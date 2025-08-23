Itt a világ 10 legjobban kereső teniszezőjének rangsora: Jannik Sinner csak az ötödik

Carlos Alcaraz átvette a vezetést a tenisz legjobban kereső játékosainak listáján, megelőzve Novak Djokovicot. A sportág tíz legjobban fizetett játékosa összesen 246 millió dollárt keresett az elmúlt 12 hónapban - írta az amerikai Forbes magazin. Mutatjuk a világ 10 legjobban kereső teniszező listáját.

A 21 éves spanyol Carlos Alcaraz 42,3 millió dolláros bevétellel került a tenisz pénzügyi ranglistájának élére, megelőzve a 37 éves szerb Novak Djokovicot, aki 37,2 millió dollárral a második helyen végzett. Alcaraz a pályán 10,3 millió dollárt keresett, míg szponzori bevételei és megjelenései révén további 32 millió dollárra tett szert.

Djokovic, aki a párizsi olimpián aranyérmet nyert, továbbra is vezeti a pályán szerzett bevételek listáját 12,2 millió dollárral, de a szakértők szerint Alcaraz már megelőzte őt a pályán kívüli üzleti lehetőségek terén. A spanyol sztár olyan márkákkal kötött szponzori szerződéseket, mint a Nike, a Rolex és a BMW, emellett megjelenéseiért akár 1-2 millió dollárt is kaphat alkalmanként.

A top 10-es lista harmadik helyén az amerikai Coco Gauff áll 27,1 millió dollárral, őt követi a lengyel Iga Swiatek 26,7 millió dollárral. Az ötödik helyen az olasz Jannik Sinner található 26,6 millió dollárral, míg a hatodik helyet a visszavonulása felé közeledő Rafael Nadal foglalja el 23,3 millió dollárral.

A lista további helyezettjei: Daniil Medvedev (20,3 millió dollár), Naomi Osaka (14,6 millió dollár), Casper Ruud (13,9 millió dollár) és Aryna Sabalenka (13,7 millió dollár). A top 10-ben négy női játékos szerepel, ami aláhúzza a tényt, hogy a tenisz az egyetlen jelentős professzionális sport, ahol a férfi és női sportolók hasonló anyagi feltételekkel rendelkeznek.

A lista átlagéletkora 26 év, ami jelentős fiatalodást mutat a korábbi évekhez képest. Csak Djokovic és a 38 éves Nadal idősebb 30 évesnél, ami a sportág jövőjére nézve biztató jel. Bár a 246 millió dolláros összesített bevétel elmarad a 2020-as 343 millió dolláros rekordtól, amikor a már visszavonult Roger Federer és Serena Williams együtt 142 millió dollárt kerestek, a mostani összeg 26%-os növekedést jelent a 2023-as 196 millió dollárhoz képest.