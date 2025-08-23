A sorsolást eredetileg Las Vegasban tervezték megtartani, ahogy az 1994-es amerikai világbajnokság esetében is történt.
Itt a világ 10 legjobban kereső teniszezőjének rangsora: Jannik Sinner csak az ötödik
Carlos Alcaraz átvette a vezetést a tenisz legjobban kereső játékosainak listáján, megelőzve Novak Djokovicot. A sportág tíz legjobban fizetett játékosa összesen 246 millió dollárt keresett az elmúlt 12 hónapban - írta az amerikai Forbes magazin. Mutatjuk a világ 10 legjobban kereső teniszező listáját.
A 21 éves spanyol Carlos Alcaraz 42,3 millió dolláros bevétellel került a tenisz pénzügyi ranglistájának élére, megelőzve a 37 éves szerb Novak Djokovicot, aki 37,2 millió dollárral a második helyen végzett. Alcaraz a pályán 10,3 millió dollárt keresett, míg szponzori bevételei és megjelenései révén további 32 millió dollárra tett szert.
Djokovic, aki a párizsi olimpián aranyérmet nyert, továbbra is vezeti a pályán szerzett bevételek listáját 12,2 millió dollárral, de a szakértők szerint Alcaraz már megelőzte őt a pályán kívüli üzleti lehetőségek terén. A spanyol sztár olyan márkákkal kötött szponzori szerződéseket, mint a Nike, a Rolex és a BMW, emellett megjelenéseiért akár 1-2 millió dollárt is kaphat alkalmanként.
A top 10-es lista harmadik helyén az amerikai Coco Gauff áll 27,1 millió dollárral, őt követi a lengyel Iga Swiatek 26,7 millió dollárral. Az ötödik helyen az olasz Jannik Sinner található 26,6 millió dollárral, míg a hatodik helyet a visszavonulása felé közeledő Rafael Nadal foglalja el 23,3 millió dollárral.
A lista további helyezettjei: Daniil Medvedev (20,3 millió dollár), Naomi Osaka (14,6 millió dollár), Casper Ruud (13,9 millió dollár) és Aryna Sabalenka (13,7 millió dollár). A top 10-ben négy női játékos szerepel, ami aláhúzza a tényt, hogy a tenisz az egyetlen jelentős professzionális sport, ahol a férfi és női sportolók hasonló anyagi feltételekkel rendelkeznek.
A lista átlagéletkora 26 év, ami jelentős fiatalodást mutat a korábbi évekhez képest. Csak Djokovic és a 38 éves Nadal idősebb 30 évesnél, ami a sportág jövőjére nézve biztató jel. Bár a 246 millió dolláros összesített bevétel elmarad a 2020-as 343 millió dolláros rekordtól, amikor a már visszavonult Roger Federer és Serena Williams együtt 142 millió dollárt kerestek, a mostani összeg 26%-os növekedést jelent a 2023-as 196 millió dollárhoz képest.
Antonio Conte vezetésével és Kevin De Bruyne érkezésével a nápolyiak a bajnoki cím első számú esélyesei lehetnek Olaszországban. Szerinted meglesz a címvédés?
A Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is foglalkoztató, címvédő Liverpool a Newcastle United vendége lesz az angol labdarúgó-bajnokság második fordulójának zárómérkőzésén.
Lövés érte Andy Reid, a Kansas City Chiefs vezetőedzőjének irodáját, de az edző nem sérült meg az incidensben.
A Konferencia-liga utolsó selejtezőkörében a Győr csütörtökön hazai pályán kezdi meg a Bolla Bendegúzt soraiban tudó Rapid Wien elleni párharcot.
A Bayern München a Franz Beckenbauer Szuperkupa első kiírásában 2-1-re legyőzte a Stuttgartot, jelezve, hogy Vincent Kompany csapata idén is a Bundesliga fő esélyese lehet.
Az Arsenal az utolsó pillanatban szerezte meg Eberechi Ezét a Tottenham elől, ezzel egyértelmű jelét adva bajnoki ambícióinak.
Rengetegen szeretnék látni a portugál világsztárokat, de a hivatalos jegyek gyorsan elfogytak, az üzérek pedig nem kegyelmeznek.
Carlos Alcaraz számára a legutóbbi versenyen a legnagyobb kihívást a bizonytalan kezdési időpont jelentette, ami a tenisz egyik nehézsége.
Evie Parts transznemű hosszútávfutó pert indított az NCAA és a Swarthmore College ellen, miután a sportszervezet új szabályzata alapján eltávolították a női atlétikai csapatból.
A FIFA fontolóra veszi, hogy 2029-től kétévente rendezze meg a Klubvilágbajnokságot, ami újabb konfliktusokat okozhat a Premier League-el és az UEFA-val is.
A Premier League klubjainak átigazolási költekezése már most meghaladja a 2,26 milliárd fontot, ami 12,7%-kal több, mint tavaly.
Mike Tyson és Peter McNeeley 1995-ös, mindössze 89 másodpercig tartó mérkőzése egy mérföldkő volt a profiboksz történetében.
Váratlan elismerést kapott a Liverpool magyar sztárja: ilyen hazai játékossal nagyon ritkán történik
A 21 éves magyar játékos a Premier League előző idényében a Bournemouth színeiben nyújtott teljesítményével érdemelte ki az elismerést.
A brit sztárműsorvezető Ibizán pihent rá a szezonra, és ezt olyan szettben tette, ami a világ minden strandján elismerést váltana ki.
A Sportico becslése szerint a Denver Broncos NFL-csapat értéke közel 2 milliárd dollárral nőtt a 2022-es eladása óta.
Robbie Keane vezetőedző szerint kulcsfontosságú lesz a Qarabag ellen a labdarúgó Bajnokok Ligája utolsó selejtezőkörében, hogy a Ferencváros lehetőleg ne kapjon gólt.
Szeretne még egy évet az elitben tölteni a magyar férfi jégkorongválogatott, de ehhez nagyon nehéz ellenfelek jönnek eléjük jövő májusban.
Toronymagasan nyerte a nézőszámversenyt a keleti rangadó, majdnem kétszer annyi néző ment ki, mint az Újpest meccsére.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
Egyre többen használják a hulladékudvarokat: így jut vissza a körforgásba a régi bútor, elektronikai eszköz
Most akár pénzjutalmat is nyerhet, aki a megjelölt napon adja le felesleges holmiját.
Budapest Borfesztivál: minden kortyban élmény, minden cseppben elegancia (x)
A Budapest Borfesztivál szeptember 11. és 14. között 4 napra elfoglalja méltó helyét a borkultúra, a gasztronómia és az elegancia fellegvárában.