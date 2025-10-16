A Manchester United nehéz mérkőzéssorozat előtt áll, amely meghatározhatja Ruben Amorim csapatának szezonját.
Brutális pénzektől búcsúzhatnak a fociklubok: lecsap az új szabály, nem lesz kivételezés
Tizenegy Premier League-klub kénytelen új főszponzort találni a következő szezonra, ahogy életbe lép a fogadócégek mezreklámjainak tilalma - ez jelentős bevételkiesést okoz számukra, jelentette a The Guardian.
A fogadóirodák közismerten 40%-kal magasabb összegeket fizetnek a szponzorációért, mint más iparágak képviselői. Ahogy Karren Brady, a West Ham alelnöke tavaly novemberben a Lordok Házában elmondta, egyes Premier League klubok esetében ez a döntés a teljes kereskedelmi bevételük 20%-ának elvesztését jelentheti.
Több klub azonban már megtalálta a megoldást: egyszerűen folytatják az együttműködést a fogadócégekkel, csak más formában. Ezek között szerepelnek rejtett partnerségi megállapodások olyan ázsiai fogadóirodákkal, amelyek az Egyesült Királyságban nem rendelkeznek engedéllyel, és elsősorban Kínában, valamint Dél- és Kelet-Ázsiában működnek illegális piacokon. Az érintett klubok a Sunderland, Aston Villa, Leeds, Nottingham Forest és Chelsea.
KATTINTS a friss és élő eredményekért, hírekért a Sportonlinera!
A tilalom csak a mezek elejére vonatkozik, így továbbra is értékesíthetők reklámfelületek a mezek ujján és a stadionokat körülvevő LED-falakon. A brit szerencsejáték-felügyelet (GBGC) nemrég változtatott álláspontján, és most már csak azt követeli meg a kluboktól, hogy partnereik ne fogadjanak el fontban történő fogadásokat vagy brit ügyfelektől származó téteket, valamint weboldalaik legyenek geo-blokkoltak az Egyesült Királyságban.
A GBGC ugyanakkor figyelmeztetett: "Javasoljuk, hogy minden szervezet, amely engedéllyel nem rendelkező márkáktól fogad el szponzorációt, kezelje a kockázati kitettségét. Ez magában foglalja annak ellenőrzését is, hogy honnan származnak a megállapodásra szánt pénzeszközök." Ez problémás lehet, mivel az ázsiai fogadóirodák tényleges tulajdonosainak kiléte gyakran rejtély.
Ennek ellenére olyan klubok, mint a Burnley, Sunderland, Wolves, Fulham és Crystal Palace továbbra is ázsiai, brit engedéllyel nem rendelkező fogadóirodákat tartanak fő szponzorként az utolsó szezonra a tilalom előtt. Más klubok, köztük a Sunderland, Leeds, Nottingham Forest és Chelsea, a stadionjaik LED-falain reklámozzák az ázsiai 8Xbet fogadóirodát, miközben csak a Chelsea ismeri el nyilvánosan ezt a kapcsolatot.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Az Aston Villa rejtett partnere a Nova88, "Malajzia legjobb online kaszinója", amely állítása szerint a kanadai Tobique rezervátumban rendelkezik engedéllyel, miközben Malajziában a sportfogadás illegális. A Chelsea sem rejti el kapcsolatát a 8Xbettel, de egy másik ázsiai fogadóirodával, a Kaiyunnal való partnerségük csak akkor látható, ha bizonyos ázsiai országokból látogatják meg a klub weboldalát.
A klubok vonakodása az ázsiai fogadóirodákkal való kereskedelmi kapcsolatok nyilvános elismerésétől érthető, hiszen jelentős hírnévkockázattal jár. Több közelmúltbeli jelentés, különösen az ENSZ Kábítószer-ellenőrzési és Bűnmegelőzési Hivatala és az Ázsiai Lóverseny Szövetség részéről, rámutatott az illegális ázsiai online sportfogadási platformok, a csalás, az emberkereskedelem és a kibertérben zajló rabszolgaság közötti kapcsolatokra a régióban.
Spanyolország már előrébb jár ebben a tekintetben. A La Ligában a 2020-21-es szezon vége óta tilos minden sportfogadási hirdetés, mégis szinte minden klub, köztük a Real Madrid és az Atlético Madrid is, rejtett partnerségeket kötött ázsiai fogadóirodákkal. A spanyol szurkolók ugyanúgy nem tudnak erről, mint ahogy az angol Sunderland vagy Forest szurkolói sem tudnak klubjuk kapcsolatáról a 8Xbettel.
Európa topklubjai, köztük több Premier League csapat is tárgyalásokat folytattak a mérkőzésenkénti hat cserelehetőség bevezetéséről.
Thomas Tuchel elfogadta az angol szurkolók kritikus kórusát a Lettország elleni világbajnoki selejtezőn, miután korábban bírálta a Wembley-ben tapasztalt hangulatot.
A londoni Royal Albert Hall különleges sportesemény helyszínévé vált: a héten itt rendezik meg a Grand Sumo Tornát, amelyre negyven japán birkózó érkezett.
Az Aston Martin csapatfőnöke, Andy Cowell cáfolta azokat a híreket, miszerint Fernando Alonso a 2026-os szezon végén visszavonulna a Formula 1-ből
Cristiano Ronaldo két gólt szerzett és új rekordot állított fel, de Portugália csak döntetlent játszott Magyarországgal.
A magyar labdarúgó-válogatott 2-2-es döntetlent játszott kedden a portugál csapat vendégeként a lisszaboni világbajnoki selejtezőmérkőzésen.
Bill Belichick határozottan cáfolta a távozásáról szóló híreszteléseket a North Carolina egyetemi amerikaifutball-csapatától.
Juan Pablo Montoya szerint a Mercedesnek nincs szüksége Max Verstappenre, mivel George Russell teljesítménye bizonyítja, hogy a csapat már rendelkezik egy kiemelkedő versenyzővel.
A Milwaukee Bucks két Antetokounmpo testvér szerződtetése miatt elbocsátja Jamaree Bouyea-t, aki mindössze öt mérkőzésen lépett pályára a csapatban az előző szezonban.
A megállapodás sportszakmai részét ugyan nem közölték behatóan, de az vbalószínű, hogy nagy dolgok készülnek Újpesten.
Európából és Ázsiából kettő, Afrikából pedig három csapat juthat ma ki a világbajnokságra - összeszedtük a lehetséges forgatókönyveket.
Hatvannyolc éves korában meghalt Alekszandr Gyityatyin háromszoros olimpiai bajnok szovjet tornász.
Demetri Mitchell a ChatGPT mesterséges intelligencia platformot használta, amikor a nyáron a Leyton Orient csapatához igazolt.
Az új, független labdarúgási szabályozó hatóság (IFR) 2027-28-tól licencrendszert vezet be az angol labdarúgás felső öt osztályának 116 klubja számára.
A Zöld-foki-szigetek lett a második legkisebb ország, amely kijutott a labdarúgó-világbajnokságra, miután 3-0-ra legyőzte Szváziföldet, ezzel bebiztosítva helyét a 2026-os tornán.
A portugál válogatott egy győzelemmel biztosan kijut a világbajnokságra csoportelsőként, de a magyar válogatottnak is kellene a győzelem, ha a pótselejtezőt komolyan gondolja.
Martin Odegaard, az Arsenal csapatkapitánya térdszalag-sérülése miatt várhatóan csak a novemberi válogatott szünet után térhet vissza a pályára
Ennyi volt a lengyel legendának: véget érhet a barcelonai kaland Lewandowski számára, de hogyan tovább?
Robert Lewandowski a hírek szerint már csak ezt a szezont játssza le Barcelonában, de a várostól nem szeretne eltávolodni.
-
Halálos közúti balesetek: az összesített társadalmi kár az évi 1000 milliárd forintot közelítheti
„VEDD ÉSZRE” címmel indított országos kampányt a Magyar Közút: a biztonság nem csupán emberi kötelesség, hanem kőkemény gazdasági érdek is egyben.
-
AI a bankolásban: rövidtávon túl-, hosszabb távon alábecsüljük a lehetőségeket
Kovásznai Ádámot, az MBH Csoporthoz tartozó BUPA üzletágvezetőjét beyond banking szolgáltatásokról és az AI bankolásban betöltött szerepéről kérdeztük.
-
Otthon Start Program: Nagyobb lakás helyett a prémium ingatlanok felé fordulhatnak az eladók (x)
Az Otthon Start Program elsősorban a használt lakások vásárlását támogatja, így első ránézésre úgy tűnhet, hogy az új hitel nem érinti az újépítésű, prémium lakóparkokat.
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.