2025. október 14. kedd Helén
8 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Lisszabon, 2025. október 14.Szoboszlai Dominik (b) és a portugál Vitinha a Portugália - Magyarország labdarúgó világbajnoki selejtező mérkőzésen a lisszaboni Estádio José Alvalade stadionban 2025. október 14-én.MTI/Szigetváry Zsolt
Sport

Elrontották Szoboszlaiék a portugál ünnepet: elhoztak egy pontot Lisszabonból

Pénzcentrum
2025. október 14. 23:00

A magyar labdarúgó-válogatott 2-2-es döntetlent játszott a portugál csapat vendégeként a lisszaboni világbajnoki selejtezőmérkőzésen, így a hazaiak még nem jutottak ki a jövő évi vb-re.

Hatalmas meglepetéssel indult a lisszaboni meccs, már ha annak számít, hogy Szalai Attila már a nyolcadik percben, egy szöglet utáni fejesből betalált, ezzel már a meccs elején vezetést szerzett Magyarország. 

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ezután a magyar válogatott egy kicsit rá is ült az eredményre, de néhány erőtlen portugál kísérletet leszámítva nem forgott veszélyben az előny. Ez az idilli állapot azonban csak a 22. percig volt fenntartható, amikor a hazaiak kapitánya, Cristiano Ronaldo egy keresztezést követően egalizálta az eredményt, és erre már a portugál szurkolók is felébredtek.

KATTINTS a friss és elő selejtezős eredményekért, hírekért a Sportonlinera!

A 40 éves szupersztár azonban hamar le akarta zárni a mérkőzést, éppen ezért még a félidő vége előtt beköszönt a magyar kapuba újra - saját s csapata góljainak a számát is megduplázva. 2-1 volt tehát a félidő, de látszott, hogy a magyar válogatott ki tud találni valamit a második játékrészre.

A szinte teljes második félidő java része viszont ennek ellenére meddő portugál mezőnyfölényt hozott  - a labdabirtoklás az egész meccset tekintve 65-35 százalék volt a portugálok javára. A hajrában azonban már jobban elkezdett nyomni Marco Rossi csapata, ami a legvégén hozta is a slusszpoént: Szoboszlai Dominik a 90+3. percben egy kipattanó labdát közelről pofozott a kapuba, beállítva a 2-2-es végeredményt. 

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A portugálok tehát ma este még nem jutottak ki a vébére, a folytatás egy hónap múlva következik - nekik Írország, a magyaroknak Örményország ellenében.

címlapkép: Szigetváry Zsolt, MTI/MTVA
#foci #sport #labdarúgás #magyar válogatott #portugália #szoboszlai dominik #marco rossi #nemzetközi foci #cristiano ronaldo #vb-selejtezők

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
23:00
21:14
20:49
20:34
19:58
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 14.
Sokkoló, ami történik: olyan évek jönnek, amikor nem lehetünk biztosak abban sem, amit látunk
2025. október 13.
Megszólalt a legendás budai elitgimi igazgatója: ezek a gyerekek lesznek sikeresek a jövőben
2025. október 14.
Miért van állandóan fűszag a pesti villamosokon: a BKV hallgat az ügyben, itt az igazság
2025. október 14.
Életveszélyes gyerekterméket árul rengeteg webshop: így teszteld le otthon, te vettél-e belőle
2025. október 14.
Alkalmi munkák Budapesten: így egy vagyont lehet keresni napi néhány óra melóval is - komissióst, raktárost, ételfutárt is sorra keresnek
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 14. kedd
Helén
42. hét
Október 14.
Szabványosítási világnap
Október 14.
Steve Jobs nap
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Ebből él ma a doppingbotrányba belebukott Annus Adrián: leesik az állad
2
2 napja
Formula-1 amerikai nagydíj 2025: itt a F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár USA, Austin helyszínen
3
2 hete
Így lett Szoboszlai a leggazdagabb magyar futballista: édesapja mesélt a befektetésekről
4
5 napja
Erre kevesen számítottak: fű alatt Magyarország lett az egyik legnagyobb kerékpár-nagyhatalom
5
1 hete
Kukába mentek a százmilliók? Nagy bajban lehetnek Szoboszlaiék, azonnal váltani kéne
PÉNZÜGYI KISOKOS
Egyszerű (clean) inkasszó
Olyan beszedési megbízás, melynél a fizetési okmányok mellé a megbízó nem mellékeli a kereskedelmi okmányokat.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 14. 20:34
Tovább gyűrűzik a botrány az Asahi sörgyár körül: ez történt valójában a háttérben
Pénzcentrum  |  2025. október 14. 19:04
Miért van állandóan fűszag a pesti villamosokon: a BKV hallgat az ügyben, itt az igazság
Agrárszektor  |  2025. október 14. 20:32
Milliós kár éri a magyarokat emiatt: veled is bármikor megtörténhet a baj