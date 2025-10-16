Brutális pénzektől búcsúzhatnak a fociklubok: lecsap az új szabály, nem lesz kivételezés

Tizenegy Premier League-klub kénytelen új főszponzort találni a következő szezonra, ahogy életbe lép a fogadócégek mezreklámjainak tilalma - ez jelentős bevételkiesést okoz számukra, jelentette a The Guardian.

A fogadóirodák közismerten 40%-kal magasabb összegeket fizetnek a szponzorációért, mint más iparágak képviselői. Ahogy Karren Brady, a West Ham alelnöke tavaly novemberben a Lordok Házában elmondta, egyes Premier League klubok esetében ez a döntés a teljes kereskedelmi bevételük 20%-ának elvesztését jelentheti.

Több klub azonban már megtalálta a megoldást: egyszerűen folytatják az együttműködést a fogadócégekkel, csak más formában. Ezek között szerepelnek rejtett partnerségi megállapodások olyan ázsiai fogadóirodákkal, amelyek az Egyesült Királyságban nem rendelkeznek engedéllyel, és elsősorban Kínában, valamint Dél- és Kelet-Ázsiában működnek illegális piacokon. Az érintett klubok a Sunderland, Aston Villa, Leeds, Nottingham Forest és Chelsea.

KATTINTS a friss és élő eredményekért, hírekért a Sportonlinera!

A tilalom csak a mezek elejére vonatkozik, így továbbra is értékesíthetők reklámfelületek a mezek ujján és a stadionokat körülvevő LED-falakon. A brit szerencsejáték-felügyelet (GBGC) nemrég változtatott álláspontján, és most már csak azt követeli meg a kluboktól, hogy partnereik ne fogadjanak el fontban történő fogadásokat vagy brit ügyfelektől származó téteket, valamint weboldalaik legyenek geo-blokkoltak az Egyesült Királyságban.

A GBGC ugyanakkor figyelmeztetett: "Javasoljuk, hogy minden szervezet, amely engedéllyel nem rendelkező márkáktól fogad el szponzorációt, kezelje a kockázati kitettségét. Ez magában foglalja annak ellenőrzését is, hogy honnan származnak a megállapodásra szánt pénzeszközök." Ez problémás lehet, mivel az ázsiai fogadóirodák tényleges tulajdonosainak kiléte gyakran rejtély.

Ennek ellenére olyan klubok, mint a Burnley, Sunderland, Wolves, Fulham és Crystal Palace továbbra is ázsiai, brit engedéllyel nem rendelkező fogadóirodákat tartanak fő szponzorként az utolsó szezonra a tilalom előtt. Más klubok, köztük a Sunderland, Leeds, Nottingham Forest és Chelsea, a stadionjaik LED-falain reklámozzák az ázsiai 8Xbet fogadóirodát, miközben csak a Chelsea ismeri el nyilvánosan ezt a kapcsolatot.

Az Aston Villa rejtett partnere a Nova88, "Malajzia legjobb online kaszinója", amely állítása szerint a kanadai Tobique rezervátumban rendelkezik engedéllyel, miközben Malajziában a sportfogadás illegális. A Chelsea sem rejti el kapcsolatát a 8Xbettel, de egy másik ázsiai fogadóirodával, a Kaiyunnal való partnerségük csak akkor látható, ha bizonyos ázsiai országokból látogatják meg a klub weboldalát.

A klubok vonakodása az ázsiai fogadóirodákkal való kereskedelmi kapcsolatok nyilvános elismerésétől érthető, hiszen jelentős hírnévkockázattal jár. Több közelmúltbeli jelentés, különösen az ENSZ Kábítószer-ellenőrzési és Bűnmegelőzési Hivatala és az Ázsiai Lóverseny Szövetség részéről, rámutatott az illegális ázsiai online sportfogadási platformok, a csalás, az emberkereskedelem és a kibertérben zajló rabszolgaság közötti kapcsolatokra a régióban.

Spanyolország már előrébb jár ebben a tekintetben. A La Ligában a 2020-21-es szezon vége óta tilos minden sportfogadási hirdetés, mégis szinte minden klub, köztük a Real Madrid és az Atlético Madrid is, rejtett partnerségeket kötött ázsiai fogadóirodákkal. A spanyol szurkolók ugyanúgy nem tudnak erről, mint ahogy az angol Sunderland vagy Forest szurkolói sem tudnak klubjuk kapcsolatáról a 8Xbettel.