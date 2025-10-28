Akár a jövő év elejéig is nélkülözni lehet kénytelen Kevin De Bruyne játékát az olasz labdarúgó-bajnokságban címvédő és éllovas Napoli.
Asztalra csap a tenisz gigasztárja: nem tűr tovább Janik Sinner, már többen beálltak mögé
A világ legjobb teniszezői és a Grand Slam-tornák szervezői között egyre mélyül a konfliktus a pénzdíjak és a játékosok jóléti juttatásai körül. Jannik Sinner , a világranglista második helyezettje nyilvánosan bírálta a négy legnagyobb tenisztornát, amiért elutasítják a párbeszédet a játékosok képviselőivel - írta a The Guardian.
A Guardian információi szerint a világ tíz legjobb férfi és női játékosának részletes javaslatait a pénzdíjak módosításáról augusztusban elutasították a Grand Slam-tornák szervezői, és a US Openen kért találkozót sem engedélyezték. A tornák azzal indokolták döntésüket, hogy amíg a Professional Tennis Players Association (PTPA) által indított jogi eljárás folyamatban van, nem folytathatnak érdemi tárgyalásokat.
Sinner különösen a jóléti juttatásokkal kapcsolatos párbeszéd elutasítását nehezményezte: "Jó beszélgetéseket folytattunk a Grand Slam-tornákkal Roland Garroson és Wimbledonban, ezért csalódást keltő volt, amikor azt mondták, nem léphetnek javaslatainkat illetően, amíg más kérdések nem rendeződnek. A versenynaptár és az időbeosztás fontos témák, de semmi sem akadályozza a Grand Slam-tornákat abban, hogy foglalkozzanak a játékosok jóléti juttatásaival, például a nyugdíjjal és az egészségügyi ellátással."
A játékosok érvelése szerint a pénzdíjak aránya a tornák teljes bevételéhez képest túl alacsony, mindössze 12-15% a négy Grand Slam-tornán, szemben az ATP és WTA tornák 22%-ával. Tavaly Wimbledonban például az 50 millió fontos összdíjazás a bajnokság 406,5 millió fontos bevételének csupán 12,3%-át tette ki.
A Grand Slam-tornák a legnagyobb események, és ezek termelik a legtöbb bevételt a teniszben, ezért kérünk méltányos hozzájárulást minden játékos támogatásához, és olyan pénzdíjakat, amelyek jobban tükrözik, mennyit keresnek ezek a tornák. Együtt akarunk dolgozni a Grand Slam-tornákkal, hogy olyan megoldásokat találjunk, amelyek mindenki számára jók a teniszben
- nyilatkozta Janik Sinner.
A vita még márciusban kezdődött, amikor a férfi és női mezőny tíz legjobb játékosa levelet küldött a Grand Slam-tornáknak, nagyobb részesedést követelve a négy esemény bevételéből. A levél azt is kifogásolta, hogy a Grand Slam-tornák nem járulnak hozzá a játékosok jóléti juttatásaihoz, mint például nyugdíj, egészségügyi ellátás és anyasági támogatás, míg az ATP és WTA évente összesen 80 millió dollárt (60 millió fontot) fizet erre a célra.
Májusban a Roland Garros előtt, majd júliusban Wimbledonban is voltak egyeztetések a játékosok képviselői és a tornák vezetői között, de a játékosok frusztráltak voltak, mert a Grand Slam-tornák nem voltak hajlandók megosztani a kért pénzügyi részleteket. Az ATP és WTA is elégedetlen a Grand Slam-tornák átláthatóságának hiánya miatt, annak ellenére, hogy régóta együttműködnek a pénzdíjak kérdésében.
Wimbledon idén 7%-kal növelte a pénzdíjakat, összesen 53 millió fontra, de az emelés nagy része a négy elődöntősnek jutott a férfi és női egyesben. A győztesek – Sinner és a női bajnok, Iga Swiatek – egyaránt 3 millió fontot kaptak. A főtábla többi résztvevője csak 5%-os emelést kapott, miközben az Egyesült Királyságban az inflációs ráta 3,5% volt, így a reálértékben vett fizetésemelés korlátozott maradt.
A játékosok augusztusban részletes javaslatokat nyújtottak be a pénzdíjak felülvizsgálatára, de a határozott válasz hiánya miatt egy második, változást sürgető levelet is küldtek, amelyet a brit első számú játékos, Jack Draper is aláírt, aki korábban nem tartozott a világ tíz legjobbja közé.
Coco Gauff korábban így nyilatkozott a pénzdíjak elosztásáról: "Fontos a sport egész ökoszisztémája szempontjából. Nem csak arról beszélünk, hogy emeljük a bajnok pénzdíját, hanem hogy ez lecsorduljon egészen a selejtezőkig. Azt szeretnénk, ha a Grand Slam-tornák többet fektetnének a túrába mint egészbe, nemcsak a pénzdíjak tekintetében, hanem a játékosok jólétét illetően is, és ezt lecsorgassák egészen az alacsonyabb rangsorú játékosokig is. A 200., 300. legjobb játékosunk küzd a megélhetésért."
