Teljesen kiborult az Arsenal edzője: ezen bukott ki Mikel Arteta a forduló előtt

Az Arsenal vezetőedzője, Mikel Arteta arra figyelmeztet, hogy a klubok akár versenysorozatokból is visszaléphetnek a túlzsúfolt menetrend miatt - jelentette a Daily Mail.

Mikel Arteta, az Arsenal vezetőedzője figyelmeztető jelzést adott a túlzsúfolt mérkőzésnaptárral kapcsolatban, kijelentve, hogy "bármi lehetséges", amikor arról kérdezték, előfordulhat-e, hogy a klubok kénytelenek lesznek visszalépni bizonyos versenysorozatoktól.

A probléma aktualitását az Arsenal és a Crystal Palace Ligakupa-negyeddöntője adja, amelyet december 16-án vagy 17-én rendeznek. Az Arsenal kérte, hogy a mérkőzést kedden játszhassák, azonban a Palace számára ez különösen megterhelő lenne, hiszen december 14-én a Manchester City ellen játszanak a Premier League-ben, majd december 18-án a Kuopion Palloseura ellen lépnek pályára az Európa Konferencia Ligában – így három mérkőzést kellene lejátszaniuk öt nap alatt.

Minden mérkőzésnaptárral kapcsolatos döntésünket két fő szempontnak kell vezérelnie: a játékosok jóléte és a szurkolók. Ennyi. A többi szempontnak ezektől nagyon távol kell maradnia. Soha nem szabad elfelejtenünk ezt az alapelvet

– mondta Arteta.

Anglia Arsenal Piaci érték: 1 310M Edző: Mikel Arteta Bajnokság: English Premier League Jelenlegi helyezés: #1 English Premier League helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 1. Arsenal 9 7 1 1 16 3 13 22 2. Bournemouth AFC 9 5 3 1 16 11 5 18 3. Tottenham Hotspur 9 5 2 2 17 7 10 17 Adatlap létrehozva: 2025.10.31.

Amikor arról kérdezték, elképzelhető-e, hogy a több sorozatban szereplő klubok kénytelenek lesznek visszalépni bizonyos versenyektől, így válaszolt: "Remélem, nem jutunk el odáig. Ha mindannyian szem előtt tartjuk ezt a két alapelvet, mielőtt bármilyen döntést hoznánk, akkor nem fogunk eljutni oda. De ha figyelmen kívül hagyjuk ezeket, akkor bármi lehetséges."

A mérkőzések torlódása régóta vitatott téma a játékosok körében. 2024 szeptemberében Rodri, a Manchester City középpályása felvetette, hogy a játékosok akár sztrájkba is léphetnek a növekvő mérkőzésszám miatt, különös tekintettel az új formátumú Bajnokok Ligájára és a kibővített Klubvilágbajnokságra. Egy hónappal később a középpályás szezonvéget jelentő sérülést szenvedett.

címlapkép: Pénzcentrum