja, amelyet december 16-án vagy 17-én rendeznek. Az Arsenal kérte, hogy a mérkőzést kedden játszhassák, azonban a Palace számára ez különösen megterhelő lenne, hiszen december 14-én a Manchester City ellen játszanak a Premier League-ben, majd december 18-án a Kuopion Palloseura ellen lépnek pályára az Európa Konferencia Ligában – így három mérkőzést kellene lejátszaniuk öt nap alatt.
Minden mérkőzésnaptárral kapcsolatos döntésünket két fő szempontnak kell vezérelnie: a játékosok jóléte és a szurkolók. Ennyi. A többi szempontnak ezektől nagyon távol kell maradnia. Soha nem szabad elfelejtenünk ezt az alapelvet
– mondta Arteta.
Amikor arról kérdezték, elképzelhető-e, hogy a több sorozatban szereplő klubok kénytelenek lesznek visszalépni bizonyos versenyektől, így válaszolt: "Remélem, nem jutunk el odáig. Ha mindannyian szem előtt tartjuk ezt a két alapelvet, mielőtt bármilyen döntést hoznánk, akkor nem fogunk eljutni oda. De ha figyelmen kívül hagyjuk ezeket, akkor bármi lehetséges."
A mérkőzések torlódása régóta vitatott téma a játékosok körében. 2024 szeptemberében Rodri, a Manchester City középpályása felvetette, hogy a játékosok akár sztrájkba is léphetnek a növekvő mérkőzésszám miatt, különös tekintettel az új formátumú Bajnokok Ligájára és a kibővített Klubvilágbajnokságra. Egy hónappal később a középpályás szezonvéget jelentő sérülést szenvedett.
címlapkép: Pénzcentrum
