A PDC 2026 januárjában rendezi első szaúd-arábiai dartsversenyét, ahol a szigorú alkoholtilalom miatt a megszokottól eltérő hangulatú eseményre számíthatnak a szurkolók.
Botrány az NFL londoni meccsén: összeomlott a jegykezelő, több ezren maradtak le
Az NFL londoni mérkőzésén ezrek rekedtek kívül a stadionon a jegykezelő alkalmazás összeomlása miatt, a pórul járt szurkolók kártérítést követelnek a ligától - írta az Essentially Sports.
A Cleveland Browns és a Minnesota Vikings londoni összecsapása nem a pályán, hanem a Tottenham Hotspur Stadion kapuin kívül kezdődött egy súlyos balhéval. Közvetlenül a kezdőrúgás előtt az NFL jegykezelő alkalmazása összeomlott, aminek következtében szurkolók ezrei nem tudtak bejutni a mérkőzésre, amelyre hónapok óta vártak.
A közösségi média hamar megtelt frusztrált rajongók bejegyzéseivel, akik kártérítést követeltek. Egy szurkoló az X-en osztotta meg a helyzetet: "A Tottenham stadionban az egész alkalmazás leállt, mindenki sorban áll. Emberek ezrei nem tudnak bejutni a stadionba, nagyon rossz a szolgáltatás. Mindenki le fogja késni a kezdőrúgást. Hét ember van itt velünk, négyen közülük még soha nem voltak NFL-meccsen, és ezt az élményt kapják. Nincs B-terv, nem tudjuk, mit tegyünk."
A jegykezelési katasztrófa gyorsan PR-rémálommá vált a liga számára. Sokan csak úgy tudtak bejutni, hogy befurakodtak a tömegben. A londoni piac kulcsfontosságú az NFL globális terjeszkedési stratégiájában, és egy ilyen technikai hiba veszélyezteti ezt a növekedést.
A pályán zajló események ráadásul kimondottan izgalmasak voltak. A Browns újonc irányítója, Dillon Gabriel 19/33-as passz-statisztikával, 190 yarddal és két touchdown-passzal debütált. Bár a Browns a negyedik negyed nagy részében vezetett, a Vikings Carson Wentz irányításával egy 80 yardos támadássorozatot vezetett, amely Jordan Addison 12 yardos touchdown-elkapásával zárult az utolsó 25 másodpercben.
A liga számára azonban most az a kérdés, hogyan kezeli a szurkolói bizalmat és a technikai problémákat a következő londoni mérkőzés előtt, amikor a Denver Broncos és a New York Jets találkozik majd ugyanebben a stadionban.
Dibusz Dénes sérülés miatt nem csatlakozik az örmények és a portugálok elleni világbajnoki selejtezőkre készülő magyar labdarúgó-válogatott keretéhez.
Daria Kasatkina orosz-ausztrál teniszező bejelentette, hogy idő előtt befejezi az idei szezont, mivel mentálisan és érzelmileg kimerült.
Döbbenetes: biciklivel ment fel az Eiffel-torony lépcsőjén, elképesztő rekordot állított fel + videó
Aurélien Fontenoy francia kerékpáros új világrekordot állított fel, amikor biciklivel feljutott az Eiffel-torony második emeletére 12 perc 30 másodperc alatt.
Russell Martin mindössze 17 mérkőzés után távozik a Rangers vezetőedzői posztjáról: a klub közleményben jelentette be, hogy az eredmények nem feleltek meg az elvárásoknak.
Lewis Moody, az angol rögbiválogatott 2003-ban világbajnok játékosa bejelentette, hogy motoros neuron betegséget (MND) diagnosztizáltak nála.
Feszültség a McLarennél a konstruktőri bajnoki cím megszerzése közben: Norris és Piastri között konfliktus alakult ki a Szingapúri Nagydíjon.
George Russell, a Mercedes brit versenyzője rajt-cél győzelmet aratott a vasárnapi Forma-1-es Szingapúri Nagydíjon, a McLaren címvédést ünnepelhet.
A Nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) négy georgiai sportolót - két súlyemelőt és két birkózót - négy évre eltiltott a versenyzéstől, mivel bizonyítottnak látta, hogy doppingoltak.
Elhunyt Milan Mandaric szerb üzletember, aki korábban a Portsmouth, a Leicester és a Sheffield Wednesday tulajdonosa is volt.
Martin Ødegaard súlyos sérülése aggasztja Artetát az Arsenal győzelme után, de nem csak őt kellett lecserélni a West Ham elleni meccsen.
Mark Sanchezt, a korábbi NFL-irányítót és jelenlegi Fox Sports műsorvezetőt letartóztatták Indianapolisban.
A Sheffield Wednesday szurkolói a pályára rohanva tiltakoztak a klub tulajdonosa ellen a Coventry elleni mérkőzésen.
Russell a szabadedzésen még a falban kötött ki, az időmérőn viszont mindenkit lenyomott, ő indulhat holnap az élről.
A címvédő és négyszeres világbajnok Max Verstappen szerint nevetséges a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) által javasolt hűtőmellény a hétvégi Forma-1-es Szingapúri Nagydíjon.
Azt egyelőre nem tudják, hogy Nagy Márton is megpróbálja-e elérni a világ hetedik legmagasabb hegyének csúcsást, de egyelőre Klein Dávid sem jutott vissza az alaptáborba.
Nuno Espírito Santo, a West Ham egy hete kinevezett edzője szerint időre van szüksége ahhoz, hogy kialakítsa a West Ham identitását és filozófiáját.
Hatalmas góllal nyitotta a Premier League fordulóját péntek este Justin Kluivert, csapata eddig minden várakozást felülmúl.
Ange Postecoglou nehéz helyzetbe került a Nottingham Forest élén, miután hat mérkőzés után sem tudott győzelmet aratni - a szurkolók már a menesztését követelik.
-
