Bill Belichick határozottan cáfolta a távozásáról szóló híreszteléseket a North Carolina egyetemi amerikaifutball-csapatától.
Elrontották Szoboszlaiék a portugál ünnepet: elhoztak egy pontot Lisszabonból
A magyar labdarúgó-válogatott 2-2-es döntetlent játszott a portugál csapat vendégeként a lisszaboni világbajnoki selejtezőmérkőzésen, így a hazaiak még nem jutottak ki a jövő évi vb-re.
Hatalmas meglepetéssel indult a lisszaboni meccs, már ha annak számít, hogy Szalai Attila már a nyolcadik percben, egy szöglet utáni fejesből betalált, ezzel már a meccs elején vezetést szerzett Magyarország.
Ezután a magyar válogatott egy kicsit rá is ült az eredményre, de néhány erőtlen portugál kísérletet leszámítva nem forgott veszélyben az előny. Ez az idilli állapot azonban csak a 22. percig volt fenntartható, amikor a hazaiak kapitánya, Cristiano Ronaldo egy keresztezést követően egalizálta az eredményt, és erre már a portugál szurkolók is felébredtek.
A 40 éves szupersztár azonban hamar le akarta zárni a mérkőzést, éppen ezért még a félidő vége előtt beköszönt a magyar kapuba újra - saját s csapata góljainak a számát is megduplázva. 2-1 volt tehát a félidő, de látszott, hogy a magyar válogatott ki tud találni valamit a második játékrészre.
A szinte teljes második félidő java része viszont ennek ellenére meddő portugál mezőnyfölényt hozott - a labdabirtoklás az egész meccset tekintve 65-35 százalék volt a portugálok javára. A hajrában azonban már jobban elkezdett nyomni Marco Rossi csapata, ami a legvégén hozta is a slusszpoént: Szoboszlai Dominik a 90+3. percben egy kipattanó labdát közelről pofozott a kapuba, beállítva a 2-2-es végeredményt.
A portugálok tehát ma este még nem jutottak ki a vébére, a folytatás egy hónap múlva következik - nekik Írország, a magyaroknak Örményország ellenében.
címlapkép: Szigetváry Zsolt, MTI/MTVA
