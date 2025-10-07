2025. október 7. kedd Amália
amerikai futball pálya, yardok, amerikai foci, nfl, usa, 50 yardos vonal
Sport

Botrány az NFL londoni meccsén: összeomlott a jegykezelő, több ezren maradtak le

Pénzcentrum
2025. október 7. 10:15

Az NFL londoni mérkőzésén ezrek rekedtek kívül a stadionon a jegykezelő alkalmazás összeomlása miatt, a pórul járt szurkolók kártérítést követelnek a ligától - írta az Essentially Sports.

A Cleveland Browns és a Minnesota Vikings londoni összecsapása nem a pályán, hanem a Tottenham Hotspur Stadion kapuin kívül kezdődött egy súlyos balhéval. Közvetlenül a kezdőrúgás előtt az NFL jegykezelő alkalmazása összeomlott, aminek következtében szurkolók ezrei nem tudtak bejutni a mérkőzésre, amelyre hónapok óta vártak.

A közösségi média hamar megtelt frusztrált rajongók bejegyzéseivel, akik kártérítést követeltek. Egy szurkoló az X-en osztotta meg a helyzetet: "A Tottenham stadionban az egész alkalmazás leállt, mindenki sorban áll. Emberek ezrei nem tudnak bejutni a stadionba, nagyon rossz a szolgáltatás. Mindenki le fogja késni a kezdőrúgást. Hét ember van itt velünk, négyen közülük még soha nem voltak NFL-meccsen, és ezt az élményt kapják. Nincs B-terv, nem tudjuk, mit tegyünk."

A jegykezelési katasztrófa gyorsan PR-rémálommá vált a liga számára. Sokan csak úgy tudtak bejutni, hogy befurakodtak a tömegben. A londoni piac kulcsfontosságú az NFL globális terjeszkedési stratégiájában, és egy ilyen technikai hiba veszélyezteti ezt a növekedést.

A pályán zajló események ráadásul kimondottan izgalmasak voltak. A Browns újonc irányítója, Dillon Gabriel 19/33-as passz-statisztikával, 190 yarddal és két touchdown-passzal debütált. Bár a Browns a negyedik negyed nagy részében vezetett, a Vikings Carson Wentz irányításával egy 80 yardos támadássorozatot vezetett, amely Jordan Addison 12 yardos touchdown-elkapásával zárult az utolsó 25 másodpercben.

A liga számára azonban most az a kérdés, hogyan kezeli a szurkolói bizalmat és a technikai problémákat a következő londoni mérkőzés előtt, amikor a Denver Broncos és a New York Jets találkozik majd ugyanebben a stadionban.
Címlapkép: Getty Images
#BOTRÁNY #jegy #sport #london #kártérítés #alkalmazás #nfl #amerikai futball #tottenham #sportgazdaság #szurkolók #amerikai foci

